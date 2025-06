Cambierà qualcosa sulle pensioni nel 2026? La domanda che si pongono in tanti è questa. E se la pongono soprattutto quelli che nel 2026 potrebbero andare in pensione. I dubbi sono molti, perché non si sa mai che qualcosa potrebbe davvero cambiare nel 2026 sul sistema previdenziale italiano. Certo, parlare di una nuova e vera riforma delle pensioni appare improbabile al momento. Eppure qualcosa potrebbe cambiare. Magari saranno modificate alcune misure, ne nasceranno altre o verranno cessate alcune. In base a quello che succederà ci sarà chi rimarrà escluso dalla pensione o chi a sorpresa potrebbe rientrare.

Pensioni 2026, ecco cosa cambierà e quali misure ci saranno

Partiamo dalle certezze assolute.

Un contribuente nato nel 1959 nel 2026 prenderà sicuramente la pensione di vecchiaia se ha maturato 20 anni di contributi. La pensione di vecchiaia è già confermata che resterà a 67 anni di età anche l’anno venturo. Attenzione però. Se l’interessato ha iniziato a versare solo dopo la fine del 1995, per la pensione di vecchiaia dovrà maturare anche un trattamento non inferiore all’importo dell’assegno sociale. E sempre nel 2026 chi completa 42 anni e 10 mesi di contributi se uomo o 41 anni e 10 mesi di contributi se donna, potrà sempre avere accesso alla pensione anticipata ordinaria. Nessun dubbio per i caregivers, gli invalidi, i disoccupati e gli addetti ai lavori gravosi, che dovrebbero, se nel 2026 maturano 41 anni di versamenti e almeno uno di questi 41 anni versati già prima dei 19 anni di età, andare in quiescenza con la quota 41 precoci. Ma dovrebbe restare intatta anche la possibilità di andare a riposo con l’Ape sociale, misura che per le medesime categorie della quota 41 prima citata, permette di uscire a partire dai 63 anni e 5 mesi di età.

Pensioni 2026, le date di nascita di chi esce l’anno prossimo, tante sorprese in arrivo

Non sono escluse novità rispetto al quadro prima citato relativo alle misure che i contribuenti troveranno l’anno prossimo. La pensione anticipata contributiva a 64 anni resta confermata in tutto. Ma aleggia l’ipotesi di una sua estensione.

La misura è destinata a chi non ha contributi versati prima del 1996, che possono accedere alla pensione anche nel 2026 con almeno 64 anni di età e almeno 20 anni di versamenti contributivi. La pensione anticipata contributiva resta vincolata al rispetto dell’importo minimo che deve essere non inferiore a 3 volte l’assegno sociale (2,8 volte per le lavoratrici con un figlio avuto e 2,6 volte per le lavoratrici con due o più figli avuti). Chi ha paura di trovare un inasprimento a 3,2 volte l’assegno sociale come previsto da tempo, può stare tranquillo al momento. Il progetto prevede questo incremento del requisito dal 2030.

Per quanto concerne l’estensione in effetti si ragiona sul fatto che la misura potrebbe essere allargata pure ai lavoratori che hanno iniziato a versare prima del 1996.

Accettando il calcolo completamente contributivo della pensione, chi è nato anche nel 1962 nel 2026 potrebbe trovare questo nuovo canale di uscita, con le medesime regole e vincoli dei contributivi puri.

O al massimo, con un requisito contributivo portato alla soglia dei 25 anni di contributi.

Ecco le misure che invece rischiano di scomparire

Nel 2026 potrebbe però proseguire l’esperienza del collegamento delle pensioni obbligatorie con quelle da previdenza integrativa. E anche l’ipotesi di estendere la pensione anticipata contributiva a tutti nel 2026 potrebbe portare all’utilizzo della previdenza complementare per raggiungere pi facilmente l’anticipo pensionistico. Chi ha versamenti nella previdenza integrativa potrà usare la rendita maturata in aggiunta alla pensione liquidata, in modo tale da arrivare più facilmente a prendere una pensione pari a 3 volte l’assegno sociale. Magari anche destinando il TFR maturato alla previdenza complementare, che è una’altra strada che potrebbe prendere la previdenza asociale nel 2026.

Sembra prendere campo anche l’ipotesi di cessare la quota 103 che è una misura che probabilmente nel 2026 non esisterà più. Si tratta della possibilità di andare in quiescenza a partire dai 62 anni di età con 41 anni di versamenti. Una misura che essendo a calcolo contributivo, con un importo massimo da prendere non superiore a 4 volte il trattamento minimo e con divieto di cumulare altri redditi da lavoro con quelli della pensione, è stata poco sfruttata. Resta il fatto però che una sua eventuale cancellazione toglierebbe una chance a qualcuno.

Stessa sorte potrebbe toccare ad un’altra misura contributiva, molto vantaggiosa come età di uscita ma penalizzante come calcolo del trattamento, ovvero opzione donna. Una misura che proprio per via dei vincoli, alla pari della quota 103 è stata sempre via via meno utilizzata.