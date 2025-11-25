Da Vontobel un Certificate per Investire su Moda&Lusso

Si analizza un Certificato molto interessante, targato Vontobel, per investire su un basket di 3 azioni appartenenti all’industria della moda e del lusso.

Il certificato, a fronte della potenziale salita dei sottostanti e di eventuali dividendi, offre la seguente struttura (= strategia in opzioni):

protezione discretamente conservativa su capitale e premi (60% dei Valori Iniziali)

su capitale e premi (60% dei Valori Iniziali) premi mensili condizionati dello 0,84% (max. 10,08% annuo), con effetto memoria

dello 0,84% (max. 10,08% annuo), con Autocall Fast Step Down Mensile , attiva dal 3° mese (dal 06/02/2026) e decrescente a step dell’1%. Dal 100% al 68% è dei valori iniziali

, attiva dal 3° mese (dal 06/02/2026) e decrescente a step dell’1%. Dal 100% al 68% è dei valori iniziali media scadenza (3 anni)

(3 anni) valore nominale di 100 Euro

Informazioni Quantitative sul Portafoglio Sottostante

In questo caso, i sottostanti del certificato di Vontobel, sono rappresentati da: Burberry (BRBY), Kering (KER) e Moncler (MONC).

Informazione Storica dei Prezzi e dei Bilanci

Il portagofoglio possiede una quantità di informazione storica sufficiente per adeguate analisi di stampo quantitativo.

Ad esempio è possibile analizzare bene i bilanci (ricavi, utili e rispettivi trend, vari ratios ecc.) o quale sia il processo stocastico (mean reverting, random walk o momentum) che muove fondamentalmente il prezzo dei sottostanti.

Il rischio

Dato lo stesso core business, diminuisce il rischio di correlazione. Ovvero diminuisce la probabilità che, ossia aumenta il rischio che anche a causa di un solo sottostante (= eccessiva discesa di prezzo dello stesso) si possa inficiare la corresponsione di capitale e/o cedole.

Vontobel Certificati Memory Cash Collect Fast Step Down: Funzionamento del Payoff

Questo certificato è stato emesso da Vontobel il 10/11/2025, ha data di valutazione finale posta al 06/11/2028 (iquidazione il 13/11/2028), è negoziato su SeDeX ed ha un valore nominale di 100 Euro.

Meccanismo Cedolare ed Effetto Memoria

Il certificato in questione paga discreti premi mensili condizionati di 0,84 Euro, cioè se i 3 sottostanti non scendono oltre il -40% dei loro valori inziali (ossia con un trigger premio al 60% dei valori iniziali).

In caso contrario non viene corrisposta alcuna cedola. Quest’ultima viene immagazzinata però in memoria, e pagata assieme a tutte quelle eventualmente non pagate in precedenza quando si presenta la condizione del pagamento, ovvero quando i sottostanti risalgono sopra il trigger in una delle date di valutazione successive.

Meccanismo di Rimborso Anticipato: Autocall Fast Step Down

Il meccanismo Autocall permette di ottenere il rimborso anticipato, grazie all’autocall fast step down mensile, a partire dal 3° mese (e fino al penultimo), avendo 2 scenari:

se il prezzo di ogni sottostante è pari o superiore al relativo trigger di autocall il certificato rimborsa il valore nominale più la cedola del mese in questione (e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria); in caso contrario la vita del prodotto continua.

Scadenza

A scadenza, se il prodotto non si è estinto anticipatamente, si prefigurano 2 scenari:

se il sottostante Worst Of (WO, ossia con valore finale più basso rispetto al valore iniziale) non scende sotto la barriera europea, il certificato paga il nominale più l’ultima cedola – e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria -. In altre parole si otterrebbero le restanti 36 cedole più il nominale .

. in caso contrario il certificato di investimento replica linearmente la performance del sottostante Worst Of, pagando un valore pari al valore nominale del certificato moltiplicato per la performance (data dal valore finale in rapporto al valore iniziale) del WO.

Barriera Europea

Notare la presenza della barriera europea.

Il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale.

Per restituire il valore nominale, il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Opzione Quanto

Si noti anche l’opzione quanto. Nonostante un titolo su cui è scritto il certificato è denominati in USD.

Vontobel Certificati Memory Cash Collect Fast Step Down: Il portafoglio sottostante

I livelli chiave sul portafoglio sottostante – di questo certificate emesso da Vontobel – sono i seguenti:

BRBY -> Valore Iniziale (1169,50 GBP), Barriera/Trigger Cedola (701,70 GBP)

KER -> Valore Iniziale (291,40 Eur), Barriera/Trigger Cedola (174,84 Eur)

MONC -> Valore Iniziale (53,78 Eur), Barriera/Trigger Cedola (32,268 Eur)

Codice ISIN

DE000VH775G1

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificato a marchio Vontbel.

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale. Le perdite potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente. Le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto. Pertanto non rappresentano in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti.