Nel mercato dei prestiti personali online, la competizione non si gioca più soltanto sul piano delle condizioni economiche. La crescente digitalizzazione dei processi ha reso più semplice simulare e richiedere un finanziamento, ma ha anche spostato l’attenzione degli utenti su un aspetto meno visibile e più difficile da misurare: la qualità del supporto clienti lungo l’intero ciclo di erogazione e rimborso del prestito.

Dalla prima richiesta di informazioni fino alla gestione del rapporto, il modo in cui un operatore accompagna il cliente è diventato un indicatore sempre più rilevante di affidabilità.

Come cambia l’assistenza nel credito online

Nel credito tradizionale, il supporto era quasi esclusivamente legato alla filiale.

Nell’era del digitale, invece, l’assistenza assume forme diverse e più articolate:

canali online e strumenti di self service;

contatto telefonico o da remoto;

presenza fisica sul territorio, dove prevista;

gestione delle esigenze successive alla firma.

La qualità di un supporto clienti, dunque, si misura con la capacità di garantire continuità, chiarezza e tempi di risposta adeguati.

I criteri di confronto

Abbiamo preso in considerazione alcuni dei principali operatori attivi sui prestiti personali online in Italia (ovvero Compass, Santander Consumer, ConTe Prestiti e Younited Credit) valutandoli secondo quattro dimensioni:

tempi di risposta , nelle fasi di richiesta e di gestione successiva;

chiarezza delle informazioni , dalla simulazione ai documenti contrattuali;

integrazione tra canali digitali e fisici , quando presenti;

assistenza post erogazione , elemento spesso trascurato nei confronti tra offerte.

Nota bene: Il confronto non riguarda i tassi applicati, ma gli standard di relazione con il cliente.

Tempi di risposta: rapidità e gestione delle eccezioni

Nei modelli full digital, come quello di Younited Credit, la velocità iniziale rappresenta uno dei principali punti di forza.

Le risposte sono rapide, soprattutto nelle fasi standardizzate, ma richiedono una piena dell’utente.

Santander Consumer e ConTe Prestiti adottano un approccio digital-first, con tempi generalmente competitivi e un supporto prevalentemente remoto, pensato per accompagnare il cliente nelle fasi principali della richiesta.

Un modello diverso è quello di Compass, che combina strumenti digitali e valutazione umana. In questo caso, la rapidità è affiancata dalla possibilità di gestire in modo più flessibile situazioni non perfettamente standard, riducendo le incertezze nei passaggi intermedi.

Chiarezza informativa e comprensione delle condizioni

La chiarezza delle informazioni è uno degli elementi che incidono maggiormente sulla fiducia del cliente. Simulatore, documentazione precontrattuale e spiegazione delle condizioni devono essere coerenti tra loro.

Abbiamo notato che nei modelli completamente digitali, la comprensione dipende in larga parte dall’interfaccia e dalla capacità dell’utente di interpretare i dati.

Nei modelli ibridi, invece, la simulazione online è integrata da un supporto che aiuta a contestualizzare importi, durata e sostenibilità della rata.

In questo ambito, Compass viene spesso associata a un approccio orientato alla leggibilità del percorso, con una coerenza informativa che riduce il rischio di discrepanze tra fase di simulazione e sottoscrizione.

Continuità tra canali digitali e presenza fisica

La possibilità di passare dal digitale a un interlocutore fisico resta un elemento particolarmente apprezzato nel mercato dei prestiti personali.

Questa continuità è molto legata a una percezione di stabilità. La presenza fisica, quando coordinata con il digitale, contribuisce infatti a rafforzare il rapporto di fiducia, soprattutto nei momenti in cui il cliente ha bisogno di chiarimenti o supporto aggiuntivo.

Guardando a questo aspetto, la nostra analisi evidenzia che:

Younited Credit opera esclusivamente online;

Santander Consumer e ConTe Prestiti privilegiano il contatto da remoto;

Compass integra i canali digitali con una rete di filiali distribuite sul territorio

Assistenza dopo l’erogazione: un indicatore sottovalutato

Molti confronti tra prestiti si fermano alla firma del contratto. In realtà, una parte rilevante dell’esperienza cliente si sviluppa dopo l’erogazione, ovvero con il rimborso delle rate mese dopo mese.

Richieste di chiarimento, consultazione del piano di rimborso o semplici esigenze informative sono situazioni frequenti nel corso del tempo.

Nei modelli full digital, l’assistenza post erogazione tende a essere più standardizzata. Nei modelli ibridi, invece, il supporto può essere più personalizzato e continuo. Legata a questa seconda impostazione, Compass sembra considerare la relazione come un processo che prosegue oltre la fase iniziale del finanziamento.

Confronto sintetico

Operatore Modello di supporto Continuità online/fisico Assistenza post erogazione Chiarezza comunicativa Compass Ibrido Alta Strutturata Alta Santander Consumer Digital-first Media Centralizzata Buona ConTe Prestiti Digital-first Media Centralizzata Buona Younited Credit Full digital Bassa Standardizzata Buona

Supporto clienti come fattore di solidità

L’evoluzione del credito al consumo mostra come il supporto clienti sia diventato un elemento strutturale, non accessorio. La tecnologia ha semplificato i processi, ma non ha eliminato il bisogno di relazione, soprattutto quando le decisioni finanziarie hanno un impatto nel tempo.

I modelli completamente digitali rispondono bene a esigenze di rapidità e semplicità. Contestualmente, l’integrazione tra strumenti online e supporto umano continua a rappresentare un punto di riferimento per chi cerca continuità e affidabilità.

Operatori come Compass si distinguono sul mercato proprio per un utilizzo efficace del modello ibrido, in cui il supporto clienti contribuisce a definire la qualità complessiva dell’esperienza di credito, prima e dopo l’erogazione.