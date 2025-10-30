BTp febbraio 2031, terza tranche in emissione oggi all’asta del Tesoro

E’ negoziato sul mercato secondario da appena un mese e il Tesoro offre già all’asta di oggi la terza tranche del BTp 1 febbraio 2031 (ISIN: IT0005671273) per un importo minimo di 2,5 e massimo di 3 miliardi di euro. La raccolta complessiva, cioè includendo gli altri tre bond a medio-lungo termine offerti, arriverà a 9,5 miliardi. Il nuovo bond a 5 anni offre cedola annuale lorda del 2,85%, corrisposta con cadenza semestrale (1,425% l’1 febbraio e l’1 agosto di ogni anno).

Cedola corta a febbraio

La prima cedola messa in pagamento dal Tesoro per il prossimo 1 febbraio sarà corta. Ciò è dovuto al fatto che la data di emissione del BTp 2031 fu l’1 ottobre scorso e per allora, quindi, il possesso dell’investitore sarà stato di soli 123 giorni su un semestre di 184 giorni.

Gli verrà accreditato un tasso lordo dello 0,952582%. Questo significa che per ogni lotto minimo di 1.000 euro di capitale nominale, sul conto deposito titoli saranno versati 8,34 euro.

Quanto pagherà l’investitore interessato oggi ad acquistare il BTp 2031? Dipenderà dal prezzo di aggiudicazione. Ieri, la quotazione sul mercato si attestava a 100,67. A quel livello, sarebbe necessario versare 1.006,70 euro per ogni 1.000 euro nominali acquistati. E c’è anche il rateo passivo da corrispondere allo stesso emittente, vale a dire gli interessi maturati tra la data di emissione e quella di regolamento del prossimo 3 novembre. Fanno lo 0,255570% del capitale o 2,56 euro lordi.

BTp 2031 buon investimento a basso rischio con inflazione contenuta

Le basse aspettative d’inflazione a medio-lungo termine in Italia rendono il BTp 2031 un buon investimento per chi non vuole rischiare e si accontenta di un rendimento netto e reale presumibilmente positivo, pur non elevato. Ai prezzi di ieri, il rendimento netto alla scadenza si aggirava a poco più del 2,35%. In termini reali, se le previsioni del mercato si rivelassero azzeccate, rimarrebbe all’obbligazionista più dell’1% medio all’anno.

Non è granché, ma perlomeno il capitale verrebbe preservato dalla perdita del potere di acquisto. Se i prezzi al consumo tornassero ad accelerare, invece .

giuseppe.timpone@investireoggi.it