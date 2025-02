Picco oro, il ruolo della Cina sta diventando cruciale per la crescita

Negli ultimi mesi, l’oro ha raggiunto nuovi massimi storici, avvicinandosi alla soglia dei 3.000 dollari l’oncia. Questo incremento è stato alimentato da una serie di fattori, tra cui tensioni geopolitiche, incertezze economiche globali e strategie di investimento adottate da grandi economie come la Cina.

Il ruolo della Cina nella domanda globale di oro

La Cina, già riconosciuta come uno dei principali attori nel mercato dell’oro, ha recentemente intensificato i suoi sforzi per consolidare la propria posizione. Secondo quanto riportato da QuiFinanza, le autorità cinesi hanno avviato un programma pilota che consente alle compagnie assicurative di investire fino all’1% dei loro asset in oro. Questo programma mira a diversificare gli investimenti e a ottimizzare l’allocazione delle risorse nel settore assicurativo.

Tra le compagnie coinvolte figurano giganti come PICC Property & Casualty Co. e China Life. L’iniziativa rappresenta un passo significativo nella strategia della Cina per rafforzare le proprie riserve auree e stabilizzare il mercato interno.

Oltre a questo, la domanda di oro fisico da parte dei consumatori cinesi rimane robusta. Nonostante una contrazione del 22% nei primi nove mesi del 2024, la Cina si conferma come il primo mercato per la domanda di gioielli in oro, con un consumo di circa 400 tonnellate, includendo Hong Kong e Taiwan. Questo dato sottolinea l’importanza culturale e economica dell’oro nel paese.

Fattori globali che influenzano il prezzo dell’oro

A livello globale, diversi elementi stanno contribuendo all’aumento del prezzo dell’oro. Le tensioni geopolitiche, come le dispute commerciali tra Stati Uniti e Cina, creano incertezza nei mercati finanziari, spingendo gli investitori verso asset considerati sicuri, come l’oro. Inoltre, le politiche monetarie espansive adottate da varie banche centrali per stimolare le economie hanno portato a tassi di interesse più bassi, riducendo il costo opportunità di detenere la materia in questione, che non produce interessi. Questo scenario rende l’oro un’opzione di investimento più attraente.

Un altro fattore determinante è l’aumento delle riserve auree da parte delle banche centrali.

Secondo il World Gold Council, nel 2023 la domanda di oro da parte delle banche centrali ha raggiunto le 1.037 tonnellate, attestandosi come la seconda più alta mai registrata. Questo trend è proseguito nel 2024, con paesi come la Cina che hanno incrementato significativamente le proprie riserve.

Prospettive future per il mercato dell’oro

Le previsioni per il mercato dell’oro nel 2025 rimangono ottimistiche. Secondo un’analisi di QuiFinanza, si prevede che l’oro possa scambiare in un intervallo di circa 2.470 – 2.700 dollari l’oncia, registrando una media annua di circa 2.550 dollari. Tuttavia, nuovi massimi per l’oro sono probabili da fine 2025 in poi, soprattutto se le tensioni geopolitiche e le incertezze economiche dovessero persistere.

Inoltre, la scoperta di nuovi giacimenti auriferi potrebbe influenzare l’offerta e, di conseguenza, il prezzo dell’oro. Ad esempio, nella provincia cinese di Hunan è stato recentemente scoperto un enorme giacimento con più di 1.000 tonnellate di riserve, valutate approssimativamente in 83 miliardi di dollari.

Questo ritrovamento potrebbe rafforzare ulteriormente la posizione della Cina nel mercato globale dell’oro.

L’oro continua a svolgere un ruolo cruciale come bene rifugio in tempi di incertezza. Le dinamiche della domanda e dell’offerta, influenzate da fattori geopolitici, economici e strategici, suggeriscono che il metallo prezioso manterrà la sua rilevanza nel panorama finanziario globale. La Cina, con le sue recenti iniziative e scoperte, si posiziona come un attore chiave in questo mercato, influenzando sia la domanda che l’offerta a livello mondiale.

I punti salienti.