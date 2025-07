Spese sanitarie in precompilata. Utilizzo, opposizione e regole sui controlli (provvedimento 3 luglio 2025)

È stato pubblicato il 3 luglio 2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate il provvedimento n. 281068, che aggiorna le modalità tecniche di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il nuovo testo recepisce le modifiche normative intervenute negli ultimi anni e conferma i principi di protezione dei dati personali e di controllo mirato, già alla base del sistema precompilato.

Il documento segue i precedenti provvedimenti emessi in materia, ma ne aggiorna il contenuto alla luce delle più recenti modifiche legislative in tema di accessi, consultazione, rettifica e opposizione.

Vediamo cosa cambia concretamente per contribuenti, intermediari e soggetti obbligati alla trasmissione dei dati.

Spese sanitarie e dichiarazione precompilata: il quadro attuale

Le spese sanitarie rappresentano una delle principali voci di detrazione Irpef per milioni di contribuenti.

È infatti possibile detrarre il 19% delle spese sostenute per visite, farmaci, esami diagnostici, ricoveri, dispositivi medici, cure termali e molto altro, secondo le regole fissate dalla legge.

Per facilitare i contribuenti, l’Agenzia delle Entrate predispone ogni anno la dichiarazione precompilata, inserendo automaticamente i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria da medici, farmacie, cliniche, laboratori e altri soggetti abilitati.

Il provvedimento del 3 luglio 2025 sulle spese sanitarie in precompilata aggiorna le modalità attraverso cui questi dati vengono:

messi a disposizione dell’Agenzia ,

, trattati e aggregati per la precompilata ,

, consultati e modificati dai contribuenti ,

, visualizzati dagli intermediari ,

, gestiti in caso di opposizione all’uso dei dati.

Rimangono confermate le disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti e sull’elaborazione automatica dei dati, con suddivisione tra spese detraibili in automatico e spese agevolabili solo a certe condizioni (ad esempio, protesi non CE, cure estetiche o integrative).

Cosa prevede il nuovo provvedimento: accessi, modifiche e opposizione

Il provvedimento conferma che a partire dal 31 marzo di ogni anno, il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia i dati relativi:

alle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente ;

; ai rimborsi erogati per prestazioni non eseguite.

Questi dati comprendono elementi identificativi come codice fiscale del contribuente, data, importo, tipo di spesa e soggetto erogatore. Vengono poi aggregati per tipologia (ticket, farmaci, prestazioni specialistiche, dispositivi medici, ecc.) e suddivisi in: spese agevolabili automaticamente; spese agevolabili solo a particolari condizioni.

Si ricorda che la fattura per le spese sanitarie non può essere elettronica tramite S.d.I.

Accesso ai dati e consultazione

I dati aggregati sono visibili al contribuente nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Le informazioni di dettaglio (cioè le singole spese con i relativi documenti fiscali) non sono invece accessibili agli intermediari o ai CAF, se non in caso di controllo.

In caso di modifiche alla dichiarazione precompilata, i dati aggiornati vengono rielaborati e trasmessi in forma aggregata. Solo i dipendenti dell’Agenzia incaricati dei controlli formali possono accedere ai dettagli completi, e solo per le dichiarazioni selezionate.

Opposizione all’utilizzo dei dati

Il contribuente può opporsi alla messa a disposizione dei dati sanitari in tre modi:

non fornendo il codice fiscale al momento dell’acquisto in farmacia (scontrino parlante);

al momento dell’acquisto in farmacia (scontrino parlante); chiedendo al medico o alla struttura di annotare l’opposizione sul documento fiscale;

sul documento fiscale; accedendo all’area riservata del Sistema TS e selezionando le voci da escludere tra il 9 febbraio e l’8 marzo successivi al periodo d’imposta.

Inoltre, tra ottobre e gennaio, è possibile comunicare all’Agenzia l’opposizione per tipologia di spesa (es. tutte le prestazioni estetiche), anche via mail, telefono o recandosi fisicamente in un ufficio.

Chi esercita l’opposizione può comunque inserire manualmente le spese escluse in dichiarazione, se possiede i requisiti per la detrazione.

Riassumendo.