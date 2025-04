Certificate Fast su Energia 12% annuo

All’interno del prevalente parco prodotti finanziari offerto dall’emittente elvetico Vontobel, i certificati di investimento, spunta un un prodotto, che dà la possibilità di prendere indirettamente posizione su un singolo sottostante appartenente al settore energetico.

Informazioni quantitative sul sottostante

In questo caso, il sottostante del certificato di Vontobel è rappresentato da Siemens Energy (ENR).

Informazione Storica dei Prezzi e dei Bilanci

Il titolo è quotato da tempo sufficiente per effettuare analisi di stampo quantitativo relativamente accurate. Ad esempio è possibile analizzare bene i bilanci (ricavi, utili stime ecc) o il comportamento di base (e quindi la natura stocastico-tecnica) che muove fondamentalmente il processo del prezzo del sottostante analizzato.

Processo Stocastico e Trading

Dal lato stocastico-tecnico l’azione è classificata come dominata da una proprietà momentum (ossia con Esponente di Hurst>0,6 e Significatività Statistica>95%) sul breve e medio (ossia 1024, 2048 e 4096 osservazioni di rendimenti logaritmici giornalieri).

Si consiglia quindi di fare trading-investing diretto sui titoli, su dati di chiusura giornaliera, mediante massiccio ausilio di tecniche Momentum-Breakout-Trend Following.

Il Rischio

Essendo uno solo il sottostante, il rischio di correlazione si riduce al solo mercato /settore in cui è quotato/opera l’azienda stessa.

L’azione denota un elevato regime di elevata volatilità implicita.

Aspetti di Analisi Fondamentale

Dato che la società non elargisce dividendi, tutta la struttura è calibrato sull’ampio margine di incertezza che il mercato delle opzioni esibisce sul futuro del sottostante.

Si passa ora a spiegare il meccanismo di base del certificato riassunto nella struttura e districato nel funzionamento del payoff.

Vontobel Certificati Memory Cash Collect: la struttura

Di seguito la struttura del certificate di Vontobel:

Barriera europea sul capitale pari al 50% del valore iniziale

sul capitale pari al 50% del valore iniziale Trigger premi al 50% del valore iniziale

al 50% del valore iniziale Premi trimestrali condizionati del 1,00% (max. 12,00% annuo) con effetto memoria

del 1,00% (max. 12,00% annuo) con trigger autocall fast step down attivo dal 6° mese (15/09/2025) e decrescente a step dell’1% ogni mese (fino al penultimo), dal 100% al 77% dei valori iniziali

attivo dal 6° mese (15/09/2025) e decrescente a step dell’1% ogni mese (fino al penultimo), dal 100% al 77% dei valori iniziali Opzione quanto che neutralizza il tasso di cambio

che neutralizza il tasso di cambio Scadenza a 2,5 anni

a 2,5 anni Valore nominale 100 Euro

Vontobel Certificati Memory Cash Collect: funzionamento del payoff

Questo prodotto, della categoria certificati di investimento conosciuti come Memory Cash Collect, è stato emesso da Vontobel il 12/03/2025, ha data di valutazione finale/scadenza posta al 13/09/2027 (liquidazione 20/09/2027), è negoziato su SeDeX ed ha un valore nominale di 100 Euro.

Meccanismo cedolare

Il Certificato di Vontobel in questione paga premi trimestrali di 1,00 Euro se il sottostante non scende oltre il trigger delle cedole, posto al 50% dei livelli iniziali (in altre parole ENR non deve scendere più della metà del valore iniziale affinché venga elargita la cedola).

In caso contrario non viene corrisposta alcuna cedola, che però viene immagazzinata in memoria e pagata assieme a tutte quelle eventualmente non pagate in precedenza quando si presenta la condizione del pagamento, ovvero quando il valore del sottostante risale sopra il trigger in una delle date di valutazione successive.

Meccanismo di Rimborso Anticipato: Autocall Fast Step Down

Il meccanismo Autocall permette di ottenere il rimborso anticipato, grazie all’autocall trigger fast step down mensile, decrescente a step del 1% dal 6° al penutimo mese, dal 100% al 77% dei valori iniziali, aumentando notevolmente le probabilità del rimborso anticipato:

se il prezzo del sottostante è pari o superiore all’autocall trigger il certificato rimborsa il valore nominale più la cedola del mese in questione (e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria); in caso contrario la vita del prodotto continua

Scadenza

A scadenza, se il prodotto non si è estinto anticipatamente, si prefigurano 3 scenari:

se alla data di valutazione finale ENR non scende sotto la barriera (50% dei valori iniziali), il certificato paga il nominale più l’ultima cedola – e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria -; ciò corrisponde a 30 cedole più il nominale (130 Euro).

in caso contrario il certificato di investimento replica linearmente la performance di TSLA, pagando un valore pari al valore nominale del certificato moltiplicato per la performance (data dal valore finale in rapporto al valore iniziale) del suddetto sottostante.

Barriera Europea

Da notare la presenza della barriera europea. Grazie a tale caratteristica il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale. Affinché venga restituito il valore nominale, il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Il Sottostante

La situazione attuale sul sottostante – di questo certificato di Vontobel – è la seguente:

ENR -> Valore Iniziale (57,94 Eur), Barriera/Trigger Cedola (28,97 Eur)

Codice ISIN del prodotto

DE000VG7WJU4

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificato firmato Vontobel.

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente e le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto, non rappresentando in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti, a prescindere della causa di tali inesattezze, errori od omissioni.