IMU abitazione principale. In quali casi l’esenzione vale su due immobili?

Con l’avvicinarsi della scadenza di lunedì 16 giugno 2025, data entro la quale va versato l’acconto IMU 2025, molti proprietari stanno facendo i conti con aliquote comunali e codici tributo nonchè con la verifica dell’esenzione IMU per l’abitazione principale.

Infatti, c’è una fascia di contribuenti che – almeno sul proprio immobile di residenza – può tirare un sospiro di sollievo: i coniugi che, pur restando sposati, vivono stabilmente in due case diverse.

Dopo la svolta della Corte Costituzionale e le successive conferme della Cassazione, ciascuno dei due può considerare la propria abitazione «principale» e, di conseguenza, non pagare l’IMU su quella casa (sempre che non sia di lusso).

Vediamo in che modo opera l’esenzione analizzando alcuni casi pratici.

Esenzione IMU per i coniugi con dimora e residenza separate

La regola nasce dalla sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale, che ha cancellato il vincolo della “residenza familiare unitaria”: non è più richiesto che l’intero nucleo viva sotto lo stesso tetto perché scatti l’esenzione.

Il principio è stato poi ribadito prima dall’ordinanza n. 19684/2024 e, più di recente, dall’ordinanza n. 4292/2025 della Cassazione, che hanno chiarito come ciascun coniuge debba dimostrare, per la propria abitazione, la coincidenza di residenza anagrafica e dimora abituale.

In pratica, se marito e moglie (o parti di un’unione civile) scelgono – per lavoro, necessità familiari o altre ragioni – di stabilirsi in immobili distinti, ognuno gode dell’esenzione solo sulla casa in cui effettivamente vive.

L’altra abitazione, per quel coniuge, diventa a tutti gli effetti «seconda casa» e sconta l’imposta piena.

Non rileva più se gli immobili si trovano nello stesso Comune o in Comuni diversi: conta solo l’effettiva presenza stabile del singolo proprietario nell’immobile.

Attenzione, però: la residenza anagrafica da sola non basta. In caso di verifica comunale occorrerà produrre indizi concreti di vita quotidiana – utenze intestate, contratti di fornitura, iscrizione a servizi pubblici, ecc. – che provino la dimora abituale nella casa dichiarata principale.

Chi non è in grado di documentare questi elementi rischia l’accertamento e il recupero dell’imposta, oltre a sanzioni e interessi.

Dunque servono le bollette per la doppia esenzione IMU abitazione principale.

Resta infine l’esclusione per gli immobili di pregio (categorie A/1, A/8 e A/9): anche se abitazione principale, le case di lusso continuano a pagare l’IMU.

In sintesi, la nuova disciplina rende più flessibile la gestione delle esigenze abitative di coppia, ma impone rigore sulla prova di residenza e dimora: chi vive davvero in due case diverse può evitare l’IMU sull’immobile in cui abita, ma deve poterne dimostrare la piena “quotidianità”.

IMU abitazione principale. In quali casi l’esenzione vale su due immobili?

In base a quanto detto fin qui la sentenza 209/2022 della Corte Costituzionale e le successive pronunce della Cassazione hanno stravolto il vecchio principio della “residenza familiare unitaria”.

Oggi, in vista dell’acconto IMU del 16 giugno 2025, i coniugi che possiedono due case e vivono stabilmente in immobili distinti possono, in determinate circostanze, beneficiare dell’esenzione sull’abitazione in cui ciascuno ha sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale.

Non tutte le situazioni però sono uguali: esistono diversi scenari – dal classico “unica prima casa” fino al caso, più complesso, di residenza e dimora non coincidenti – che determinano se e dove l’imposta sia dovuta.

Per chiarire ogni dubbio, ecco la tabella di sintesi con le casistiche più ricorrenti.

Casistica Esenzione / Agevolazione IMU Unico immobile adibito ad abitazione principale Esenzione IMU: SÌ Due immobili adibiti ad abitazione principale in Comuni diversi (coniugi con residenza e dimora separate) Esenzione IMU per ciascun coniuge: SÌ Due immobili adibiti ad abitazione principale nello stesso Comune (residenza e dimora separate) Esenzione IMU per ciascun coniuge: SÌ Due immobili, di cui uno qualificato come ‘seconda casa’ IMU dovuta solo sull’abitazione classificata seconda casa; esonero sull’abitazione principale Due immobili in Comuni diversi, dimora abituale in comune ma residenze anagrafiche diverse Agevolazione solo sull’immobile in cui residenza e dimora coincidono Due immobili in Comuni diversi, residenza in comune ma dimora abituale diversa Agevolazione solo sull’immobile in cui residenza e dimora coincidono Abitazione principale di lusso (categorie A/1, A/8, A/9) Esenzione IMU: NO (aliquota ordinaria/ridotta prevista dal Comune) Assenza di coincidenza tra residenza e dimora in entrambi gli immobili Esenzione IMU: NO, entrambe considerate seconde case

Riassumendo.