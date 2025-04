Negli ultimi anni, Opzione Donna si è rivelata probabilmente la misura di pensionamento anticipato più divisiva introdotta dal governo. Da un lato, presenta indubbi vantaggi per le lavoratrici che desiderano uscire prima dal mondo del lavoro; dall’altro, comporta anche numerose criticità.

Molte lavoratrici si dichiarano favorevoli alla misura e vorrebbero che fosse trasformata da sperimentale e soggetta a conferma annuale, a strutturale. Parliamo di donne che, nel tempo, hanno costituito comitati, gruppi sui social network e che vedono in Opzione Donna uno strumento per ridurre il divario di genere che ancora oggi caratterizza il sistema previdenziale, specialmente nel confronto tra le pensioni degli uomini e quelle delle donne.

Eppure, non tutte le opinioni convergono sulla bontà di questa misura, come dimostra il quesito posto da una nostra lettrice.

La lettera giunta in redazione

“Sono una vostra lettrice attenta e più volte mi sono imbattuta nei vostri articoli che parlano del calcolo contributivo e del calcolo retributivo della pensione. Ho letto spesso anche dei vostri approfondimenti su Opzione Donna, una misura che mi interessa molto, perché vorrei sfruttarla per andare in pensione subito.

Ho 65 anni e tra pochi mesi raggiungerò 37 anni di contributi. Da un lato, sono tentata di lasciare il lavoro, che ormai è diventato troppo pesante per me. Dall’altro, non sono del tutto convinta per via dell’importo della pensione, che temo sia penalizzato dalle regole stringenti di Opzione Donna. Secondo voi, faccio bene a lasciare il lavoro o no?”

Pensioni anticipate con Opzione Donna 2025: costi-benefici, da che età conviene davvero?

Opzione Donna è, come detto, una misura divisiva, e ciò conferma che presenta sia risvolti positivi che svantaggi concreti.

Di conseguenza, l’effettivo rapporto tra costi e benefici varia da persona a persona.

Parlando dei benefici, il principale è senz’altro la possibilità di uscita anticipata dal lavoro. Con Opzione Donna si può accedere alla pensione già a 59 anni di età, il che la rende molto appetibile. Tuttavia, è il metodo di calcolo della prestazione a renderla particolarmente penalizzante.

Infatti, parliamo spesso di lavoratrici con oltre 35 anni di contributi, che avrebbero diritto a un calcolo misto (retributivo + contributivo), molto più favorevole, soprattutto se hanno maturato almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. In questi casi, il passaggio al solo calcolo contributivo comporta un taglio significativo dell’assegno, che può arrivare anche al 30% rispetto a una pensione ordinaria calcolata con il sistema misto.

Uscire dal lavoro prima o aspettare? Ecco il dubbio della pensione anticipata con Opzione Donna

Considerando che la misura permette di uscire già a 59 anni, è evidente che, per chi ha già 65 anni e quindi si avvicina ai 67 anni di pensione ordinaria, la convenienza diminuisce drasticamente.

Per anticipare di un paio d’anni l’uscita dal lavoro, si rischia di perdere fino al 30% dell’importo pensionistico, senza possibilità di revisione futura, poiché il calcolo contributivo resta valido per tutta la vita della prestazione. In questi casi, resistere qualche anno in più potrebbe essere la scelta più saggia.

Opzione Donna 2025: i requisiti

Diverso è il caso di chi, grazie a Opzione Donna, riesce a uscire dal lavoro a 59 anni o poco dopo, sfruttando il massimo anticipo possibile.

Nel 2025, la misura prevede che possano accedervi le lavoratrici che, al 31 dicembre 2024, abbiano compiuto 59 anni di età e maturato almeno 35 anni di contributi. Tuttavia, questo vale solo per:

lavoratrici licenziate ;

lavoratrici occupate in aziende che abbiano avviato un tavolo di crisi aziendale presso il Ministero.

Per le altre categorie, le condizioni variano:

Caregiver che assistono un parente disabile convivente da almeno sei mesi, e

Donne con invalidità almeno al 74%,

possono accedere a 59 anni solo se hanno avuto almeno due figli.

Se si ha un solo figlio, l’età minima di accesso sale a 60 anni; in assenza di figli, la soglia si sposta a 61 anni.

Ecco le considerazioni definitive sulla misura

Non conoscendo nel dettaglio la situazione lavorativa, fisica o familiare della lettrice, e presupponendo che rientri in una delle quattro categorie che danno diritto a Opzione Donna, possiamo dire che, alla luce dei 65 anni già compiuti, conviene riflettere attentamente sui reali vantaggi dell’anticipo.

Considerando anche la finestra mobile di 12 mesi per ricevere il primo assegno, l’effettivo anticipo si riduce a circa un solo anno. A quel punto, la decisione va presa valutando il possibile taglio dell’importo pensionistico.

Come già detto, è fondamentale sapere quanti anni di contributi sono stati versati entro il 31 dicembre 1995. Se la lettrice ha maturato più di 18 anni di versamenti a quella data, avrebbe diritto a un calcolo retributivo fino al 31 dicembre 2011.

Rinunciare a questo vantaggio, scegliendo la pensione anticipata con Opzione Donna, renderebbe concreto il taglio del 30%, che da ipotetico diventerebbe reale e definitivo.