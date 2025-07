Rincari estate 2025, quest’anno è aumentato tutto… e senza motivo

Possiamo dire che i motivi ci sarebbero anche, ma non da giustificare rincari di questo tipo. L’estate 2025 rischia di diventare la più costosa degli ultimi anni per milioni di famiglie italiane. A lanciare l’allarme è il Codacons, che ha diffuso un’analisi dettagliata sui rincari dei prezzi legati alle vacanze. Secondo l’associazione dei consumatori, il settore turistico registra aumenti ben superiori all’inflazione generale, mettendo a dura prova i bilanci delle famiglie che si preparano alle ferie estive.

I dati parlano chiaro: dalle spese per trasporti e alloggi, fino alle attività ricreative, tutto è in salita. Se l’inflazione media in Italia si attesta intorno all’1,7%, i costi delle vacanze crescono a ritmi molto più sostenuti, generando preoccupazioni tra chi desidera programmare un soggiorno senza sforare il budget.

Trasporti e alloggi, i rincari colpiscono duro

Tra i settori che risentono maggiormente degli aumenti ci sono i trasporti. I voli nazionali registrano un incremento medio del +38,1% rispetto all’estate scorsa. Viaggiare in aereo, sia per raggiungere mete italiane che per destinazioni europee, diventa quindi un lusso per molte famiglie. Anche i traghetti non sono da meno, con un rincaro medio del +19,6%, che penalizza soprattutto chi sceglie le isole come meta per le vacanze.

Non va meglio per chi decide di restare vicino a casa e prenotare pacchetti vacanza nazionali, che hanno subito un aumento del +8,7%. Gli alberghi, a loro volta, registrano un rincaro del +2,9%, un dato che appare contenuto ma che si somma agli altri costi, facendo lievitare il totale.

Secondo il Codacons, una famiglia media italiana spenderà circa 559 euro in più per le vacanze estive 2025 rispetto all’anno scorso.

Per un nucleo familiare con due figli, il rincaro può arrivare fino a 761 euro, una cifra che rischia di far rinunciare molti alla tradizionale villeggiatura.

Attività ricreative sempre più care e spese difficili da sostenere

Oltre ai trasporti e agli alloggi, anche le attività ricreative subiscono forti rincari. Servizi legati al tempo libero, ingressi a parchi tematici, escursioni e noleggi di attrezzature vedono un aumento significativo dei prezzi. Anche il costo per consumazioni in bar, ristoranti e stabilimenti balneari è in crescita, contribuendo a rendere la vacanza sempre più onerosa.

Secondo il Codacons, questi aumenti non trovano una giustificazione nei dati macroeconomici, creando una discrepanza preoccupante tra l’inflazione generale e i prezzi nel settore turistico. L’associazione chiede interventi urgenti per tutelare i consumatori e per evitare che le vacanze diventino un lusso per pochi. L’estate 2025 potrebbe quindi segnare un cambiamento nelle abitudini degli italiani, con molti che preferiranno vacanze più brevi, soggiorni in località vicine o addirittura ferie a casa pur di contenere le spese.

La denuncia dei rincari e le prospettive per il turismo

La denuncia del Codacons arriva in un momento in cui il turismo italiano sta cercando di consolidare la ripresa post-pandemia. Ciò detto, i rincari rischiano di frenare questa ripartenza, soprattutto per le fasce di popolazione meno abbienti.

Le associazioni dei consumatori chiedono al Governo e alle autorità competenti di monitorare il fenomeno e di introdurre misure per calmierare i prezzi, soprattutto nei settori strategici come trasporti e ospitalità.

Nel frattempo, gli operatori turistici difendono gli aumenti, spiegando che sono legati all’aumento dei costi energetici e alla necessità di adeguare i servizi agli standard richiesti dai nuovi flussi turistici. Resta da capire come evolverà la situazione nei prossimi mesi e se le famiglie riusciranno a far fronte a spese così elevate. Una cosa è certa: l’estate 2025 sarà ricordata come una delle più care di sempre.

In sintesi.