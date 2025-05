Quali sono le mete preferite dagli italiani quest’anno e quanto pagheranno

L’estate 2025 si preannuncia come una stagione di partenze e desideri di evasione. Quali saranno le mete preferite quest’anno? Secondo un’indagine realizzata da TheFork, la nota piattaforma di prenotazione di ristoranti, la maggioranza degli italiani ha già iniziato a programmare le vacanze. E le mete preferite rivelano una forte voglia di restare in Italia, tra mare cristallino, buona cucina e città d’arte, con un’attenzione particolare ai costi, sempre sotto osservazione.

Italia protagonista: Puglia e Sicilia guidano la classifica

Per l’estate 2025, il 73% degli italiani sceglierà di restare entro i confini nazionali, privilegiando le bellezze nostrane. Le mete più gettonate sono la Puglia, con il suo mix di spiagge caraibiche e borghi iconici come Polignano a Mare e Ostuni, e la Sicilia, amata per l’enogastronomia, la storia millenaria e il mare limpido.

Seguono Sardegna, Toscana e Campania, mete che uniscono paesaggi mozzafiato e una ricca offerta culturale. Anche le città d’arte tornano ad attrarre: Firenze, Venezia e Roma restano scelte frequenti, soprattutto per brevi soggiorni o weekend allungati.

Per chi decide di varcare i confini, le mete europee più ambite restano Spagna e Grecia, mentre le destinazioni esotiche come Thailandia e Maldive rappresentano un sogno per una minoranza disposta a spendere di più.

Mete preferite, quanto costeranno le vacanze nel 2025?

Il dato rilevante è che quasi il 60% degli intervistati prevede di spendere fino a 1.000 euro a persona per le proprie ferie estive. Si tratta di una cifra che comprende trasporti, alloggio, ristoranti ed esperienze. Il 27% stima un budget tra i 1.000 e i 2.000 euro, mentre solo una piccola fetta, il 13%, si dice disposta a superare i 2.000 euro.

A influire sul contenimento dei costi sono anche le abitudini di prenotazione: sempre più viaggiatori sfruttano sconti online, prenotazioni anticipate e piattaforme digitali per confrontare prezzi. Inoltre, cresce l’attenzione verso strutture che uniscono qualità e risparmio, come B&B, agriturismi e hotel a gestione familiare.

Mete preferite, cibo e relax al centro dell’esperienza

Una delle ragioni che spingono gli italiani a preferire le vacanze in patria è l’offerta gastronomica. Il 60% afferma che la buona cucina è uno dei criteri principali nella scelta della meta. La possibilità di gustare piatti tipici, prenotare ristoranti selezionati e vivere esperienze enogastronomiche autentiche è parte integrante del viaggio.

Non mancano poi gli aspetti legati al relax: le vacanze 2025 saranno all’insegna del benessere, del tempo lento e della riscoperta dei luoghi meno affollati, magari lontano dalle grandi località turistiche. Aumenta anche l’interesse per itinerari immersi nella natura, escursioni, cammini e soggiorni all’aria aperta.

L’estate 2025 vedrà gli italiani protagonisti delle vacanze, con mete che parlano di bellezza locale, tradizioni e sapori. Con un occhio al portafoglio e uno al paesaggio, la parola d’ordine è equilibrio: viaggiare bene, senza esagerare con la spesa, godendo a pieno del patrimonio che il nostro Paese – e qualche angolo d’Europa – ha da offrire.

I punti più importanti.