Il manto stradale è un disastro a Roma e non solo, danni economici da capogiro

Le buche a Roma rappresentano un problema cronico che ha pesanti ripercussioni economiche sulla città e sui suoi cittadini, ma il manto stradale è un disastro non solo nella capitale. Oltre ai disagi per la viabilità e ai rischi per la sicurezza, i danni provocati da strade dissestate incidono sui costi per la manutenzione dei veicoli, sugli indennizzi pagati dal Comune e sulle attività economiche che subiscono ritardi e disservizi. Il fenomeno delle buche non è solo un disagio per automobilisti e motociclisti, ma un problema economico che grava sul bilancio pubblico e sull’efficienza della capitale.

Ripercussioni economiche a Roma e in Italia

Le strade malridotte generano costi diretti e indiretti per cittadini, imprese e istituzioni.

Ogni anno migliaia di automobilisti subiscono danni alle sospensioni, agli pneumatici e ad altri componenti del veicolo a causa delle buche. Il costo medio di una riparazione si aggira intorno ai 200-300 euro, con spese che possono aumentare per danni più gravi. Le assicurazioni ricevono numerose richieste di risarcimento, portando a un aumento delle polizze per gli automobilisti.

Le ripercussioni si estendono anche ai trasporti pubblici e alle attività commerciali. I mezzi pubblici devono affrontare percorsi più accidentati, con un aumento dei costi di manutenzione e un peggioramento del servizio. Anche le consegne subiscono ritardi, con impatti sulla logistica delle imprese. Inoltre, il turismo, una delle principali fonti di reddito per Roma, risente negativamente dell’immagine di una città con infrastrutture inadeguate e pericolose per i visitatori.

Le città italiane con il peggior manto stradale

Roma non è l’unica città a soffrire per la pessima manutenzione delle strade, anche se detiene uno dei primati negativi.

Ecco una classifica delle città italiane con le peggiori condizioni del manto stradale, basata su segnalazioni e richieste di risarcimento:

Roma – La capitale ha il maggior numero di segnalazioni di buche e richieste di risarcimento per danni ai veicoli.

Napoli – Il centro storico e le periferie sono caratterizzati da strade dissestate e numerosi avvallamenti.

Palermo – Problemi di manutenzione cronica, aggravati dalla scarsa qualità dei materiali utilizzati per le riparazioni.

Torino – Anche il capoluogo piemontese registra un aumento delle richieste di risarcimento per danni da buche.

Milano – Sebbene meno colpita rispetto ad altre città, presenta criticità in alcune zone periferiche.

Questa situazione dimostra come il problema non sia limitato a Roma, ma diffuso in diverse aree del Paese, con conseguenze economiche rilevanti per cittadini e amministrazioni.

Il costo per sistemare il manto stradale

Risolvere il problema delle buche richiederebbe un investimento significativo. A Roma, secondo le stime, servirebbero circa 250-300 milioni di euro per un piano straordinario di manutenzione delle strade più critiche. Tuttavia, il problema non è solo economico, ma riguarda anche la qualità degli interventi effettuati. Spesso, le riparazioni vengono fatte con materiali scadenti o soluzioni temporanee che si deteriorano rapidamente, richiedendo ulteriori spese nel tempo.

Per affrontare il problema del manto stradale in modo efficace, servirebbe un piano di lungo termine con investimenti in asfalti di qualità superiore e una gestione più efficiente delle gare d’appalto.

Inoltre, una maggiore vigilanza sugli interventi potrebbe ridurre il fenomeno delle riparazioni di scarsa qualità, che causano sprechi di denaro pubblico senza risolvere il problema in modo definitivo. La questione delle buche stradali non è solo una sfida infrastrutturale, ma anche una priorità economica che impatta la sicurezza e l’efficienza della mobilità urbana in Italia.

I punti più importanti.