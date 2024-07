Il bollo auto, noto anche come tassa di circolazione, è un tributo annuale dovuto da chiunque possieda un veicolo, che si tratti di automobili, motocicli o altri mezzi di trasporto. Questo tributo è gestito a livello regionale, con alcune eccezioni e agevolazioni previste per specifici tipi di veicoli e proprietari.

È importante rispettare le scadenze di pagamento per evitare sanzioni e utilizzare i vari canali disponibili per effettuare il pagamento in modo comodo e sicuro. Conoscere tutte le possibilità di pagamento del bollo auto, comprese le rare opzioni di rateizzazione, può aiutare i proprietari di veicoli a gestire meglio le proprie finanze e a rispettare le normative

Chi e quando deve pagare il bollo auto?

Il bollo auto è dovuto da chiunque possieda un veicolo immatricolato in Italia.

veicoli per disabili: c’è esenzione bollo auto disabili;

auto ibride o elettriche: in alcune regioni, sono previsti sconti o esenzioni per incentivare l’uso di veicoli meno inquinanti.

Tuttavia, sono previste alcune esenzioni:

Il bollo auto deve essere pagato entro determinate scadenze per evitare sanzioni. Le scadenze variano a seconda del tipo di veicolo e della sua immatricolazione:

veicoli già immatricolati : il pagamento deve avvenire entro la fine del mese successivo alla scadenza dell’ultimo bollo;

: il pagamento deve avvenire entro la fine del mese successivo alla scadenza dell’ultimo bollo; veicoli di nuova immatricolazione: per i veicoli immatricolati per la prima volta, il bollo deve essere pagato entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione. Se l’immatricolazione avviene negli ultimi dieci giorni del mese, la scadenza si estende alla fine del mese successivo.

Modalità di pagamento della tassa

In tutta Italia, il pagamento del bollo auto può essere effettuato attraverso vari canali di riscossione:

Delegazioni ACI

Agenzie Sermetra

Punti vendita Mooney

Poste Italiane: Pagamento online, allo sportello e tramite altri canali

Punti vendita Lottomatica

Agenzie di pratiche auto autorizzate: Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service.

Banche e operatori aderenti all’iniziativa PSP: Utilizzando home banking, sportelli bancari, app per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.

Una comoda opzione per il pagamento è tramite pagoBollo online, il servizio Bollonet dell’ACI.

Bollo auto in tre rate con Paypal: come fare

Questo servizio è disponibile in tutte le regioni italiane eccetto Calabria e Veneto e richiede l’autenticazione con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Nonostante le varie modalità di pagamento, attualmente non esiste una normativa regionale che preveda la possibilità di rateizzare il bollo auto o di frazionarlo in pagamenti semestrali. Il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione entro la scadenza prevista.

Tuttavia, è possibile rateizzare il pagamento del bollo auto in tre rate senza interessi utilizzando PayPal. Per farlo, è necessario:

aprire un conto PayPal e collegarlo a una carta di credito o a un conto corrente;

impostare PayPal come metodo di pagamento preferito nell’app IO oppure selezionarlo come metodo di pagamento sul sito ACI;

la somma totale verrà divisa in tre rate uguali, con la prima rata addebitata immediatamente e le successive a intervalli mensili.

Se poi il bollo auto è soggetto a riscossione tramite cartella di pagamento, è possibile richiedere la rateizzazione dell’importo dovuto.

Riassumendo…