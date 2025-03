Il nuovo BTp a 10 anni sotto la pari non lo avevamo considerato

Conclusa un’asta, se ne apre un’altra. Se oggi il Tesoro ha raccolto 4,5 miliardi di euro con l’emissione di due titoli di stato, venerdì sarà la volta di ben altri 4. Di questi, 2 sono indicizzati ai tassi di mercato, cioè i CcTeu. In tutto, altri 9,5 miliardi da incassare. Non ci sono prime tranche, per cui parliamo di bond già in circolazione. Uno di questi è il nuovo BTp a 10 anni, la cui emissione risale agli inizi di gennaio tramite collocamento sindacato. Scadenza 1 agosto 2035, offre cedola annua lorda del 3,65% (ISIN: IT0005631590). Si tratta di una terza tranche. Ad oggi, il capitale acquistato dagli investitori ammonta a 16,6 miliardi.

Dunque, il titolo è già sufficientemente liquido come si deve per una scadenza “benchmark”.

Bond colpiti dai dazi di Trump

Quando il BTp a 10 anni venne emesso, le prospettive erano relativamente positive per i titoli di stato italiani. La Banca Centrale Europea (BCE) avrebbe continuato a tagliare i tassi di interesse e i rendimenti sarebbero scesi lungo la curva. La situazione cambiava dopo poche settimane. L’amministrazione Trump, insediatasi ufficialmente il 20 gennaio scorso, ha iniziato a minacciare e, in qualche caso, ad imporre dazi sulle merci straniere. Tra queste, acciaio e alluminio dal resto del mondo stangati al 25%. Dal 2 aprile spetterà specificamente all’Unione Europea.

Bund trascina al rialzo rendimenti italiani

Già questo argomento sarebbe stato sufficiente a colpire i prezzi dei bond, paventando un aumento delle aspettative d’inflazione. Il peggio è avvenuto alla fine di febbraio. Dopo la vittoria alle elezioni federali in Germania, il cancelliere “in pectore” Friedrich Merz ha annunciato un piano in deficit di 1.000 miliardi in 10 anni.

La stessa UE ha annunciato a sua volta un piano pluriennale volto al riarmo per 800 miliardi, sempre in deficit e allentando il Patto di stabilità per gli stati membri.

Il nuovo BTp a 10 anni ha risentito negativamente di questi fatti, come tutti i bond europei. Il Bund decennale è salito fino a quasi il 3% di rendimento. Oggi, sfiora il 2,80%. Naturale che anche il rendimento italiano salisse, pur a fronte di una compressione dello spread. Ed è così che la quotazione di mercato, che ad inizio febbraio si portava fino a un massimo di 101,67, ha ripiegato ben sotto la pari. Il minimo è stato toccato nelle sedute passate a 97,28 centesimi alla chiusura delle contrattazioni. Pur in lieve risalita, giace al momento in area 98,26 centesimi.

BTp 10 anni interessante con bassa inflazione

Per gli investitori è un’occasione di ingresso sul mercato a prezzi scontati. Un lotto minimo lo si acquista con meno di 983 euro e si ottiene in cambio un rendimento lordo in area 3,90%. La duration del BTp a 10 anni è elevata: 8,33 anni. Questo significa che, se il rendimento sottostante scendesse dell’1%, la quotazione s’impennerebbe di oltre l’8% e si porterebbe intorno a 106,50. A quel punto, l’obbligazionista potrebbe anche decidere di disinvestire per incassare un buon guadagno, pur dovendo rinunciare alle cedole per il periodo rimanente. Con un’inflazione italiana sotto il 2%, il rendimento netto reale prospettato in asta resta di gran lunga positivo.

Per questo il titolo merita la nostra attenzione.

