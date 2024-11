Quali sono le auto più sicure quest’anno? Arriva la classifica

La sicurezza è un fattore chiave nella scelta di un’auto, e ogni anno i test Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) forniscono una valutazione completa per aiutare i consumatori a fare la scelta migliore. Nel 2024, 29 modelli sono stati sottoposti ai rigorosi test di sicurezza Euro NCAP, con risultati che confermano progressi significativi nel settore automobilistico. Delle auto analizzate, 19 hanno ottenuto il massimo punteggio di 5 stelle, ma alcune si distinguono per risultati ancora più brillanti. Scopriamo la classifica delle 10 auto più sicure del 2024, con un focus sui modelli già disponibili in Italia.

Le 10 auto più sicure del 2024

Risparmiare non significa esclusivamente affidarsi al prodotto più economico, ma anche saper ammortizzare i costi in altri elementi, come ad esempio ridurre le spese per guasti. Ecco che quindi avere una macchina più sicura può significare anche risparmiare un bel po’ di soldini a fine anno nel bilancio complessivo. Ma ora bando alle ciance, e vediamo la classifica delle auto più sicure:

Mercedes Classe E

Al vertice della classifica troviamo la Mercedes Classe E, disponibile sia in versione berlina che station wagon. Questo modello iconico del marchio tedesco combina un design raffinato con avanzati sistemi di sicurezza attiva e passiva. I prezzi partono da 69.080 euro , confermando la Classe E come un’opzione premium che non scende a compromessi sulla sicurezza.

La station wagon di casa Skoda brilla per la sicurezza degli occupanti e offre una versione Plug-in Hybrid capace di un’autonomia elettrica fino a 130 chilometri . Con prezzi a partire da 45.300 euro, la Superb rappresenta un’opzione versatile e tecnologicamente avanzata.

Condividendo molte caratteristiche con la Skoda Superb, la Passat si posiziona tra le migliori in termini di protezione degli occupanti adulti e bambini . La nona generazione del modello, disponibile anche in versione ibrida plug-in, parte da 43.800 euro.

Il SUV elettrico di Audi combina un design sofisticato con una sicurezza impeccabile, ottenendo punteggi elevati nei test Euro NCAP. Disponibile a partire da 67.800 euro, l’Audi Q6 e-tron rappresenta una scelta eccellente per chi cerca sostenibilità senza rinunciare alla protezione.

Con un prezzo base di 51.850 euro, il Tavascan di Cupra dimostra che i SUV elettrici possono offrire prestazioni eccezionali e una sicurezza elevata, risultando uno dei modelli più innovativi del 2024.

Questo SUV compatto si distingue per la protezione degli utenti vulnerabili della strada, raggiungendo l’86% nei test Euro NCAP. Disponibile in versione Full Hybrid e Plug-in Hybrid, la C-HR parte da 34.700 euro.

La sicurezza non è una prerogativa esclusiva delle auto premium . La Skoda Kodiaq, con prezzi da 41.900 euro, offre tecnologie avanzate per garantire protezione agli occupanti e agli utenti della strada.

Il modello più accessibile della Top 10, l’MG HS, parte da soli 27.490 euro. Pur essendo economica, offre un livello di sicurezza in linea con veicoli di segmenti superiori , rendendola un’opzione interessante per chi cerca convenienza e affidabilità.

Con prezzi che partono da 49.900 euro, la Honda CR-V si distingue per la qualità costruttiva e per la sicurezza offerta a occupanti adulti e bambini. Disponibile anche in versione Plug-in Hybrid, garantisce soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

La Tiguan, con un prezzo di partenza di 41.050 euro, è uno dei modelli più popolari del Gruppo Volkswagen. Garantisce un eccellente bilanciamento tra sicurezza, tecnologia e comfort, risultando un’ottima scelta per le famiglie.

Le migliori in ogni categoria

Oltre al punteggio complessivo, i test Euro NCAP evidenziano i modelli più performanti in specifiche categorie di sicurezza.

Sicurezza degli occupanti adulti: La Skoda Superb e la Volkswagen Passat eccellono con un punteggio del 93%, confermando l’attenzione del Gruppo Volkswagen verso la protezione degli adulti.

Sicurezza degli occupanti bambini: L’Audi Q6 e-tron si distingue con il 92%, offrendo soluzioni tecnologiche dedicate alla protezione dei passeggeri più giovani.

Protezione degli utenti vulnerabili della strada: La Toyota C-HR raggiunge l’86%, un dato notevole per chi desidera un’auto che tuteli anche pedoni e ciclisti.

Sistemi di assistenza alla guida: La Mercedes Classe E ottiene l’87%, superando di gran lunga molti concorrenti grazie a sistemi avanzati come il mantenimento della corsia e il riconoscimento dei segnali stradali.

La classifica Euro NCAP 2024 non è solo un elenco di numeri, ma una guida concreta per i consumatori.

Riassumendo…

La classifica Euro NCAP 2024 premia 19 auto con 5 stelle, tra cui spiccano Mercedes Classe E, Skoda Superb e Volkswagen Passat per sicurezza e tecnologia avanzata.

Ogni categoria di sicurezza ha i suoi leader: Audi Q6 e-tron per i bambini, Toyota C-HR per utenti vulnerabili e Mercedes Classe E per sistemi di assistenza alla guida.

Le opzioni variano da modelli premium come Audi e Mercedes a scelte più economiche come MG HS, garantendo sicurezza per tutti i budget.

Dalla Mercedes Classe E, perfetta per chi cerca il massimo in termini di lusso e sicurezza, alla MG HS, ideale per budget più contenuti, il mercato offre opzioni per ogni esigenza. L’elevato numero di modelli che hanno ottenuto 5 stelle evidenzia il progresso tecnologico dell’industria automobilistica, dove sicurezza e innovazione vanno di pari passo. Indipendentemente dal budget, scegliere un’auto che eccelle nei test Euro NCAP rappresenta un investimento in protezione e serenità.