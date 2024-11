Bonus bici 2025 fino a 1.000 euro: dove e come richiederlo

C’è una delle regioni italiane che ha approvato uno stanziamento di oltre 2,5 milioni di euro per incentivare la mobilità sostenibile con il bonus bici 2025 , un contributo pensato per facilitare l’acquisto di biciclette a pedalata assistita.

Questo programma mira a promuovere l’uso di mezzi di trasporto ecologici e ad alleggerire i costi per i cittadini interessati ad adottare soluzioni più sostenibili per gli spostamenti quotidiani. Pertanto chi sta pensando di acquistare una nuova bici elettrica, ecco tutto quello che deve sapere su requisiti, modalità di accesso e tempi per usufruire del bonus.

Bonus bici 2025: regione di interesse e requisiti

Sempreché risieda nella regione interessata, o meglio, in uno dei comuni indicati nel bando di partecipazione.

Diverse sono le regioni che mettono, ogni anno, a disposizioni il bonus bici. La prima che ha già reso noto di aver attivato il bonus bici 2025 è l’Emilia Romagna. Ad ogni modo, non tutti i residenti possono beneficiare di questo incentivo. La misura è riservata esclusivamente ai cittadini maggiorenni residenti in uno dei 207 Comuni inclusi nell’elenco ufficiale del bando bonus bici 2025. È importante sottolineare che solo i residenti stabili possono fare domanda: chi ha un domicilio temporaneo o una residenza non permanente è escluso dall’iniziativa.

Per accedere al bonus, il richiedente deve soddisfare due requisiti fondamentali:

essere intestatario della fattura relativa all’acquisto della bici.

essere titolare o cointestatario del conto corrente bancario o postale su cui sarà versato il contributo.

Come si finanzia il contributo

Il bonus è pensato per sostenere due tipologie di acquisti specifici:

Biciclette a pedalata assistita: per queste, il contributo può arrivare fino a 500 euro.

Bici da carico elettrica: per questa categoria, il bonus può raggiungere i 1.000 euro.

In ogni caso, il contributo non può superare il 50% del prezzo di acquisto . Ad esempio, chi acquista una bici elettrica del valore di 800 euro, potrà ricevere un massimo di 400 euro come incentivo.

Tempi e modalità di richiesta

Gli acquisti che rientrano nell’iniziativa devono essere effettuati tra l’ 1 gennaio 2025 e il 1 luglio 2025 . È fondamentale che le date siano rispettate per non perdere l’opportunità di richiedere il bonus.

Le domande per il contributo bonus bici 2025 dovranno essere inoltrate esclusivamente online, a partire dal 9 gennaio 2025, e resteranno aperte fino alle ore 14.00 dello stesso giorno. Ad ogni modo la piattaforma chiuderà se, prima di detta data, dovessero esaurisci le risorse stanziate allo scopo (euro 2.655.000,00). La domanda è tramite il portale mobilità dell’Emilia Romagna. Qui, bisognerà autenticarsi con credenziali SPID, CIE o CNS.

Perché scegliere una bici a pedalata assistita?

Le biciclette elettriche rappresentano una scelta intelligente per chi desidera combinare mobilità, sostenibilità e convenienza. Offrono numerosi vantaggi:

Risparmio economico: abbattono i costi legati al carburante e alla manutenzione di veicoli tradizionali.

Impatto ambientale ridotto: contribuiscono alla concessione delle emissioni di CO2.

Praticità: ideale per spostamenti urbani, specialmente in aree con traffico intenso.

Benefici per la salute: pedalare, anche con l’assistenza del motore elettrico, aiuta a mantenere uno stile di vita attivo.

Le cargo bike, invece, sono particolarmente utili per chi deve trasportare carichi pesanti o muoversi con i bambini, offrendo un’alternativa versatile e sostenibile per le famiglie e i piccoli imprenditori.

Bonus bici 2025: l’impegno dell’Emilia-Romagna per la mobilità sostenibile

Il bonus bici 2025, messo a disposizione dall’Emilia Romagna, si inserisce in una più ampia strategia regionale che punta a ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità della vita. Gli incentivi per l’acquisto di biciclette elettriche rappresentano solo una parte degli sforzi dell’Emilia-Romagna per promuovere una mobilità più ecologica e responsabile.

Questa iniziativa non è solo un sostegno economico, ma un invito a ripensare le abitudini di spostamento, puntando su mezzi di trasporto che siano meno impattanti per l’ambiente.

Riassumendo