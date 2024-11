Le compagnie aeree che fanno volare l’economia del settore

L’industria dell’aviazione sta vivendo un periodo di eccellenza e innovazione, grazie all’impegno di alcune compagnie aeree che non solo garantiscono un’esperienza di viaggio impeccabile, ma stanno ridefinendo gli standard del settore. Gli APEX Awards 2025, tenutisi a Long Beach, in California, hanno celebrato i protagonisti di questa evoluzione, premiando le migliori compagnie aeree del mondo e le lounge aeroportuali più esclusive. L’evento, organizzato da APEX (Airline Passenger Experience Association) e IFSA (International Flight Services Association), ha riconosciuto le compagnie che investono su qualità, sicurezza e sostenibilità, sottolineando quanto questi aspetti siano cruciali per i viaggiatori moderni e per l’economia globale del settore aereo.

Le eccellenze APEX World Class: impegno e innovazione

Ottenere l’APEX World Class è un traguardo ambizioso per ogni compagnia aerea, ma raggiungerlo significa fare la differenza. Le dieci compagnie premiate nel 2025, tra cui ANA, Emirates, KLM, Japan Airlines, Oman Air, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines e Xiamen Airlines, hanno dimostrato un impegno straordinario in ambiti come la sostenibilità, la sicurezza e il benessere dei passeggeri. Questi vettori sono stati valutati dalla società di consulenza Yates and Partners attraverso un audit approfondito che analizza 17 aree chiave, garantendo così che solo le compagnie più meritevoli ottengano il riconoscimento.

Per le compagnie aeree, il titolo di APEX World Class non è solo un simbolo di prestigio, ma anche una dimostrazione concreta di come innovazioni in termini di tecnologia e comfort possano migliorare la qualità del volo. Il riconoscimento ha un forte impatto sulla reputazione delle compagnie aeree, favorendo il loro posizionamento sul mercato e contribuendo alla fiducia dei consumatori, che si affidano sempre più a valutazioni certificate per scegliere con chi volare.

Un altro importante indicatore di eccellenza sono gli APEX Five Star e Four Star Awards, gli unici premi globali assegnati sulla base delle opinioni dei passeggeri.

APEX Five Star e Four Star: la voce dei passeggeri

Per l’anno 2025, isono stati resi ancora più rigorosi, limitando le compagnie Five Star™ alle prime 40 e le Four Star™ alle successive 50. Questi premi permettono ai viaggiatori di avere una visione chiara sulle migliori compagnie, basata sulle esperienze di milioni di utenti.

Nelle categorie APEX Best in Airline, le compagnie sono premiate per i servizi di bordo come Wi-Fi, intrattenimento, cibo e bevande, comfort dei sedili e servizio di cabina. Quest’anno, Delta Air Lines si è distinta per il Wi-Fi, Qatar Airways per la ristorazione, Singapore Airlines per l’intrattenimento e Xiamen Airlines per il servizio di cabina. Tali riconoscimenti sono fondamentali per un settore dove la competizione è alta e i passeggeri sono sempre più esigenti.

Le compagnie aeree premiate in queste categorie non solo rispondono alle necessità dei viaggiatori, ma contribuiscono a elevare gli standard del settore, incentivando l’innovazione e stimolando altre compagnie a migliorarsi. Infatti, premi come questi rafforzano la concorrenza tra vettori, generando un circolo virtuoso che alla fine avvantaggia anche l’economia globale, poiché compagnie aeree di alto livello attraggono un numero maggiore di passeggeri, alimentando il turismo e gli affari internazionali.

Compagnie aeree verso l’eccellenza

L’eccellenza del settore aereo si riflette anche nelle lounge, che ora fanno parte del programma di premiazione APEX World Class. Lounge come quella di Japan Airlines a Tokyo e la Oman Air Business Lounge a Muscat sono esempi di come il comfort e il benessere possano essere portati a un livello superiore. Questi ambienti esclusivi rappresentano un ulteriore elemento di valore per i viaggiatori e, di conseguenza, per l’intero settore, il cui successo dipende anche dalla capacità di offrire servizi premium che rispondano alle aspettative sempre più alte dei clienti.

In conclusione, gli APEX Awards 2025 confermano come le compagnie aeree stiano contribuendo a far volare l’economia globale.

Riassumendo…

tante categorie per svelare il meglio del meglio nel settore dei voli;

con gli APEX Awards 2025 sono state premiate le eccellenze del settore;

le migliori compagnie aeree sono quelle che tengono alta l’economia del settore.

Grazie all’attenzione verso l’innovazione, la sicurezza e il, queste compagnie non solo migliorano l’esperienza dei passeggeri, ma creano un impatto positivo anche sull’intera industria dell’aviazione e sul turismo mondiale, rendendo ogni viaggio un’esperienza di qualità.