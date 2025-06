Spese sanitarie. Il divieto di fatturazione elettronica diventa permanente

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo il DL correttivo delle disposizioni in materia di concordato preventivo biennale: Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.

Nel decreto ci sono degli interventi che riguardano anche altri ambiti tributari, nello specifico il nuovo provvedimento interviene in materia di fattura per le spese sanitarie, rendendo permanente il divieto di fatturazione tramite sistema di interscambio dell’Agenzia delle entrate, S.d.I.

Il motivo dell’intervento è sempre quello di salvaguardare la privacy dei cittadini proteggendo quei dato considerati “sensibili”.

Grazie alla nuova norma, non sarà più necessario prorogare di anno in anno il divieto come è avvenuto negli ultimi periodo, di recente con il DL 202/2024, c.

d. decreto Milleproroghe.

A ogni modo, il divieto a regime di fatturazione elettronica non è l’unica novità per le spese sanitarie.

Il divieto di fatturazione elettronica per le spese sanitarie

Prima di entrare nello specifico delle novità di cui al nuovo DL correttivo, è necessario partire dalla norma che prevede il divieto di fatturazione elettronica per la sanità.

Nello specifico, il divieto è stato previsto:

all’art. 10-bis, D.L. n. 119/2018 , in base al quale i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, con riferimento alle fatture emesse verso privati e da trasmettere al sistema T.S. (medici, farmacie, fisioterapisti, logopedisti, ecc.);

, in base al quale i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, con riferimento alle fatture emesse verso privati e da trasmettere al sistema T.S. (medici, farmacie, fisioterapisti, logopedisti, ecc.); all’art. 9-bis, comma 2, D.L. n. 135/2018 che dispone il divieto per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

Dal punto di vista pratico, ciò comporta che: le fatture relative a prestazioni sanitarie rese a persone fisiche devono: essere emesse in cartaceo, oppure in formato elettronico senza transitare dal Sistema di Interscambio (SdI), come chiarito dalla circolare AE n. 14/E del 2019.

Il divieto in parola è stato prorogato di anno di anno. Di recente era stato il DL 202/2024 Milleproroghe post conversione in legge a spostare il divieto di F.E. dal 31 marzo al 31 dicembre 2025.

La precedente deadline era fissata al 31 marzo 2025.

Il divieto di fatturazione elettronica diventa permanente

Il decreto interviene anche sul divieto di fatturazione elettronica qui in esame.

Nello specifico, il divieto viene reso permanente, in tal modo viene meno la necessità di adozione di una nuova norma periodica per l’estensione dell’operatività della disposizione.

Ma dal punto di vista pratico come va gestito il divieto da parte degli operatori sanitari? Non possono mai emettere fattura elettronica?

Per rispondere a queste domande riportiamo in tabella le varie casistiche rispetto alle quali è possibile emettere la F.E ovvero bisogna procedere solo con il cartaceo (oppure F.E. non in transito dallo S.d.I. vedi 1° pr).

Tabella sintetica sui casi di obbligo o divieto di fatturazione elettronica tramite SdI.

Situazione concreta E-fattura tramite SdI? Osservazioni / Eccezioni Prestazioni sanitarie rese a persone fisiche (es. fisioterapista che fattura al paziente) NO – divieto Documento cartaceo o e-fattura fuori dallo SdI Prestazioni sanitarie a privati che si oppongono all’invio al Sistema TS NO – divieto Idem come sopra Prestazioni sanitarie a soggetti giuridici (ASD, SSD ecc.) SÌ – obbligo Non indicare il nome dell’atleta/paziente (interpello n. 307/2019) Partecipazione del sanitario come relatore a convegni/corsi SÌ – obbligo Trattasi di prestazione professionale non sanitaria Fatture “sdoppiate”: prestazione sanitaria + prestazione non sanitaria al medesimo privato Misto La parte non sanitaria può transitare via SdI solo se il documento non rivela dati sanitari; la parte sanitaria è soggetta a divieto Ricovero/degenza di un privato in struttura sanitaria NO – divieto Anche se la fattura non riporta il motivo del ricovero, va emessa fuori SdI

Infine, lo stesso DL correttivo ha previsto che l’invio dei dati di spesa sanitaria al Sistema T.S. avvenga

una sola volta all’anno. Cade dunque l’obbligo di invio semestrale. Il termine specifico d’invio verrà stabilito con DM MEF.

