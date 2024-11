Offerte luce e gas, cosa scegliere per risparmiare in questo momento?

Le tariffe per le utenze domestiche si fanno sempre più preoccupanti, ed è per questo motivo che le offerte luce e gas sono estremamente interessanti e ovviamente in continua evoluzione, rendendo novembre un mese ideale per valutare le occasioni disponibili e risparmiare in vista dei consumi invernali. Il mercato energetico, infatti, propone diverse soluzioni per affrontare gli aumenti dei prezzi, spesso legati a variazioni stagionali e tensioni economiche. In questo articolo analizziamo le offerte più vantaggiose di novembre, con un focus su risparmio e sostenibilità.

Offerte luce: tariffe a prezzo fisso o variabile?

Uno dei principali dilemmi per chi cerca una nuova offerta luce è scegliere tra tariffe a prezzo fisso e variabile. A novembre, molte compagnie propongono tariffe a prezzo bloccato per periodi che vanno dai 12 ai 24 mesi. Questo tipo di offerta può essere vantaggioso per chi desidera prevedibilità sui costi, specialmente in un periodo in cui il mercato è soggetto a fluttuazioni. Tuttavia, alcuni operatori offrono anche tariffe variabili che seguono l’andamento del prezzo all’ingrosso dell’energia: una scelta rischiosa, ma che può risultare conveniente se i prezzi dovessero scendere.

Tra le migliori offerte a prezzo fisso attualmente troviamo proposte di grandi fornitori come Enel Energia e Edison, che puntano su tariffe bloccate fino a due anni. In alternativa, le tariffe variabili, come quelle proposte da Sorgenia, permettono di accedere a prezzi flessibili, con l’opzione di monitorare l’andamento del mercato tramite app dedicate. In questo modo, gli utenti possono valutare i propri consumi e i costi in tempo reale, un’opzione utile per chi è disposto a monitorare costantemente le proprie spese.

Offerte gas: soluzioni per affrontare l’inverno

Con l’avvicinarsi dei mesi più freddi, le tariffe gas assumono un peso rilevante per il budget familiare. A novembre, molte compagnie energetiche stanno promuovendo sconti per i nuovi clienti o per chi decide di passare dal mercato tutelato a quello libero.

Tra leci sono le offerte gas di aziende come Iren e Engie, che propongono sconti sul primo anno di fornitura o bonus di benvenuto. Queste agevolazioni possono rappresentare un ottimo punto di partenza per chi desidera risparmiare, ma è fondamentale verificare che i costi non aumentino dopo il primo periodo promozionale.

Alcuni fornitori, come Eni Plenitude, offrono anche tariffe “dual fuel”, che combinano luce e gas in un unico contratto. Questo tipo di offerta semplifica la gestione delle bollette e spesso prevede sconti aggiuntivi per chi sottoscrive entrambi i servizi. Prima di scegliere, è consigliabile confrontare i costi e verificare eventuali clausole: talvolta, infatti, le tariffe dual fuel possono prevedere un periodo di blocco, durante il quale non è possibile cambiare fornitore senza penali.

Offerte Luce

Sorgenia Next Energy Smart Luce Dual: Prezzo bloccato per 12 mesi a 0,110 €/kWh, con una quota fissa di 10€ al mese. L’offerta include energia da fonti rinnovabili e uno sconto in bolletta di 80€ se si sottoscrivono sia luce che gas, con ulteriori 70€ di sconto aggiungendo la fibra.

Edison Energia Dynamic Luce: Tariffa variabile con prezzo di 0,143 €/kWh e una quota fissa di 8,25€ al mese. L’offerta prevede uno sconto di 30€ all’attivazione e 20€ aggiuntivi con bolletta web, domiciliazione e iscrizione al programma fedeltà CoCo.

Offerte Gas

Sorgenia Next Energy Smart Gas Dual: Prezzo bloccato per 12 mesi a 0,43 €/Smc, con una quota fissa di 10€ al mese. Similmente all’offerta luce, include sconti in bolletta e promozioni aggiuntive per chi sottoscrive più servizi.

Edison Energia Dynamic Gas: Tariffa variabile con prezzo di 0,4926 €/Smc e una quota fissa di 8,25€ al mese. Anche in questo caso, sono previsti sconti all’attivazione e vantaggi per chi opta per la bolletta web e la domiciliazione bancaria.

In sintesi…