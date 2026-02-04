Se ne sente parlare sempre quando l’argomento sono le pensioni, ma non tutti riescono a comprendere di cosa si tratta e di come sfruttare alcuni strumenti previdenziali assolutamente particolari. Parliamo di cumulo dei contributi, di ricongiunzione dei contributi e di totalizzazione. Si tratta di strumenti utili a completare una carriera contributiva per poi poter andare finalmente in pensione. Strumenti fondamentali per tanti contribuenti che grazie al loro utilizzo, potrebbero prendere una pensione più alta, ma soprattutto, potrebbero riuscire ad andare in pensione prima del previsto. Oggi analizziamo uno per uno, questi strumenti in modo tale da far capire meglio tutti gli aspetti di ciascuna di esse.

Andare in pensione nel 2026: cumulo, totalizzazione e ricongiunzione, la guida

Avere la giusta età ma non quella anzianità contributiva che permette di andare in pensione. Oppure trovarsi di fronte a misure previdenziali che si sfiorano soltanto per mancanza di alcuni requisiti. Infine, trovarsi con una pensione liquidata senza considerare davvero tutta la contribuzione versata. Sono problematiche assai comuni queste per molti contribuenti. Ma in alcuni casi il sistema offre delle soluzioni. Ci sono strumenti che si possono usare. Bisogna solo capire come fare.

Le differenze sono marcate da un lavoratore all’altro

Ogni carriera di ogni lavoratore è diversa da un’altra. C’è chi ha cambiato spesso lavoro ma restando sempre nello stesso fondo pensionistico, magari del FPLD (Fondo Pensioni lavoratori Dipendenti). Ma c’è anche chi ha cambiato non solo lavoro, ma gestione previdenziale. Magari andando a lavorare all’estero. Quando una carriera è frammentata, divisa tra diverse gestioni pensionistiche, bisogna sfruttare quegli strumenti che consentono di unificare il tutto.

In alcuni casi ci sono strumenti che consentono davvero di unire tutto in una unica gestione per ricevere una pensione da quella medesima gestione calcolata con le regole interne a qual fondo. In altri casi si riceve una pensione data dalla somma di varie quote, ognuna di una gestione diversa dove durante la carriera sono stati versati contributi. Possono tornare utili come dicevamo, strumenti come il cumulo, la totalizzazione o la ricongiunzione.

Cumulo, ricongiunzione e totalizzazione per le pensioni 2026

Cumulo, ricongiunzione e totalizzazione a vederli così superficialmente, sembrano la stessa medesima cosa. Perché in ogni caso si tratta di strumenti che portano alla riunificazione della contribuzione. Ma ogni strumento ha le sue logiche, le sue regole, i suoi costi e si usa in determinate circostanze.

Il cumulo dei contributi valorizza i periodi di contribuzione che un contribuente ha versato in diverse gestioni previdenziali ma mantenendo di fatto i contributi nelle gestioni di appartenenza. Non c’è una materiale riunificazione, anche se i contribuiti vengono sommati tutti per portare al primo obiettivo del contribuente, cioè maturare il diritto alla pensione. Ma tutti i contributi versati in tutte le gestioni interessate dal cumulo, servono pure al calcolo dell’intero trattamento. Lo stesso meccanismo è quello della totalizzazione dei contributi. A differenza del cumulo, la totalizzazione si può usare pure se in uno dei fondi oggetto della totalizzazione, è stato già maturato il diritto ad una pensione.

La ricongiunzione sposta fisicamente i contributi

La ricongiunzione invece è uno strumento differente. Vuoi perché cumulo e totalizzazione sono gratuiti mentre la ricongiunzione è onerosa. E vuoi perché con la ricongiunzione, i contributi di fatto migrano verso il fondo a cui l’interessato decide di chiedere la pensione. Una riunificazione anche fisica dei contributi quindi. In pratica, dopo la ricongiunzione la carriera contributiva di un lavoratore finisce tutta in una gestione come se tutti questi periodi fossero sempre stati versati in quella gestione. E la pensione verrà assegnata con le regole e le condizioni di quella gestione così come verrà anche calcolata secondo le medesime regole.