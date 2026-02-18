Pensione di vecchiaia a 67 anni: dall’INPS 5 mesi di arretrati, basta la giusta domanda

Pensioni di vecchiaia, pensioni anticipate, uscite a 67 anni oppure senza limiti di età e così via. Le regole previdenziali italiane sono molteplici e, spesso, complesse. Non si tratta soltanto di requisiti anagrafici o contributivi: il nostro sistema contempla anche principi di salvaguardia a tutela dei contribuenti, regole stabili e difficilmente contestabili, che ogni lavoratore ha il diritto di far valere.

Cristallizzazione, diritto maturato, arretrati di pensione: ecco alcune particolarità del nostro sistema

Tra i principi cardine rientra quello della cristallizzazione del diritto alla pensione. Cosa significa, in concreto? Che se un contribuente ha maturato il diritto quando una determinata misura era vigente e prevedeva specifici requisiti, quel diritto non viene meno.

Anche se, successivamente, la misura cambia requisiti o addirittura viene soppressa. Salvo casi particolari — come accaduto per l’Ape sociale — la cristallizzazione resta valida.

Altro principio fondamentale è quello del diritto maturato: esso si perfeziona nel momento in cui l’interessato completa i requisiti, anche se la domanda viene presentata in un secondo momento.

Esistono tuttavia delle eccezioni, ad esempio per alcune forme di anticipo legate ai lavori usuranti o per misure che prevedono finestre di uscita e domande di verifica da presentare anticipatamente. In linea generale, però, la presentazione tardiva della domanda non comporta la perdita delle mensilità di pensione maturate.

Proprio alla luce di questi principi, molti contribuenti dovrebbero verificare con attenzione se non abbiano trascurato qualche possibilità. La pensione di vecchiaia a 67 anni, ad esempio, può nascondere sorprese: fino a cinque mesi di arretrati che non tutti sanno di aver maturato.

Pensione di vecchiaia a 67 anni: dall’INPS 5 mesi di arretrati, basta la domanda giusta

Un caso emblematico riguarda l’anticipo a 66 anni e 7 mesi per la pensione di vecchiaia destinato agli addetti ai lavori gravosi o usuranti.

L’aumento del 2019 — i cinque mesi che hanno portato l’età pensionabile a 67 anni — non si applica infatti a chi svolge attività particolarmente pesanti.

Coloro che rientrano nelle categorie che consentono l’accesso a strumenti come Quota 41 precoci, la pensione con Quota 97,6 o l’Ape sociale, possono avere diritto all’uscita anticipata a 66 anni e 7 mesi. Non bastano però i 20 anni di contributi: per anticipare di cinque mesi è necessario aver maturato almeno 30 anni di contributi effettivi.

E per contributi effettivi si intendono quelli al netto di figurativi, volontari o da riscatto. Questi ultimi sono validi per il calcolo dell’importo della pensione, ma non possono essere utilizzati per raggiungere il requisito minimo dei 30 anni richiesto per l’anticipo.

Domanda tardiva ma con arretrati, ecco quando è ammesso

Chi presenta domanda di pensione al compimento dei 67 anni farebbe quindi bene a verificare se rientra tra i possibili beneficiari dell’agevolazione. Perché la differenza non è marginale.

Nulla è perduto, infatti, anche se si è arrivati ai 67 anni in modo distratto o inconsapevole. È possibile richiedere gli arretrati, indicando come decorrenza della pensione quella che sarebbe spettata in base al taglio di cinque mesi previsto per i lavoratori gravosi o usuranti.

Proprio perché il diritto si considera maturato nel momento in cui si soddisfano i requisiti, la pensione può essere riconosciuta con effetto retroattivo. E quei mesi non percepiti possono essere recuperati, a condizione che si presenti la domanda corretta.