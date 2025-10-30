Carta dedicata a te, pubblicate le liste finali per il ritiro: beneficiari, esclusi, tempi e acquisti possibili

Con il Messaggio n. 3233 del 29 ottobre 2025, l’INPS ha annunciato che dal 30 ottobre (oggi) sono disponibili gli elenchi definitivi dei beneficiari della misura di sostegno nota come carta dedicata a te, istituita dal Decreto interministeriale Fondo Alimentare 2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025.

Si tratta di un intervento mirato a sostenere i nuclei in difficoltà economica nell’acquisto di generi alimentari essenziali.

Carta dedicata a te: dove sono le liste e chi gestisce le operazioni

Gli elenchi, organizzati per Comune, sono consultabili dai municipi tramite l’applicativo web dedicato. Per ogni avente diritto è stato generato un codice identificativo collegato alla carta, rilasciata da Poste Italiane S.

p.A. Questo passaggio crea un collegamento univoco tra beneficiario e strumento di pagamento. E consente di avviare le procedure di consegna o di ricarica.

L’articolo 7, comma 3, del decreto interministeriale affida ai Comuni tre compiti chiave:

comunicare agli interessati l’assegnazione del contributo;

spiegare ai nuovi intestatari come ritirare la carta presso gli uffici postali;

per i beneficiari già presenti nelle edizioni precedenti, verificare che la ricarica venga versata direttamente sulla carta già attiva.

Questa organizzazione evita doppioni, accelera le tempistiche e garantisce continuità nell’erogazione del beneficio.

Ritiro, documenti e ricarica

La carta dedicata a te, una volta ricevuta la comunicazione dal comune, si ritira agli sportelli postali. Può presentarsi l’intestatario oppure un delegato munito della documentazione richiesta. Al momento del ritiro servono il numero identificativo comunicato dal Comune e un documento d’identità valido.

Chi possiede già una carta dalla precedente edizione può verificare il saldo presso qualunque ATM, utilizzando il PIN abbinato.

In caso di furto, smarrimento, danneggiamento o malfunzionamento, è possibile chiedere un duplicato presso l’ufficio postale.

Importo disponibile, scadenze e acquisti da segnare

L’importo attribuito è pari a 500 euro per nucleo familiare. Il primo acquisto deve avvenire entro il 16 dicembre 2025; le somme vanno utilizzate interamente entro il 28 febbraio 2026. Il rispetto di queste scadenze è essenziale per non perdere il beneficio assegnato.

La carta dedicata a te serve esclusivamente per beni alimentari di prima necessità. Sono sempre esclusi gli alcolici. L’elenco dei prodotti consentiti riprende l’Allegato 1 al DL n. 131/2023 e comprende:

carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine e cunicole;

pescato fresco;

latte e derivati;

uova;

oli di oliva e di semi;

pane e prodotti da forno, pasticceria e biscotti;

pasta;

riso, orzo, farro, avena, malto, mais e altri cereali;

farine;

ortaggi freschi e lavorati;

pomodori pelati e conserve di pomodoro;

legumi;

semi e frutta oleosa;

frutta di ogni tipo;

alimenti per l’infanzia (compreso il latte formulato);

lieviti naturali;

miele;

zuccheri;

cacao in polvere;

cioccolato;

acque minerali;

aceto di vino;

caffè, tè, camomilla.

Questa elencazione definisce in modo chiaro il perimetro di spesa: solo generi alimentari essenziali, con esclusioni specifiche espressamente previste dalla norma.

A chi è destinata la carta dedicata a te

Il contributo spetta ai nuclei con ISEE non superiore a 15.000 euro. Non è stato richiesto alcun invio di domanda: l’individuazione dei beneficiari è avvenuta d’ufficio da parte dell’INPS, che ha elaborato le graduatorie seguendo una scala di priorità e le ha trasmesse ai rispettivi Comuni di residenza.

La distribuzione materiale della carta è a cura di Poste Italiane.

Per costruire le liste, l’INPS ha applicato il seguente ordine:

precedenza massima ai nuclei con almeno tre componenti e la presenza di un minore nato entro il 31 dicembre 2011, con ordinamento dal valore ISEE più basso a salire;

a seguire, i nuclei composti da almeno tre persone con un figlio nato entro il 31 dicembre 2007, sempre in ordine crescente di ISEE;

infine, gli altri nuclei non inferiori a tre componenti, con priorità assegnata a chi presenta un ISEE più contenuto.

Questo criterio concentra le risorse sulle famiglie numerose e con minori, rispettando la progressività legata alla condizione economica.

Perché la carta dedicata a te è importante

La carta dedicata a te rappresenta un sostegno mirato: un importo certo, tempi definiti e un paniere vincolato a beni essenziali. Il coinvolgimento dei Comuni garantisce prossimità nella comunicazione e nella gestione, mentre l’assegnazione automatica evita oneri burocratici ai beneficiari.

L’infrastruttura di Poste Italiane, già testata nelle passate edizioni, consente ritiro, utilizzo e, se necessario, duplicazione della carta in tempi rapidi. L’obiettivo è semplice: assicurare alle famiglie con ISEE fino a 15.000 euro la possibilità di coprire bisogni alimentari immediati, evitando dispersioni e sovrapposizioni.

