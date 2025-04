Andare in pensione: dal 2027 si alza l’età, cresce la protesta

Il panorama previdenziale italiano è destinato a cambiare ancora. A partire dal 1° gennaio 2027 entreranno in vigore nuove disposizioni che modificheranno l’età richiesta per andare in pensione e le condizioni per accedere alle prestazioni. Le misure annunciate hanno già suscitato un’ondata di reazioni, soprattutto da parte delle organizzazioni sindacali, che le considerano inique e penalizzanti per i lavoratori.

Nuove soglie per andare in pensione dal 2027

Con l’obiettivo di adeguare il sistema previdenziale alle dinamiche demografiche (in particolare all’aumento dell’aspettativa di vita), si prevede un innalzamento dell’età pensionabile. Dal 2027, per ottenere la pensione di vecchiaia occorreranno 67 anni e 3 mesi di età anagrafica (rispetto ai 67 anni attuali).

Anche la pensione anticipata ordinaria sarà più difficile da raggiungere: serviranno 43 anni e 1 mese di contributi per gli uomini (rispetto ai 42 anni e 10 mesi attuali), e 42 anni e 1 mese per le donne (rispetto ai 41 anni e 10 mesi attuali).

Si tratta di una variazione dettata, come detto, dal meccanismo di adeguamento all’aspettativa di vita, introdotto in passato per mantenere in equilibrio i conti dell’INPS. Tuttavia, molti contestano l’equità di questo sistema, che non tiene conto delle differenze nei percorsi lavorativi, nelle condizioni fisiche e nei diversi settori professionali.

Il doppio svantaggio: più anni di lavoro, assegni più bassi

La questione dell’età pensionabile non è l’unico aspetto controverso. A rendere più amara la prospettiva di andare in pensione nel prossimo futuro è anche la revisione del coefficiente di trasformazione, già operativa dal 1° gennaio 2025.

Questo parametro, che serve a calcolare l’importo dell’assegno mensile sulla base dei contributi versati e dell’età al momento del ritiro, è stato modificato in modo da ridurre l’importo delle pensioni, soprattutto per chi si ritira prima.

Di conseguenza, chi andrà in pensione dopo il 2027 si troverà probabilmente a lavorare per un periodo più lungo e, al tempo stesso, a percepire un trattamento economico meno generoso rispetto alle generazioni precedenti.

Il malcontento cresce: sindacati in mobilitazione

Di fronte a un quadro che molti ritengono ingiusto, le sigle sindacali stanno organizzando una forte risposta. Al centro delle proteste c’è la richiesta di un sistema pensionistico più equo, che tenga conto non solo della sostenibilità economica, ma anche della giustizia sociale e della qualità della vita dei lavoratori.

Le principali sigle del mondo del lavoro hanno promosso un referendum che si terrà l’8 e il 9 giugno 2025. L’obiettivo è quello di raccogliere il consenso necessario per rivedere le norme attuali e promuovere un modello di pensionamento più inclusivo e rispettoso delle esigenze dei cittadini.

Più tempo per andare in pensione: la sfida nell’Italia che invecchia

Uno dei motivi alla base dell’aumento dell’età per andare in pensione è l’evoluzione demografica. L’Italia è uno dei Paesi con la popolazione più anziana d’Europa, e la crescita dell’aspettativa di vita ha reso più oneroso il mantenimento delle pensioni nel lungo periodo. Tuttavia, non tutti vivono l’invecchiamento allo stesso modo.

Le differenze tra chi svolge un lavoro impiegatizio e chi è impegnato in mansioni fisicamente usuranti sono enormi. Uniformare l’accesso alla pensione in base alla sola età anagrafica rischia di ignorare questi divari. Molti lavoratori, soprattutto nei settori più duri, arrivano all’età pensionabile con condizioni di salute compromesse, rendendo insostenibile l’idea di prolungare ulteriormente l’attività lavorativa.

Un sistema da ripensare

La sostenibilità del sistema previdenziale è una questione reale, ma la strada finora percorsa sembra sacrificare troppo spesso l’equità e la dignità dei lavoratori. Le proteste attuali riflettono un malessere diffuso: andare in pensione non dovrebbe essere percepito come un miraggio o una punizione, bensì come un diritto conquistato con anni di contributi, impegno e sacrifici.

Riformare il sistema previdenziale non significa solo intervenire sui numeri, ma anche ridisegnare un modello di società in cui il lavoro non si protragga oltre i limiti della salute e della qualità della vita.

Il referendum previsto per giugno 2025 rappresenta un’occasione di partecipazione democratica su un tema cruciale per milioni di cittadini. Le organizzazioni promotrici invitano a sostenere il cambiamento votando a favore di una riforma che dica “no” alla precarietà e “sì” a un lavoro stabile e a una pensione giusta.

La sfida è quella di costruire un sistema in cui andare in pensione significhi davvero avere la possibilità di godersi il proprio tempo, dopo una vita lavorativa piena e spesso faticosa. Non solo numeri da equilibrare, ma vite da rispettare.

