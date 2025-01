Bonus edilizi e nuovi limiti alle detrazioni Irpef 2025. Differenza tra spesa massima detraibile e detrazione massima

Il taglio alle detrazioni IRPEF 2025 introdotto dalla Legge n°207/2024, Legge di Bilancio 2025 per i contribuenti con redditi più alti non risparmia neppure i bonus edilizi.

La nuova norma, infatti, fa riferimento a tutti gli oneri e alle spese ammesse in detrazione, estendendo di fatto la riduzione anche ai benefici legati agli interventi sulla casa.

Nelle ultime settimane, però, i vari addetti ai lavori, professionisti, giornalisti, ecc. stanno incappando in un equivoco frequente: si tende a confondere il concetto di “spesa massima detraibile” con quello di “detrazione massima”. Due nozioni distinte che incidono in modo diverso sulle singole voci di spesa.

In questo approfondimento cercheremo di fare chiarezza su come funziona il taglio alle detrazioni IRPEF 2025, focalizzandoci sui bonus edilizi e spiegando la differenza fra i due concetti citati.

Tenendo conto che a breve dovrebbe uscire una circolare dell’Agenzia delle entrate sulle novità della Manovra che meglio chiarirà la portata applicativa della nuova norma: ovvero se il taglio riguarda la spesa ammessa in detrazione (spesa detraiible) o la detrazione massima; detrazione massima che a ogni modo sarebbe comunque intaccata dal limite alla spesa detraibile.

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una rimodulazione delle detrazioni IRPEF per i contribuenti con redditi più elevati.

L’obiettivo dichiarato è quello di rendere più progressivo il sistema fiscale, limitando la possibilità di godere di sconti d’imposta a chi si trova nelle fasce reddituali più alte.

Nell’ambito di questa revisione generale, rientrano nel taglio alle detrazioni anche i bonus edilizi. Ossia tutte quelle agevolazioni concesse per interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica o adeguamenti antisismici.

La scelta di coinvolgere anche i bonus sulla casa è motivata dal fatto che si tratta comunque di detrazioni IRPEF, quindi soggette alla stessa regola generale sulle riduzioni legate al reddito.

In altre parole, chi supera una certa soglia reddituale vedrà ridursi o azzerarsi il beneficio fiscale legato al sostenimento di spese detraibili.

A partire dal 2025, per i contribuenti con redditi complessivi superiori a 75.000 euro, viene introdotto un tetto massimo alle spese detraibili.

In particolare:

Questi importi devono essere moltiplicati per specifici coefficienti, determinati in base al numero di figli a carico nel nucleo familiare: 0,50: nessun figlio a carico; 0,70: un figlio a carico; 0,85: due figli a carico;

1,00: più di due figli a carico o almeno un figlio con disabilità accertata.

Ad esempio, un contribuente con un reddito di 76.000 euro e un figlio a carico potrà detrarre spese fino a 9.800 euro (14.000 € x 0,70).

Prima di distinguere i due concetti, è necessario riprendere quello che dice la nuova norma: ossia il nuovo articolo 16-ter del DPR 917/86, TUIR.

Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all’ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, del presente testo unico.