Rendimento e protezione con il nuovo Certificate Cash Collect

In un clima globale segnato da tensioni geopolitiche e incertezze economiche, il mercato finanziario italiano continua a mostrare segnali di vitalità, spinto soprattutto dal comparto bancario. In questo scenario, Barclays presenta un’alternativa d’investimento mirata: un Certificate Cash Collect pensato per coniugare opportunità di rendimento e gestione del rischio.

Il contesto: mercati forti, banche protagoniste

Il FTSE MIB ha superato quota 40.000 (+17,4% da inizio anno), l’S&P500 si consolida in area 6000 punti, mentre il Bitcoin segna nuovi record. In Italia, il traino arriva dalle banche: UniCredit +50%, Intesa Sanpaolo +28,8%, Banco BPM +32%, Bper +30,54%, MPS +8,15%.

Un approccio per restare esposti al settore bancario con prudenza

Barclays propone un Cash Collect che consente di mantenere un’esposizione su questo comparto strategico, incassando premi mensili e preservando il capitale fino a ribassi marcati.

Le caratteristiche chiave del Certificate

● Cedole mensili dell’1,25% (15% annuo lordo)

● Barriera premio al 60% del valore iniziale

● Barriera capitale discreta al 40% a scadenza

● Paniere: UniCredit, Banco BPM, Bper, MPS

● Meccanismo di autocall step-down da settembre 2025 (6° mese)

Premi con memoria: flussi stabili anche nei momenti volatili

Il prodotto riconosce l’1,25% mensile se tutti i sottostanti restano sopra la soglia del 60%. Se non accade, il premio va in memoria e potrà essere recuperato successivamente, al primo rientro sopra la soglia.

Scenario esemplificativo:

● Febbraio 2026: un titolo sotto il 60% → niente cedola

● Marzo 2026: tutti sopra il 60% → incasso doppio: marzo + febbraio

Scadenza anticipata: flessibilità che premia la stabilità

Dal sesto mese, il livello di autocall decresce dell’1% ogni mese, a partire dal 100%. Quando tutti i sottostanti superano la soglia mensile, il prodotto si chiude rimborsando il 100% del capitale e i premi maturati.

Esempio dinamico:

● Dicembre 2025 → autocall 100%

● Gennaio 2026 → autocall 99%

● Febbraio 2026 → autocall 98%

Barriera al 40%: una protezione profonda del capitale investito

A scadenza (giugno 2028), se almeno un titolo è sotto il 40% del valore iniziale, si subisce una perdita proporzionale al peggiore. In tutti gli altri casi, il capitale è integralmente restituito.

Esempio di protezione:

● UniCredit a -65% → rimborso al 35%

● UniCredit a -55% → rimborso pieno

I motivi per valutarlo ora

● Premi mensili con effetto memoria

● Protezione fino a ribassi del 60%

● Opportunità di uscita anticipata

● ISIN XS3043957615: semplice da acquistare

● Utilizzabile per la compensazione minusvalenze

Considerazioni sui rischi

● Capitale non protetto in caso di barriera violata a scadenza

● Rischio emittente: solvibilità di Barclays

● Dipendenza dalla liquidità garantita dal market maker

Come acquistarlo

Il Certificate è negoziabile su Borsa Italiana. Basta inserire il codice ISIN XS3043957615 nella piattaforma della propria banca. È fondamentale leggere attentamente il KID e le Condizioni Definitive sul sito dell’emittente.

Nota di trasparenza

Questo contenuto è stato realizzato con il contributo di uno sponsor, come un emittente o un intermediario. Le informazioni riportate non costituiscono in alcun caso consulenza finanziaria. Opinioni e considerazioni non vanno intese come raccomandazioni di investimento, fiscali o legali. Il presente messaggio è destinato al pubblico indistinto, lo scrivente declina ogni responsabilità per decisioni prese sulla base dei contenuti. Prima di investire, si invita a consultare la documentazione ufficiale dell’emittente e a rivolgersi a un consulente abilitato.