Assunzioni Amazon: nuovo hub a Parma e 100 posti di lavoro

Amazon continua a puntare sull’Italia e ha aperto un nuovo hub a Parma che garantirà 100 posti di lavoro. Andiamo a scoprire i dettagli della novità del colosso degli e-commerce.

Amazon apre nuovo hub a Parma, nuovi posti di lavoro

Da tempo Amazon sta investendo in Italia e lo fa aprendo centri logistici e magazzini vari da Nord a Sud, come abbiamo visto di recente:

L’ultimo in ordine cronologico è il polo di smistamento che Amazon ha aperto a Parma, un centro che sarà anche alimentato da energia pulita e quindi strizza l’occhio al green. Il nuovo hub di Parma ha aperto il 7 ottobre, vanta 11 mila metri quadri di spazio e sia il tetto che le facciate sono state costruite con materiali che garantiscono l’isolamento termico, mentre sul tetto sono stati installati dei pannelli solari per produrre energia elettrica, inoltre è presente un sistema di illuminazione a led integrato. Previste anche 30 colonnine per la ricarica di auto elettriche che in questo modo andranno ad agevolare il trasporto ad emissioni 0.

Come candidarsi

Per quanto riguarda i nuovi posti di lavoro, il nuovo hub di Parma andrà a creare 100 posti proprio come gli altri siti aperti di recenti. Oltre alle figure di operatori di magazzino o autisti, che sono quasi sempre le figure ricercate si cercano anche Team Lead Operations ossia una figura che dovrà essere in grado di gestire turni, controllare ordini e supervisionare il team.

Tutte le offerte di lavoro di Amazon sia per il nuovo hub di Parma che per i vari siti come quelli di Passo Corese, Vercelli, Castel San Giovanni, Torrazza Piemonte, Colleferro, Castelguglielmo etc si trovano alla pagina lavora con noi di Amazon.

