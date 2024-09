Potere d’acquisto in Italia, con la pensione molti fanno la fame

Negli ultimi quattro anni, l’Italia ha vissuto una crescita significativa dell’inflazione, con un aumento dei prezzi tra il 15% e il 17%. Tuttavia, nello stesso periodo, le retribuzioni dei lavoratori dipendenti sono cresciute soltanto del 6,8%, generando una notevole perdita del potere d’acquisto. Questa discrepanza tra l’aumento dei prezzi e l’incremento salariale evidenzia le difficoltà economiche affrontate dagli italiani, nonostante i recenti incrementi nominali dei salari, che solo a fine 2023 hanno cominciato a superare l’inflazione.

Secondo un report dell’Inps, la crescita occupazionale degli ultimi anni non ha comportato un miglioramento adeguato delle retribuzioni, incapaci di compensare l’impatto dell’inflazione.

Un aumento insufficiente

Anche se l’occupazione è in ripresa, i salari non crescono abbastanza per far fronte al rincaro del costo della vita.

L’aumento medio delle retribuzioni si è dimostrato insufficiente di fronte alla rapida inflazione scaturita dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina. I beni di consumo, in particolare i prodotti alimentari, hanno subito un aumento dei prezzi del 25%, colpendo maggiormente le famiglie a basso reddito. Il salario medio in Italia è di 14,3 euro l’ora, ma ci sono circa 2,8 milioni di lavoratori che guadagnano meno di 9,50 euro lordi all’ora, ossia circa 1.550 euro lordi mensili. Questo dato non include categorie come i lavoratori agricoli e domestici, notoriamente vulnerabili a salari bassi. Centinaia di migliaia di dipendenti guadagnano meno di 5,30 euro all’ora, con un numero che sale a 1,4 milioni se si considera una soglia di 8,50 euro. Tra coloro che percepiscono i salari più bassi vi sono cassintegrati, apprendisti e lavoratori a tempo determinato, spesso impiegati in piccole imprese o in modalità part-time.

I settori con i salari più bassi comprendono i collaboratori familiari, che guadagnano mediamente 71 euro lordi al giorno, se impiegati full-time, e solo 43 euro per chi lavora part-time. Nel settore del turismo, i lavoratori full-time ricevono circa 90 euro al giorno, mentre per quelli part-time la retribuzione scende a 45 euro.

Potere d’acquisto, il problema delle pensioni

Gli operai agricoli, a loro volta, guadagnano 72 euro al giorno se a tempo determinato. Nel 2023, le retribuzioni medie annue si sono attestate a 25.789 euro lordi, cifra che sale a 39.176 euro per i lavoratori full-time attivi per l’intero anno. Nonostante le difficoltà, circa il 79% dei lavoratori italiani ha beneficiato della riduzione contributiva, con un aumento medio della retribuzione mensile lorda di circa. Tuttavia, questa misura, sebbene utile, non è sufficiente a compensare l’aumento dei costi della vita.

Il futuro pensionistico in Italia appare preoccupante: i lavoratori attuali rischiano di percepire assegni pensionistici molto bassi, a causa di salari ridotti e contratti intermittenti. L’Inps sottolinea che l’età media di pensionamento in Italia è di 64,2 anni, ma con una spesa previdenziale relativamente elevata, il sistema pensionistico italiano è esposto a squilibri crescenti, soprattutto alla luce delle previsioni demografiche future. Secondo Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, il calo del potere d’acquisto è un problema che affligge l’Italia da decenni, aggravato dalla mancanza di adeguamenti salariali proporzionati all’inflazione. Dona sottolinea che, nonostante le recenti misure del governo, come il taglio del cuneo fiscale, gli aumenti salariali sono ancora troppo esigui rispetto all’aumento dei prezzi, rendendo difficile per le famiglie italiane far fronte ai costi quotidiani.

