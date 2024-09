Si chiama Plant-Based, ma è già un fenomeno nazionale con il nome molto più popolare di Nutella Vegana. Stiamo parlando della nuova versione della crema spalmabile lanciata da Ferrero e destinata a un successo senza di grande impatto. Ricordate il fenomeno Biscuits, ossia i biscotti che qualche anno fa l’azienda lanciò sul mercato e che arrivarono a cifre astronomiche su eBay perché introvabili? Ecco, potrebbe verificarsi un fenomeno simile, anzi in parte si sta già verificando, ma stavolta non sarà soltanto un trend del momento dovuto alla novità, poiché il prodotto attuale risponde effettivamente a una esigenza di mercato.

Prezzo e sapore della nuova crema

La nuova crema al cioccolato nocciolato è caratterizzata da un barattolino verde che la distingue dalla classica versione del prodotto. Non è ancora disponibile in Italia (a parte un’eccezione che vedremo a breve), ma lo sarà tra non molto, visto che il lancio nel nostro paese è previsto per questo mese di settembre. Ad ogni buon conto, com’è questa crema senza glutine? Innanzitutto, partiamo dagli ingredienti; la Nutella vegana è stata fatta con gli stessi prodotti della versione tradizionale, solo che al posto del latte troviamo i ceci e lo sciroppo di riso, cosa che la rende quindi perfetta per chi è celiaco, ossia è intollerante al lattosio o, appunto, vegano.

Alcuni fortunati giornalisti sono riusciti ad assaggiare in anteprima il prodotto, e ci hanno svelato com’è. Questi ci hanno assicurato che il gusto è perfettamente identico, se non per una nota di dolcezza in meno rispetto a quella tradizionale, ma si tratta a loro dire di una sensazione davvero minima che potrebbe sfuggire ai palati meno intransigenti. Inoltre, potrebbe essere anche un vantaggio per il nuovo prodotto, visto che senza dubbio ci saranno persone che ne apprezzeranno questo gusto vagamente meno zuccheroso. In sintesi, la versione di origine vegetale è riuscita ad ottenere lo stesso inconfondibile gusto di quella tradizionale.

Nutella vegana sarà un successo, ma perché ora è solo a Napoli?

Il? 4,99 euro per 350 grammi, in linea quindi con quella originale.

Partiamo subito dalla domanda che sta facendo il giro del web e senza dubbio sta facendo arrabbiare le brave persone che si trovano a Napoli. Perché al momento la Nutella vegana si trova solo nel capoluogo campano? Perché è stato rubato un grosso lotto che era destinato alla Francia. Il prodotto è stato rintracciato dal Nas in un negozio del centro storico dove era venduto a 2,60 euro. L’intero lotto è stato sequestrato, ma naturalmente tutta la partita rubata non è ancora stata rintracciata e molti barattoli continuano ad essere venduti per le strade della città partenopea. Insomma, siamo alle solite ed è davvero un grosso dispiacere per i bravi napoletani leggere costantemente che questi eventi capitano nella loro città, ormai divenuta la patria del pezzotto. Cos’altro possiamo aggiungere riguardo alla Nutella vegana?

Senza dubbio la lungimiranza di Ferrero, la quale ha saputo leggere il mercato ed è stata brava a lanciare un prodotto che stavolta risponde davvero a una esigenza del consumatore, non come nel caso del gelato di questa estate e dei biscotti di qualche anno fa, prodotti che si sono trasformati in trend, ma che non hanno certamente cambiato la storia. L’economia del settore della colazione e affini è un mercato importante, si stima un valore di 5,9 miliardi di euro. Le creme spalmabili rappresentano l’8,5% di tale mercato e Ferrero ne è naturalmente dominatore quasi assoluto. Quelle vegane sono in forte crescita, si parla di +31% negli ultimi tempi, e il suo valore complessivo oggi si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Ecco perché la scelta di Ferrero è destinata a fare breccia nel mercato.

Riassumendo…