Maxi licenziamento, Nissan ne fa fuori 20 mila per sopravvivere

Brutte notizie per il mondo dell’automotive, altro colosso palesa la sua grande crisi; Nissan torna al centro dell’attenzione con un nuovo piano di ristrutturazione che avrà pesanti conseguenze sul fronte occupazionale. L’annuncio riguarda il taglio di oltre mille posti di lavoro in Europa, con una significativa concentrazione in Francia e Regno Unito. La decisione è stata giustificata dall’azienda giapponese come una misura necessaria per adattarsi ai cambiamenti del mercato automobilistico e per contenere i costi in un momento di transizione delicata verso l’elettrificazione. Tuttavia, le reazioni non si sono fatte attendere, con sindacati e lavoratori sul piede di guerra.

L’intervento di Nissan si inserisce in una più ampia strategia di riposizionamento industriale che coinvolge la rete produttiva europea e che prevede una revisione profonda delle attività nei prossimi mesi. I sindacati parlano di una scelta drastica, che colpisce soprattutto i lavoratori più esposti alla precarietà, e temono che le misure annunciate siano solo l’inizio di un ridimensionamento più esteso. L’incertezza generata da questa decisione si riflette anche nelle istituzioni locali, che chiedono un confronto urgente con il management della casa automobilistica.

Nissan taglia oltre mille posti in Europa

Nel dettaglio, il piano di licenziamenti prevede l’uscita di circa 1.100 lavoratori entro il primo semestre del 2025. Ma è solo l’inizio; il piano complessivo infatti prevede 20.000 licenziamenti e la chiusura di 7 impianti su 17 entro il 2027. Le sedi più colpite saranno quelle francesi, in particolare il centro di Flins, e quelle nel Regno Unito, dove Nissan gestisce uno degli stabilimenti più grandi del gruppo a Sunderland.

In quest’ultimo caso, a rischio non è soltanto la produzione tradizionale, ma anche i piani futuri legati all’auto elettrica, che rischiano di essere ridimensionati in funzione della domanda ancora incerta.

L’azienda ha motivato i licenziamenti con l’esigenza di ridurre i costi operativi e aumentare l’efficienza produttiva. Con l’accelerazione della transizione ecologica e la necessità di investimenti ingenti in tecnologie elettriche e digitali, Nissan ha deciso di intervenire sulle strutture meno performanti per salvaguardare la competitività complessiva. Tuttavia, i numeri non sembrano giustificare una misura così drastica, considerando che il gruppo ha registrato un aumento delle vendite a livello globale nell’ultimo anno.

Le preoccupazioni maggiori riguardano le possibili ripercussioni a catena sull’indotto. Molte aziende fornitrici dipendono direttamente dagli stabilimenti interessati e un calo dell’attività produttiva potrebbe comportare ulteriori perdite occupazionali, anche in Italia. La riorganizzazione annunciata da Nissan appare quindi come un segnale preoccupante per l’intero settore automotive europeo, già alle prese con sfide complesse legate alla decarbonizzazione e alla concorrenza cinese.

Incertezza e tensione tra i lavoratori Nissan

I sindacati hanno espresso forte contrarietà alla decisione di Nissan, giudicando insufficiente il dialogo con le rappresentanze dei lavoratori. In Francia sono già state annunciate mobilitazioni e scioperi nei prossimi giorni, mentre nel Regno Unito i lavoratori chiedono garanzie sui programmi futuri. La sensazione diffusa è che l’azienda stia affrontando la transizione industriale puntando esclusivamente sulla compressione dei costi, senza un piano chiaro di rilancio.

Molti lavoratori temono che dietro la riduzione del personale si nasconda una strategia di disimpegno progressivo da alcuni mercati europei. L’attenzione crescente di Nissan verso l’Asia e gli Stati Uniti, dove la domanda di auto elettriche sta crescendo più rapidamente, fa temere uno spostamento di investimenti e risorse verso altre aree geografiche. Se così fosse, l’Europa rischierebbe di perdere un attore industriale di primo piano, con conseguenze significative sulla tenuta del tessuto occupazionale.

Le istituzioni francesi e britanniche stanno seguendo da vicino l’evolversi della situazione. Alcuni rappresentanti politici hanno richiesto un incontro urgente con la dirigenza di Nissan per valutare possibili soluzioni alternative ai licenziamenti. Si valuta la possibilità di incentivare la riconversione degli stabilimenti verso produzioni più innovative, anche attraverso l’utilizzo di fondi pubblici europei destinati alla transizione ecologica.

Strategia globale e ripercussioni future

La scelta di Nissan si inserisce in un contesto internazionale in cui i produttori di auto stanno ridefinendo le proprie priorità. L’evoluzione delle normative ambientali, la concorrenza sui prezzi delle auto elettriche e le difficoltà nella filiera delle batterie stanno imponendo cambiamenti strutturali. In questo scenario, le aziende cercano di concentrare le risorse dove possono ottenere i maggiori margini, sacrificando spesso le aree più deboli in termini di produttività.

L’annuncio di maggio 2025 potrebbe quindi rappresentare solo la prima fase di un riassetto più ampio, destinato a proseguire nei prossimi anni. I lavoratori europei si trovano a fronteggiare una transizione che rischia di essere molto più dolorosa del previsto. Per evitare che l’innovazione industriale si traduca in una crisi occupazionale, sarà fondamentale attuare politiche coordinate a livello europeo, in grado di accompagnare le imprese e i lavoratori in questa trasformazione.

Nissan ha dichiarato che nei prossimi mesi comunicherà ulteriori dettagli sul piano industriale. Le organizzazioni sindacali, intanto, chiedono trasparenza e responsabilità, affinché le scelte future non siano prese unilateralmente. La sfida sarà trovare un equilibrio tra competitività, innovazione e giustizia sociale, in un settore destinato a cambiare radicalmente.

In sintesi.