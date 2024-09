Pensioni più alte, ecco la top 5 di chi prende di più

Avere una buona pensione dipende da tanti fattori e naturalmente varia da Paese a Paese, deve essere una gran fortuna vivere in posti dove la retribuzione per chi ha finito di lavorare raggiunge certi valori. Ma quali sono le nazioni che offrono in media le buste paga più alte per chi ha raggiunto l’età pensionistica? Ecco la top five dei 5 Paesi che offrono un trattamento economico ai pensionati di tutto rispetto.

Pensioni più alte, la top five

Partiamo quindi con lo scoprire quali sono le nazioni che offrono le pensioni più alte ai propri cittadini, vi sveliamo subito la top 5 che è composta da Svizzera, Norvegia, Lussemburgo, Danimarca e Paesi Bassi.

Già di recente il Lussemburgo si è fatto notare poiché è il Paese più ricco del mondo e cerca lavoratori dall’estero. Ma torniamo alla nostra classifica e vediamo cosa sappiamo del sistema pensionistico di questi 5 virtuosi paesi:

1. Svizzera – La Svizzera è nota per il suo benessere economico e il sistema previdenziale non è da meno. I pensionati svizzeri ricevono una pensione che può arrivare fino a 5.600 euro al mese. Il sistema è composto da tre pilastri: la pensione statale, la pensione aziendale e la pensione privata. La combinazione di questi tre elementi permette di ottenere una cifra considerevole, soprattutto per coloro che hanno contribuito regolarmente durante la loro carriera.

2. Norvegia – La Norvegia, uno dei paesi più ricchi al mondo grazie alle sue riserve petrolifere, offre ai suoi cittadini una delle pensioni più alte in Europa. La pensione media si aggira attorno ai 3.500 euro al mese, ma chi ha accumulato anni di lavoro e contributi può arrivare anche a 5.000 euro. Il sistema pensionistico norvegese si basa su un modello universale, in cui ogni cittadino ha diritto a una pensione minima, incrementata da contributi lavorativi.

3. Lussemburgo – Questo piccolo paese europeo, famoso per la sua stabilità economica e per essere un importante centro finanziario, offre ai suoi pensionati una pensione che può arrivare fino a 4.500 euro al mese.

Fuori dal podio

Il Lussemburgo ha un sistema pensionistico pubblico molto generoso, integrato da schemi pensionistici aziendali che aiutano a far lievitare ulteriormente gli importi ricevuti dai lavoratori.

4. Danimarca – La Danimarca ha uno dei migliori sistemi di welfare al mondo e offre pensioni tra le più alte in Europa. Il sistema si basa su un mix di pensioni pubbliche e private. I pensionati danesi possono ricevere una pensione che varia tra i 3.000 e i 4.200 euro al mese, a seconda dei contributi versati e delle pensioni integrative. Il sistema danese premia chi ha avuto una carriera lavorativa lunga e stabile, garantendo un tenore di vita elevato anche durante la vecchiaia.

5. Paesi Bassi – I Paesi Bassi si posizionano ai vertici per quanto riguarda la qualità della vita post-lavorativa. La pensione base offerta dallo stato può essere integrata con pensioni private e aziendali, raggiungendo cifre di tutto rispetto. In media, i pensionati olandesi possono contare su una pensione mensile di circa 3.500 euro, che può arrivare a oltre 4.000 euro per chi ha contribuito regolarmente al sistema.

Questi paesi offrono pensioni elevate grazie a un mix di contributi statali e privati. Tuttavia, è importante sottolineare che l’importo della pensione è spesso legato a molti fattori, tra cui l’età pensionabile, gli anni di contributi e l’andamento dell’economia nazionale. Per assicurarsi una pensione confortevole, è fondamentale iniziare a pianificare il proprio futuro economico sin dai primi anni di lavoro.

