Cosa sta succedendo ai pensionati italiani in Bulgaria: addio al paradiso fiscale?

Negli ultimi anni, sempre più pensionati italiani hanno scelto di trasferirsi in Bulgaria, attratti da una combinazione di vantaggi economici: un costo della vita inferiore rispetto all’Italia e un sistema fiscale più favorevole. Tuttavia, per molti di loro, questa scelta si è trasformata in un incubo.

Recenti cambiamenti nell’interpretazione di una convenzione fiscale tra Italia e Bulgaria hanno portato l’Agenzia delle Entrate a reclamare imposte arretrate, mettendo in crisi migliaia di pensionati che si trovano ora ad affrontare situazioni finanziarie difficili.

Pensionati italiani in Bulgaria: un sistema fiscale che cambia le regole del gioco

La vicenda affonda le sue radici nella convenzione fiscale bilaterale tra Italia e Bulgaria, firmata nel 1988, che regola la tassazione dei redditi per evitare la doppia imposizione. Per decenni, questa normativa è stata interpretata in modo tale da esentare i pensionati italiani residenti fiscalmente in Bulgaria dal pagamento delle imposte sui redditi pensionistici in Italia. Questo significava che chi si trasferiva stabilmente in Bulgaria poteva beneficiare della tassazione locale.

Tuttavia, nel giugno 2023, l’INPS ha introdotto una nuova interpretazione della convenzione, stabilendo che le pensioni italiane devono essere tassate in base alla cittadinanza, e non alla residenza fiscale. Questo cambiamento, apparentemente tecnico, ha avuto ripercussioni immediate e pesanti per i pensionati italiani in Bulgaria. Di fatto, l’Agenzia delle Entrate ha iniziato a richiedere il pagamento di imposte arretrate dal 2016, con l’aggiunta di sanzioni per mancato versamento.

L’impatto sui pensionati

Per i pensionati italiani residenti in Bulgaria, le conseguenze sono state devastanti. Molti di loro si sono trasferiti per godere di una vita più tranquilla e sostenibile dal punto di vista economico. Il cambio di interpretazione ha, invece, trasformato questa scelta in una fonte di stress finanziario e legale. L’improvviso invio di conguagli fiscali per un periodo di sette anni ha colto molti di sorpresa, lasciandoli impreparati a sostenere costi così elevati.

Questa situazione ha sollevato dubbi e preoccupazioni non solo tra i pensionati direttamente coinvolti, ma anche tra gli esperti fiscali e legali. Si tratta di un cambiamento normativo che viene applicato retroattivamente, sollevando questioni di equità e legittimità. Inoltre, l’applicazione di sanzioni rende la situazione ancora più gravosa, aggravando ulteriormente il peso economico sulle persone colpite.

Le vie legali: una strada incerta e costosa

Di fronte a questa crisi, alcuni pensionati hanno deciso di intraprendere azioni legali. Tuttavia, la lentezza del sistema giudiziario ei costi associati alle battaglie legali spingono molti pensionati a cercare soluzioni alternative.

Alcuni, delusi e amareggiati, hanno deciso di abbandonare la Bulgaria per trasferirsi in Paesi con regimi fiscali più stabili e vantaggiosi. Mentre altri hanno scelto di rientrare in Italia, nonostante l’aumento del costo della vita e le implicazioni personali di tale scelta. Un rientro stimolato ancor più da un nuovo possibile scenario: la manovra di bilancio 2025 potrebbe dire stop alla rivalutazione delle pensioni pagate all’estero.

La scelta della Bulgaria: sogno o rischio?

La Bulgaria, fino a poco tempo fa, rappresentava una delle destinazioni più attraenti per i pensionati italiani. Il costo della vita significativamente inferiore, unito a un sistema fiscale favorevole, aveva reso il Paese balcanico una meta privilegiata per chi desiderava migliorare la qualità della propria vita con un budget limitato. Città come Sofia e Varna hanno visto crescere il numero di italiani residenti, con comunità ben integrate e reti di supporto locale.

Tuttavia, il recente cambiamento dell’interpretazione normativo evidenzia i rischi legati alla scelta di trasferirsi all’estero per motivi fiscali. La dipendenza da regole internazionali e interpretazioni giuridiche soggette a modifiche rappresenta un fattore di instabilità che può trasformare un sogno in un incubo. Questo caso potrebbe portare molti pensionati a rivalutare le proprie scelte future, spingendoli a considerare destinazioni alternative o cercare maggiore consulenza fiscale prima di trasferirsi.

Incubo pensionati italiani in Bulgaria: le possibili soluzioni e il futuro

La vicenda dei pensionati italiani in Bulgaria solleva interrogativi importanti sulle implicazioni delle convenzioni fiscali internazionali e sulla necessità di maggiore chiarezza normativa. Per evitare che situazioni simili si ripetano in futuro, sarebbe auspicabile una revisione delle politiche fiscali bilaterali, con un focus su trasparenza e prevedibilità. Inoltre, i governi coinvolti potrebbero valutare l’introduzione di meccanismi di transizione più graduali, che consentono ai contribuenti di adattarsi ai cambiamenti senza subire conseguenze retroattive.

Nel frattempo, i pensionati coinvolti si trovano a dover affrontare un difficile dilemma. Alcuni potrebbero decidere di pagare le imposte imposte, accettando la perdita economica pur di chiudere la questione. Altri continueranno a combattere legalmente per difendere i propri diritti, nonostante le incertezze.

