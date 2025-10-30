Da Vontobel un nuovo Cash Collect sulle banche europee dal Rendimento Potenziale interessante, 1,5% al mese.

Il settore bancario europeo sta attraversando un ciclo di rivalutazione che unisce riorganizzazioni strategiche, politiche monetarie più favorevoli e ritorno alla redditività, dopo oltre un decennio di rendimenti compressi. In questo contesto si colloca il nuovo certificato Vontobel Memory Multi Protect Pro Express Quanto, che offre cedole mensili potenziali da €1,50 (18% annuo potenziale), meccanismo di memoria e protezione del capitale condizionata con barriera al 55%, puntando su un basket di quattro titoli bancari europei di alto profilo.

ISIN: DE000VH7MWA9

Premio Mensile: 1,50%

Barriera: 55%

Sottostanti: BMPS – BPER – Barclays – Commerzbank

I Quattro Pilastri dell’Investimento

Banca Popolare Emilia-Romagna (BPER)

BPER, in fase avanzata di integrazione con Banca Popolare di Sondrio, con fusione prevista entro aprile 2026 e un CET1 ratio post-operazione atteso superiore al 15%.

Il CET1 al 30 giugno 2025 è al 16,2%, evidenziando un forte rafforzamento patrimoniale. Nel primo semestre 2025 l’utile netto ha raggiunto 903,5 milioni di euro, +29,5% rispetto allo stesso periodo del 2024, con ricavi stimati per il 2025 intorno a 5,5 miliardi di euro. Considerata la banca italiana favorita per il 2025, è attenta nella riduzione costi, controllo del rischio e crescita nei margini di interesse e commissioni.

Barclays

Barclays mostra solidità patrimoniale con un CET1 ratio stabile al 14,1% a fine settembre 2025 e un RoTE atteso oltre l’11% per l’intero esercizio. Il trimestre Q3 2025 ha avuto utili ante imposte di 2,1 miliardi di sterline, con ricavi cresciuti del 9% nell’ultimo anno a circa 7,2 miliardi di sterline. Barclays ha migliorato le guidance per il 2025 e annunciato buyback azionario da 500 milioni di sterline. Ottima redditività, forte posizione di capitale e liquidità, grazie alla crescita in investment banking e servizi commerciali.

Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS)

MPS, reduce dalla convincente acquisizione di Mediobanca, continua il processo di ristrutturazione e integrazione, con outlook patrimoniale positivo: il CET1 fully loaded è previsto attorno al 22,9% in scenario base e 16,8% in scenario avverso.

L’utile netto del primo semestre supera i 900 milioni di euro, e l’azione è oggetto di attenzione a Piazza Affari per possibili segnali di miglioramento industriale, in particolare dopo l’integrazione con Mediobanca. La banca ha rilanciato sul fronte commerciale, con mutui competitivi e rating confermato positivo da Moody’s.

Commerzbank

Commerzbank presenta solidità consolidata con un CET1 superiore al 14,5%, utile netto Q2 2025 a 462 milioni di euro (+26% rispetto al consenso) e ricavi operativi oltre 3 miliardi di euro negli ultimi 12 mesi. Le aspettative per il 2025 sono di risultati in crescita, con buone coperture sui rischi di credito e progressi nella gestione costi. Unicredit mira a una partecipazione del 29% entro fine anno, segnalando interessi strategici nel gruppo.

Sintesi comparativa

Banca CET1 Ratio (2025) Utile netto ultimi 12 mesi Ricavi ultimi 12 mesi Note chiave BPER >16% +29,5% semestrale (903M€) Circa 5,5 miliardi € Fusione BPS, riduzione costi, crescita commissioni Barclays 14,1% Q3 2,1 Mld £ 7,2 miliardi £ Buyback 500M £, forte RoTE, crescita investment banking Banca MPS 16,8%-22,9% >900M € 1H In crescita Integrazione Mediobanca, rating positivo Commerzbank 14,5%+ 462M € Q2 2025 Oltre 3 miliardi € Crescita utili/ricavi, buona copertura rischi

Valori di Barriera:

Banca Monte dei Paschi di Siena: EUR 4.052

Banca Popolare dell’Emilia-Romagna: EUR 5.477

Barclays Bank: GBP 2.194

Commerzbank: EUR 16.65

Meccanismi Chiave

Cedola Mensile con Memoria

Il certificato prevede cedole mensili da €1,50, erogate se in ciascuna data di osservazione tutti e quattro i sottostanti sono sopra al livello barriera (55% del prezzo iniziale).

Se una o più azioni scendono sottosoglia, la cedola non si perde ma si accumula: verrà pagata integralmente non appena, in una successiva data, tutti i titoli tornano sopra la soglia.

Barriera al 55%

La barriera è sia:

di cedola: se tutti i sottostanti sono sopra al valore di barriera → premio erogato;

di capitale (valutata solo a scadenza nel 2028): se tutti i titoli sono sopra la barriera, il capitale viene rimborsato per intero. Altrimenti, l’investitore riceve un importo commisurato alla performance del peggiore dei quattro.

Opzione di Rimborso Anticipato (Autocall)

Dal 6° mese in poi, se tutti i sottostanti superano il 100% del prezzo iniziale in una data di valutazione mensile, il certificato viene rimborsato anticipatamente con il pagamento del capitale e di tutte le cedole maturate.

Quanto: protezione dal cambio

Il certificato è “Quanto Hedged”, ovvero non espone al rischio di cambio nonostante Barclays sia in GBP e Commerzbank in EUR. I flussi sono tutti in euro, semplificando la gestione.

Analisi del Rischio Il certificato presenta un profilo worst-of, ovvero la performance a scadenza dipende dal titolo peggiore tra i quattro. Se anche uno solo dei titoli è sotto la barriera del 55% al 30 ottobre 2028, l’investitore partecipa alla perdita su quel titolo. Tuttavia, la barriera bassa e il meccanismo di memoria cedole offrono un buffer significativo. Il rischio emittente è legato a Vontobel Financial Products GmbH, con garanzia di Vontobel Holding AG, gruppo bancario svizzero con rating solido e lunga esperienza in prodotti strutturati.

Perché Valutarlo

Cedola mensile potenziale con memoria

Protezione condizionata fino a -45% del valore iniziale

Opportunità di rimborso anticipato

Nessun rischio cambio (Quanto)

Considerazioni Finali

Il certificato Cash Collect ISIN DE000VH7MWA9 di Vontobel rappresenta un approccio difensivo ma attivo all’investimento in banche europee in transizione. Offre una remunerazione regolare potenziale, un meccanismo di protezione condizionata e intelligente e consente di esporsi a un settore in profondo cambiamento, con strumenti calibrati.

Come ogni prodotto strutturato, richiede consapevolezza: non è adatto a chi cerca protezione assoluta, ma può rappresentare una valida alternativa per chi desidera controllo, rendimento e semplicità operativa.

Questo contenuto è stato realizzato con il contributo di uno sponsor. Le informazioni riportate non costituiscono in alcun caso consulenza finanziaria. Opinioni e considerazioni non vanno intese come raccomandazioni di investimento. Prima di investire, si invita a consultare la documentazione ufficiale dell’emittente e a rivolgersi a un consulente abilitato.