Rottamazione Cartelle: istruzioni per pagare la 6° rata dall’estero

Mancano ancora pochi per per pagare la 6° rata della rottamazione cartelle edizione legge bilancio 2023. IN realtà la scadenza ordinaria era il 30 novembre 2024. Tuttavia essendo sabato, il versamento poteva passare al 2 dicembre.

La normativa di riferimento prevede anche l’applicazione dei c.d. 5 giorni di tolleranza. Questo significa scadenza al 7 dicembre. Anche il 7dicembre è sabato. Di conseguenza termine ultimo per pagare fissato al primo giorno lavorativo successivo. Ossia 9 dicembre 2024. Chi non paga la rata, in tutto o in parte, entro detta data può considerarsi decaduto dai benefici della sanatoria (salvo future riaperture).

Come pagare i bollettini entro il 9 dicembre

Le rate già pagate sono considerate come acconti sul debito totale che sarà ripristinato. Quindi, senza più risparmio di sanzioni e interezze che invece la rottamazione azzererebbe.

Chi deve andare alla cassa entro il 9 dicembre, può pagare il bollettino della 6° rata rottamazione cartelle con diverse modalità. Una prima strada percorribile è rappresentata, oltre al servizio “Paga online”, dai tradizionali canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA. La lista completa dei PSP aderenti e le informazioni sui canali di pagamento attivi sono reperibili sul sito di pagoPA.

E’ possibile pagare il bollettino presentandolo fisicamente presso banche, Poste, ricevitorie, tabaccai oppure (previo appuntamento) agli sporrtelli dell’Agenzia Entrate Riscossione. Non deve, invece, preoccuparsi chi ha la domiciliazione bancaria. IN questo caso la rata è stata già addebitata sul c/c (sempreché c’erano i fondi disponibili).

Per chi ha smarrito i bollettini della rottamazione cartelle, li può recuperare dal sito dell’Agenzia Entrate Riscossione (area personale o area pubblica).

Il pagamento della 6° rata rottamazione cartelle dall’estero

Chi si trova all’estero e deve saldare la 6° rata rottamazione cartelle ha diverse opzioni a disposizione. È possibile utilizzare il modulo pagoPA per effettuare il pagamento online, accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o sfruttando i servizi telematici di banche, Poste Italiane e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) affiliati al sistema pagoPA.

In alternativa, è consentito ricorrere al bonifico bancario. Per questa modalità, è necessario specificare nella causale il codice fiscale, il numero del documento da pagare, il numero di protocollo del piano di rateizzazione, che corrisponde alla comunicazione di accoglimento della richiesta di rottamazione, e il riferimento alla rata in questione. Le coordinate bancarie necessarie per completare il bonifico possono essere ripetute consultando la sezione dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Riassumendo