Il carburante con la carta dedicata a te 2025: possibile acquistarlo?

La carta dedicata a te, edizione 2025, è in attesa di essere distribuita ai beneficiari. Secondo quanto indicato dall’INPS (Messaggio n. 2519 del 1° settembre 2025), a breve verranno formati gli elenchi dei beneficiari. Elenchi che poi saranno inviati ai comuni di residenza e saranno questi ad informare i destinatari della disponibilità della carta presso gli uffici di Poste Italiane per il ritiro. Se il beneficiario è già titolare della carta relativa ad una precedente edizione, questi riceverà la nuova ricarica su questa carta.

In redazione è giunto un quesito.

Salve, credo, come lo scorso anno, di rientrare tra i beneficiari della carta dedicata a te edizione 2025. Sono a chiedere se, come per quella del passato, la potrà utilizzare anche per l’acquisto di carburante.

L’elenco dei beneficiari

La carta dedicata a te 2025, come per le edizioni trascorse, consiste in un contributo una tantum da poter utilizzare per specifici acquisti.

Spetta a nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.000 euro. L’elenco dei beneficiari sarà formato dall’INPS seguendo un ordine prioritario come di seguito elencato:

nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2011, con priorità per i nuclei con calcolo ISEE più basso;

nuclei familiari composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2007, con priorità per i nuclei con indicatore ISEE più basso;

nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, con priorità per i nuclei con indicatore ISEE più basso.

Ne consegue che a seguito di detta priorità potrebbe accadere che nonostante il nucleo familiare abbia un ISEE non superiore a 15.000 euro, questi non risulti beneficiario della carta.

Carta dedicata a te 2025: solo beni alimentari

A differenza di qualche edizione passata, per quella 2025 è previsto che la carta dedicata a te possa essere utilizzata esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità rientranti tra quelli di cui all’allegato 1 del DL n. 131/2023. Sono esclusi gli alcolici di qualsiasi tipologia. In tale elenco, non è compreso l’acquisto del carburante. Infatti, l’elenco completo indica:

carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

pescato fresco

latte e suoi derivati

uova

oli d’oliva e di semi

prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria

paste alimentari

riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale

farine di cereali

ortaggi freschi, lavorati

pomodori pelati e conserve di pomodori

legumi

semi e frutti oleosi

frutta di qualunque tipologia

alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)

lieviti naturali

miele naturale

zuccheri

cacao in polvere

cioccolato

acque minerali

aceto di vino

caffè, tè, camomilla.

Per l’edizione trascorsa fu il legislatore che, con un intervento ad hoc, indicò tra i beni acquistabili anche il carburante. Cosa che, invece, almeno per ora non risulta previsto per l’edizione 2025.

Per completezza informativa è opportuno ricordare l’importo disponibile sarà di 500 euro e che il primo acquisto con la carta dedicata a te 2025 è da farsi entro il 16 dicembre 2025.

Mentre il saldo dovrà poi essere utilizzato entro il 28 febbraio 2026.