INPS a domicilio: da luglio addio file e spostamenti

A partire dal 1° luglio 2025, l’INPS introduce un importante passo in avanti nella digitalizzazione dei servizi pubblici. In linea con l’evoluzione tecnologica e le esigenze di un’utenza sempre più connessa, prende il via una sperimentazione che rivoluziona il modo in cui i cittadini interagiscono con l’Istituto.

Si tratta della possibilità di effettuare appuntamenti in videochiamata con i funzionari delle sedi locali, abbattendo le barriere fisiche e riducendo i tempi d’attesa, senza dover lasciare la propria abitazione.

Un nuovo modello di relazione tra INPS e cittadino

Questa iniziativa rappresenta un cambiamento sostanziale nell’approccio alla comunicazione tra l’INPS e l’utenza, ponendo al centro la semplicità di accesso e l’efficienza.

Il progetto, che partirà inizialmente in via sperimentale in alcune regioni italiane, punta a garantire un contatto diretto, sicuro e personalizzato, attraverso uno sportello virtuale che simula l’incontro in sede.

Il nuovo canale digitale permetterà agli utenti di confrontarsi “faccia a faccia” con un operatore qualificato dell’Istituto, potendo allo stesso tempo scambiare documenti e ricevere assistenza in tempo reale. Ad esempio, per chiedere informazioni e integrare documenti necessari a sbloccare il pagamento NASPI, ecc.

Le sedi coinvolte nella fase di test

La fase sperimentale del servizio di videochiamata coinvolgerà specifiche sedi territoriali situate in tre regioni: Lombardia, Liguria e Calabria. Le strutture selezionate sono state individuate per garantire un’adeguata varietà territoriale e logistica, così da monitorare efficacemente l’efficacia e la risposta dell’utenza.

Lombardia

Direzione provinciale di Cremona

Agenzia territoriale di Crema

Direzione provinciale di Lodi

Agenzia territoriale di Codogno

Filiale metropolitana di Milano

Agenzia complessa di Milano Nord

Agenzia complessa di Milano Est

Liguria

Direzione provinciale di Genova

Agenzia complessa di Sestri Levante

Agenzia complessa di Genova Sestri Ponente

Calabria

Direzione provinciale di Cosenza

Direzione provinciale di Reggio Calabria

In queste sedi sarà possibile accedere al servizio nei giorni stabiliti per la videochiamata, secondo un calendario consultabile direttamente sul portale dell’INPS.

Come prenotare l’appuntamento con INPS digitale

L’Istituto ha predisposto una serie di canali intuitivi e facilmente accessibili per prenotare l’incontro virtuale. L’obiettivo è garantire l’inclusività, anche per quei cittadini meno esperti nell’uso degli strumenti digitali. La prenotazione può avvenire in uno dei seguenti modi:

Accedendo all’area personale MyINPS sul portale ufficiale;

Utilizzando l’app INPS Mobile, attraverso la sezione “Sportelli di Sede”;

Contattando il contact center (803164 da rete fissa, 06164164 da cellulare);

Rivolgendosi direttamente agli sportelli fisici di Prima Accoglienza presso le sedi INPS.

Il giorno stabilito, l’utente riceverà una notifica nella propria area personale contenente il link per accedere alla videochiamata. Sarà sufficiente cliccare sul collegamento all’orario concordato per entrare nello sportello digitale e iniziare la conversazione con il funzionario assegnato.

Funzionalità e vantaggi del nuovo servizio

Il sistema sviluppato dall’INPS consente un’interazione fluida ed efficace, replicando in modo fedele la dinamica di un appuntamento in presenza. La piattaforma adottata permette la condivisione immediata di documenti, facilitando l’analisi delle pratiche e la risoluzione dei problemi in tempo reale.

Tra i principali benefici di questo nuovo servizio si evidenziano:

Risparmio di tempo e costi: non è più necessario recarsi fisicamente presso le sedi INPS, evitando spostamenti, attese agli sportelli e relative spese;

Maggior accessibilità: anche i cittadini con difficoltà motorie o residenti in aree lontane dalle sedi territoriali possono ottenere assistenza qualificata;

Efficienza del servizio: i tempi di risposta risultano ottimizzati grazie alla gestione puntuale e diretta delle richieste;

Tutela della privacy e sicurezza informatica: l’invio e la ricezione di documenti avvengono attraverso canali protetti, garantendo la riservatezza dei dati personali.

Supporto e materiale informativo

Per agevolare gli utenti nell’utilizzo del nuovo sistema, l’INPS ha pubblicato una guida dettagliata in formato PDF, disponibile nella sezione dedicata agli “Sportelli di Sede” e nella pagina “Contatti” del portale. Il tutorial illustra ogni fase del processo: dalla prenotazione fino alla gestione dell’incontro virtuale, incluse le modalità per inviare e ricevere documentazione in maniera sicura.

È stato inoltre realizzato un breve video introduttivo che illustra in modo chiaro e accessibile i principali vantaggi e le caratteristiche del servizio di videochiamata, così da accompagnare gli utenti passo dopo passo nell’approccio alla nuova modalità di interazione.

INPS a domicilio: un progetto pilota destinato ad ampliarsi

Il lancio di questo progetto segna un momento significativo nel percorso di innovazione dei servizi pubblici italiani. L’obiettivo a lungo termine dell’INPS è quello di estendere progressivamente questa modalità a tutto il territorio nazionale, dopo una fase di valutazione basata sui riscontri raccolti nel corso della sperimentazione.

I feedback ricevuti dagli utenti, unitamente alle metriche sul grado di utilizzo e sulla qualità percepita del servizio, saranno fondamentali per definire le modalità future di implementazione su scala più ampia.

Riassumendo