Assunzioni Amazon: 100 posti di lavoro, nuovo centro distribuzione in Lombardia

Nuove offerte di lavoro con Amazon grazie all’apertura di un nuovo centro di distribuzione che dovrebbe debuttare a Castegnato, vicino a Brescia, prossimamente. Il nuovo centro distributivo porterà all’assunzione di 100 persone a tempo indeterminato, anche tramite indotto. Vediamo di seguito come candidarsi e le informazioni sulle selezioni.

100 posti di lavoro con Amazon, che cosa sapere

Grazie all’apertura di un nuovo centro di distribuzione in Lombardia, Amazon assumerà 100 persone a Castegnato, nel bresciano, magazzino che dovrebbe servire a seguire gli ordini nelle provincie di Bergamo, Lodi e Crema. Il nuovo magazzino dovrebbe aprire nell’autunno 2020 se tutto andrà bene, si parla di una struttura di 800 metri quadri che entro 3 anni porterà al reclutamento di 100 persone. Solo in Lombardia sono già presenti vari centri distributivi tra cui quelli di Casirate d’Adda, Burago di Molgora, Buccinasco e gli uffici vari di Milano. Per quanto riguarda le assunzioni a Castegnato, per ora si tratta di 30 operatori di magazzino a tempo indeterminato mentre gli altri 70 posti sono inerenti alle consegne, quindi affidati alle aziende di delivery. Amazon cerca quindi magazzinieri che dovranno svolgere lavoro di carico e scarico, stoccaggio e smistamento oltre che autisti per le consegne. Di recente Amazon aveva svelato di voler aprire anche altri magazzini. Ne avevamo parlato nei seguenti articoli:

Nuove assunzioni Amazon 2020: in arrivo 1.600 posti di lavoro in Italia

Assunzioni Amazon 2020: 100 posti di lavoro in Sicilia, apre nuovo magazzino

Come inviare la candidatura

Le assunzioni saranno affidate alle agenzie interinali ma molte offerte di lavoro sono presenti anche sul sito Amazon lavora con noi.

Per inviare la candidatura con Amazon è quindi necessario o collegarsi alla pagina indicata, dove vengono elencate tutte le offerte di lavoro per i vari magazzini presenti in Italia oppure seguire le agenzie interinali di Castegnato, che si occuperanno esclusivamente dei posti di lavoro per il nuovo centro distributivo in arrivo dal prossimo autunno.

