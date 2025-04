Pensione a rischio? La soluzione è nella costituzione rendita vitalizia

Nel complesso mondo della previdenza sociale italiana, il tema delle lacune contributive rappresenta una delle principali criticità per chi aspira a ottenere una pensione piena e adeguata. Un istituto spesso sottovalutato ma di rilevante importanza è quello della costituzione rendita vitalizia, una misura che consente di regolarizzare periodi di lavoro privi di contribuzione, sanando omissioni passate attraverso il versamento di contributi successivi.

Con l’introduzione di nuove disposizioni nel contesto del “Collegato Lavoro” – un provvedimento legislativo connesso alla manovra finanziaria – sono stati previsti aggiornamenti significativi in materia. Le modifiche normative puntano a rendere più flessibile l’accesso alla rendita vitalizia, ampliandone il raggio d’azione in favore dei lavoratori che intendono tutelare il proprio futuro previdenziale.

Cosa significa costituire una rendita vitalizia

La costituzione rendita vitalizia si configura come uno strumento che permette, mediante un versamento economico, di riconoscere a fini pensionistici periodi di lavoro per i quali non sono stati effettuati i relativi versamenti contributivi. Questo meccanismo consente quindi di ricostruire una carriera lavorativa formalmente incompleta, rendendo validi – ai fini del diritto e della misura della pensione – periodi altrimenti esclusi dal computo.

Si tratta di una possibilità concessa non solo ai lavoratori direttamente interessati, ma anche ai loro datori di lavoro o, in caso di decesso, ai superstiti aventi diritto. Il valore di questa opportunità risiede nella possibilità di aumentare l’anzianità assicurativa e il montante contributivo, due parametri essenziali per determinare l’importo dell’assegno pensionistico.

A chi si rivolge e come funziona il riscatto

Il meccanismo previsto per la costituzione della rendita vitalizia si fonda su un principio chiaro: colmare le mancanze contributive (contributi non pagati) derivanti da omissioni non sanate entro i limiti temporali previsti dalla normativa.

Questo istituto può essere attivato in due principali situazioni:

Quando l’omissione contributiva è già prescritta (ossia non più azionabile da parte dell’INPS).

Quando si vogliono sanare periodi lavorativi privi di versamenti per i quali esistano prove concrete della prestazione lavorativa svolta.

Per regolarizzare tali posizioni, è richiesto un versamento economico, il cui ammontare viene calcolato sulla base di uno dei due sistemi previsti: il calcolo “a riserva matematica” o quello “a percentuale”. La modalità utilizzata dipende dal tipo di regime pensionistico in cui si colloca il soggetto interessato (contributivo, retributivo o misto).

Il versamento può essere effettuato direttamente dal lavoratore, dal datore di lavoro o, nei casi previsti, dagli eredi aventi diritto.

Condizioni per l’accesso alla costituzione rendita vitalizia

L’attivazione della rendita vitalizia è subordinata al rispetto di alcune condizioni ben precise. In primo luogo, è indispensabile fornire una documentazione inequivocabile che attesti l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa. Non sono sufficienti dichiarazioni generiche o indizi: servono prove concrete, come contratti, buste paga, dichiarazioni fiscali, testimonianze scritte o altri documenti ufficiali.

In secondo luogo, la normativa prevede che la possibilità di regolarizzazione tramite rendita vitalizia sia attivabile solo una volta trascorsi i cinque anni di prescrizione, ovvero quando l’obbligo contributivo originario non è più perseguibile per via amministrativa.

Costituzione rendita vitalizia: le recenti novità legislative

Fino a poco tempo fa, la richiesta di costituzione rendita vitalizia doveva essere presentata entro un termine massimo di dieci anni a partire dalla data di prescrizione dei contributi non versati. In termini pratici, quindi, era necessario agire entro quindici anni dall’omissione per non perdere la possibilità di sanare la posizione.

Tuttavia, il nuovo impianto normativo introdotto con il Collegato Lavoro ha modificato sostanzialmente questo limite. Da ora in poi, sarà possibile avviare la procedura anche oltre il quindicesimo anno dalla mancata contribuzione. Il legislatore ha stabilito che tale istituto non è più soggetto a una scadenza prescrittiva, almeno dal punto di vista della possibilità di attivarlo. Un cambiamento che amplia notevolmente le prospettive per coloro che, per varie ragioni, non hanno potuto agire tempestivamente.

C’è però una precisazione importante: mentre in precedenza l’onere poteva essere condiviso con il datore di lavoro, con le nuove regole, qualora si decida di procedere oltre i quindici anni, il costo dell’operazione sarà interamente a carico del lavoratore.

Un’opportunità da valutare con attenzione

L’opzione della costituzione rendita vitalizia rappresenta una risorsa preziosa per chi si trova con carriere lavorative frammentate, saltuarie o irregolari. È una possibilità concreta di valorizzare anni di lavoro non tutelati dal punto di vista previdenziale, permettendo al contribuente di non veder vanificati gli sforzi compiuti nel passato.

Tuttavia, la procedura non è priva di complessità. I costi da sostenere possono essere rilevanti, soprattutto quando si tratta di riscatti basati sul calcolo attuariale (a riserva matematica), che tiene conto dell’età, dell’aspettativa di vita, dell’ammontare della pensione attesa e di altri fattori. Per questo motivo, è sempre consigliabile richiedere una simulazione dei costi e dei benefici presso gli enti previdenziali o affidarsi a un consulente del lavoro o a un esperto in previdenza.

Riassumendo