Prima emissione di Bot a 6 mesi dopo Moody’s e 14 anni dopo lo choc

Mercoledì 26 novembre si terrà l’asta mensile per l’emissione dei Bot a 6 mesi. Il Tesoro collocherà sul mercato 7,5 miliardi di euro, mentre a scadenza arriveranno venerdì 28 titoli per 8,65 miliardi. In quel giorno ci sarà anche il regolamento delle prenotazioni. Dai valori in gioco emerge che il solo rinnovo delle scadenze terrà elevata la domanda. E ciò anche se all’asta supplementare, riservata agli Specialisti in titoli di stato, sarà offerto giovedì 27 un altro 10% dell’importo collocato il giorno prima.

Upgrade del rating, domanda in asta attesa tonica

Con questa emissione i Bot a 6 mesi in circolazione diminuiranno, così come le dimensioni del debito pubblico.

Il capitale sarà rimborsato il 29 maggio del 2026, per cui il titolo avrà una durata iniziale di 182 giorni. Sarà un appuntamento interessante per capire come si muoverà il mercato dopo l’upgrade del rating di Moody’s. L’agenzia ha rivisto il suo giudizio da Baa3 a Baa2 con outlook positivo. Non accadeva da 23 anni e mezzo. La promozione è positiva per la percezione che gli investitori internazionali hanno dei nostri titoli del debito.

In realtà, l’emissione dei Bot avverrà il giorno dopo che il Tesoro avrà collocato (oggi) sul mercato BTp short term e indicizzati all’inflazione Eurostat per complessivi 4,5 miliardi. Le attese sono per una domanda tonica. Quanto al rendimento del semestrale, dovrebbe aggirarsi attorno al 2% o poco meno. In termini prezzo, l’aggiudicazione sarebbe in area 99 centesimi. Più che un investimento, per il risparmiatore un’alternativa a breve termine al conto deposito.

Confronto con tragico novembre 2011

Tutto un altro clima rispetto a un altro novembre, quello dell’infausto 2011. L’emissione dei Bot a 6 mesi allora esitò un rendimento record nell’era euro del 6,087%. Un paio di settimane più tardi, il Bot a 12 mesi schizzava al 6,504%. Qualche giorno prima era arrivato il declassamento ad opera di DBRS da AA(low) ad A(high). Moody’s ad ottobre aveva tagliato il suo giudizio di ben due gradini da Aa2 ad A2.

S&P aveva assegnato ai nostri titoli di stato il rating A, mentre Fitch passava da AA- ad A+. In tutti i casi, i BTp restavano sotto osservazione per declassamenti futuri. Che avvennero, purtroppo.

Emissione Bot a 6 mesi con spread quasi azzerato

Paradossalmente, i rating di allora erano superiori a quelli odierni. La differenza sta nel fatto che oggi stiano salendo e al tempo scendevano di corsa. E mentre oggi abbiamo alle spalle la crisi dei debiti nell’Eurozona, in quei mesi si dibatteva apertamente di ristrutturazione e fine dell’euro. Ecco perché i Bot a 6 mesi esiteranno all’emissione di questa settimana rendimenti pari ad un terzo del periodo di massima crisi. Da notare che su questa scadenza lo spread è quasi nullo: 6 punti base o 0,06%. Cento volte più basso di 14 anni fa.

