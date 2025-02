Tutti pensano al festival, ma quanto ci guadagna Sanremo città?

Ora diciamoci la verità, il festival di Sanremo è la massima espressione delle problematicità del nostro Paese, in crisi economica, con famiglie che fanno la fame, ma allo stesso tempo vuole ostentare sfarzosa ricchezza. Sanremo è un po’ così, cantanti mediocri, canzoni con testi e musiche trite e ritrite, ma il tutto confezionato con un lusso che rasenta il kitsch (anche se io giovani d’oggi direbbero cringe).

Ciò detto, il giro d’affari intorno al festival è davvero mostruoso, ma stavolta lasciamo da parte i numeri dello spettacolo e concentriamoci sugli introiti della città. Infatti, Festival di Sanremo non è solo l’evento musicale più atteso dell’anno, ma anche un motore economico per la città ligure che lo ospita.

Ogni febbraio, l’attenzione mediatica si concentra su Sanremo, trasformandola in una vetrina internazionale capace di attrarre turisti, investimenti e opportunità economiche. Ma quanto guadagna realmente la città dal Festival?

Un giro d’affari da milioni di euro per Sanremo

Ogni anno, il Festival porta a Sanremo migliaia di persone tra artisti, giornalisti, tecnici, fan e sponsor. Questa affluenza si traduce in un giro d’affari che, secondo le stime, supera i 50 milioni di euro, considerando i ricavi diretti e indiretti. Gli hotel registrano il tutto esaurito già mesi prima dell’evento, con prezzi che possono raddoppiare o addirittura triplicare. Anche ristoranti, bar e negozi beneficiano di questo afflusso, con un incremento del fatturato che, per alcune attività, può superare il 100% rispetto ad altri periodi dell’anno.

A trarre vantaggio sono anche i lavoratori stagionali, chiamati a supportare l’aumento della domanda in settori come la ristorazione, la sicurezza e il trasporto.

L’effetto del Festival si riflette anche sul mercato immobiliare: chi possiede case o appartamenti nei pressi dell’Ariston può affittarli a prezzi molto elevati durante la settimana della kermesse. Sanremo non è solo musica, ma anche una meta turistica con un fascino consolidato. Il Festival contribuisce a rafforzarne l’attrattività, spingendo migliaia di visitatori a scoprire la città anche fuori dalla settimana dell’evento.

L’esposizione mediatica permette di promuovere il territorio ben oltre i confini italiani, aumentando l’interesse per Sanremo anche nei mesi successivi. L’industria turistica beneficia così di un flusso continuo di visitatori, attratti dal clima mite, dalle spiagge e dai suoi storici casinò.

Negli ultimi anni, il Comune ha investito in iniziative per valorizzare l’eredità del Festival anche oltre la manifestazione. Murales dedicati agli artisti che hanno segnato la storia della kermesse, eventi collaterali e percorsi tematici aiutano a mantenere viva l’attenzione sulla città durante tutto l’anno.

I benefici a lungo termine per l’economia locale

Oltre agli introiti immediati, il Festival di Sanremo lascia un’impronta economica duratura sulla città. Le attività commerciali che beneficiano dell’evento possono reinvestire i profitti per migliorare servizi e infrastrutture.

Gli imprenditori locali sfruttano la visibilità offerta dal Festival per stringere collaborazioni con aziende di livello nazionale e internazionale. Sponsor e partner pubblicitari vedono Sanremo come una piattaforma ideale per promuovere i propri prodotti, generando un flusso di investimenti che si estende ben oltre la settimana della kermesse.

Anche il settore culturale ne trae vantaggio: il Festival richiama sempre più eventi e manifestazioni, rendendo Sanremo una meta attrattiva per il mondo dello spettacolo e della musica. L’obiettivo per il futuro è quello di consolidare questo ruolo, trasformando Sanremo in un polo artistico e turistico di riferimento anche al di fuori del periodo del Festival.

Sanremo guadagna dunque molto più di quanto si possa immaginare dal Festival. Oltre agli incassi diretti, l’evento genera un indotto economico che dura tutto l’anno, rendendo la città un simbolo della cultura italiana e una destinazione turistica sempre più ambita.

In sintesi…