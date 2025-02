Lo sapevate che i prelievi al Bancomat stanno per cambiare?

La tecnologia cambia tutto, perfino sé stessa, a volte in meglio a volte in peggio. Stavolta però le buone intenzioni ci sono tutte. L’era dei prelievi tradizionali con tessera sta per finire. Gli sportelli automatici per prelievi Bancomat stanno subendo una rivoluzione con l’introduzione della tecnologia contactless, che permetterà di prelevare contanti senza inserire la carta fisica. Questo cambiamento punta a rendere i prelievi più veloci, sicuri e accessibili, riducendo il rischio di clonazione e furto dei dati.

Negli ultimi anni, il settore bancario ha investito in soluzioni digitali per migliorare l’esperienza utente e garantire maggiore protezione contro le frodi.

L’uso del contactless nei prelievi è una delle innovazioni più significative, poiché elimina la necessità di avere sempre con sé la carta fisica e semplifica il processo di accesso ai contanti.

Prelievi Bancomat, addio ai classici distributori ATM

I prelievi dal Bancomat stanno per cambiare radicalmente. I distributori ATM classici, per come li abbiamo conosciuti fino ad oggi, stanno andando in pensione. Ogni volta che ci avviciniamo a un Bancomat, siamo abituati a preparare la carta di credito o debito, inserirla nell’apposito alloggiamento, digitare il PIN e seguire le istruzioni sul monitor per prelevare denaro contante.

Questa abitudine è destinata a cambiare per sempre con le versioni dei Bancomat più moderni dotati di lettori contactless. Si tratta di una trasformazione già in corso in diverse banche italiane e internazionali, con un graduale aggiornamento delle infrastrutture. Il nuovo sistema elimina la necessità di avere sempre con sé la carta fisica, riducendo il rischio di smarrimento o furto. Inoltre, il passaggio al contactless consente una maggiore sicurezza contro le frodi legate allo skimming, la tecnica usata dai criminali per la clonazione delle carte attraverso dispositivi installati sugli sportelli automatici.

Le banche stanno investendo sempre di più in queste tecnologie, anche per incentivare l’uso delle carte digitali integrate negli smartphone e negli smartwatch, che permettono di accedere al proprio conto senza bisogno del supporto fisico. Questo cambiamento si inserisce in un contesto più ampio di digitalizzazione dei servizi bancari, che punta a ridurre la dipendenza dai supporti fisici e a migliorare l’efficienza delle operazioni. L’eliminazione progressiva delle carte fisiche porta con sé anche vantaggi ambientali, riducendo la produzione di plastica per la realizzazione delle tessere e il consumo di carta per le ricevute.

Come funziona la tecnologia contactless per il prelievo

Il prelievo contactless funziona attraverso la tecnologia NFC (Near Field Communication), la stessa utilizzata per i pagamenti senza contatto nei negozi. L’utente deve semplicemente avvicinare la carta, lo smartphone o lo smartwatch al lettore contactless presente sul Bancomat. Si avvicina la carta o il dispositivo abilitato al lettore NFC dello sportello, si inserisce il PIN sul tastierino (come avviene nei pagamenti contactless sopra una certa soglia), si seleziona l’importo desiderato e si ritirano i contanti normalmente. Semplice, sicuro e veloce.

In alcuni casi, le banche offrono anche l’opzione di prelievo tramite app mobile.

Il cliente genera un codice QR o un codice usa e getta nell’app della banca e lo utilizza per prelevare senza bisogno di carta o dispositivo contactless. Questa modalità è particolarmente utile in caso di smarrimento della carta o per chi utilizza principalmente il proprio smartphone per le operazioni bancarie.

Questa innovazione promette non solo di velocizzare il processo di prelievo, ma garantisce anche una maggiore sicurezza grazie all’autenticazione biometrica disponibile su smartphone e smartwatch. Inoltre, l’adozione del contactless riduce l’usura degli sportelli, minimizzando i problemi tecnici legati al malfunzionamento dei lettori di carte tradizionali e riducendo sensibilmente i costi legati alla manutenzione.

La rivoluzione dei prelievi Bancomat con tecnologia contactless rappresenta un passo significativo verso una maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità nel settore bancario, offrendo agli utenti un’esperienza più semplice e sicura nell’accesso ai propri fondi.

I punti chiave.