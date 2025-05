TaoMark rivoluziona lo shopping online con IA, pagamenti flessibili in crypto

TaoMark rivoluziona lo shopping online con IA, marchi esclusivi e pagamenti flessibili in crypto, contante e rate

TaoMark sta cambiando il modo di fare acquisti online. Ideato da Matteo Caruso (Executive Chairman) e Hedi Elimam (CEO), TaoMark combina la potenza dell’intelligenza artificiale con una selezione esclusiva di marchi e metodi di pagamento flessibili per creare un’esperienza

d’acquisto senza pari.

Intelligenza artificiale per una shopping experience unica

L’intelligenza artificiale di TaoMark rende ogni visita al sito unica. Personalizza l’esperienza di acquisto in base ai gusti e alle preferenze di ogni utente, suggerendo i prodotti che meglio corrispondono alle sue esigenze.

TaoMark è come un assistente virtuale che guida i clienti a trovare ciò che cercano, velocizzando il processo d’acquisto.

Top brand e prodotti esclusivi

La piattaforma offre una selezione esclusiva di brand e prodotti, selezionati per garantire la migliore qualità e innovazione. Che si tratti di prodotti di elettronica, accessori di lusso o articoli per il benessere, ogni acquisto su TaoMark è un’opportunità per scoprire solo il meglio. Scegliendo solo prodotti da fornitori esterni, a differenza di altri marketplace dove tutti possono vendere, permette di avere un prezzo migliore, e prodotti garantiti due anni. Pagamenti sicuri e flessibili: crypto, contante e rate senza KYC. Uno degli aspetti più apprezzati di TaoMark è la possibilità di scegliere tra diverse opzioni di pagamento, come criptovalute, contante o rate. Inoltre, i clienti non sono obbligati a passare attraverso il KYC per acquisti fino a 4.999€, rendendo il processo di acquisto ancora più comodo e sicuro.

Spedizione rapida e sicura

TaoMark si distingue anche per la sua capacità di consegnare rapidamente i prodotti, con un tempo di spedizione che va dai 4 ai 7 giorni lavorativi.

Inoltre, grazie alla rete di locker, i clienti possono ritirare i loro acquisti in modo conveniente, senza dover aspettare a lungo.