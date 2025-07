Rimborsi 730. Quando scatta il blocco (provvedimento Agenzia delle entrate)?

L’Agenzia delle entrate in data 1 luglio ha approvato un provvedimento con il quale individua gli elementi di incoerenza in presenza dei quali i rimborsi risultanti dal 730/2025 sono bloccati anche fino a 6 mesi.

Tali elementi di incoerenza possono far scattare i c.d. controlli preventivi.

Rappresenta ad esempio un elemento di incoerenza rispetto alle risultanza della dichiarazione precompilata lo scostamento per importi significativi: dei dati risultanti dai versamenti, nelle certificazioni uniche e nelle

dichiarazioni dell’anno precedente.

Tuttavia i controlli preventivi possono scattare anche al ricorrere di altre situazioni.

Vediamo nello specifico perchè i rimborsi da 730 tardano ad arrivare. A ogni modo il contribuente deve essere informato dell’attivazione dei controlli da parte del Fisco.

I controlli preventivi sul 730

I controlli preventivi sono previsti all’art.5 c. 3-bis del D.Lgs 175/2014.

Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate puo’ effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione (…).

Per effetto del richiamo al citato articolo 5, comma 3-bis, contenuto nell’articolo 1, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 175 del 2014, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate tramite CAF o professionisti abilitati.

La notifica dell’attivazione dei controllo avviene sull’e-mail del contribuente.

Come funzionano i controlli preventivi?

Sulla base della norma citata, i controlli preventivi, nel caso di presentazione della dichiarazione 730:

con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta;

che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta; che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;

rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.

Il rimborso che risulta spettante al termine dei controlli preventivi è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione.

In caso di attivazione dei controlli preventivi sul 730, le modalità di accredito dei rimborsi sono le stesse di quelle previste per i contribuenti senza sostituto d’imposta.

Nei fatti, i rimborsi non sono accreditati in busta paga. Ma sul conto corrente se il contribuente ha comunicato il proprio IBAN.

Rimborsi 730. Quando scatta il blocco (provvedimento Agenzia delle entrate)

Con provvedimento del 1° luglio 2025 sui controlli preventivi, l’Agenzia delle entrate ha individuato gli elementi di incoerenza in presenza dei quali i rimborsi risultanti dal 730/2025 sono bloccati anche fino a 6 mesi.

In riferimento al 730/2025, possono far scattare i controlli preventivi, i seguenti elementi di incoerenza lo scostamento per importi significativi dei dati

risultanti nei modelli di versamento ,

, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o

e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni.

È altresì considerato elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2025, con esito a rimborso, la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Dunque, in tali casi, i rimborsi da 730 sono a rischio.

Il contribuente deve essere informato

Per le dichiarazioni sottoposte a controllo preventivo (art.5, comma 4-bis D.Lgs 175/2014), il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione.

Ecco perchè molti contribuenti nonostante la tampestiva presentazione della dichiarazione non hanno ancora ricevuto i rimborsi.

A ogni modo, il contribuente deve essere informato circa l’attivazione dei controlli preventivi.

Difatti, per le dichiarazioni 730 presentate direttamente via web l’Agenzia delle entrate informa il contribuente mediante:

un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail,

all’indirizzo e-mail, necessariamente indicato dal contribuente stesso in fase di presentazione diretta della dichiarazione.

Se il contribuente si è rivolto ad un Caf/professionista o ha richiesto l’assistenza fiscale al proprio sostituto d’imposta, l’Agenzia informa il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.

Quest’ultimo è tenuto ad aggiornare il contribuente. Anche tramite e-mail.

Riassumendo.