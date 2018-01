Bollo auto 2018, esenzioni e riduzioni, tutte le possibili alternative Regione per Regione

Bollo auto 2018 esenzioni e riduzioni, i quesiti dei nostri lettori con tutte le possibili alternative e le novità che ci riserva il 2018.

Ricordiamo che le persone con disabilità possono usufruire dell’esenzione in riferimento a quattro categorie ben precise, abbiamo preparato una guida e i chiarimenti, contenenti i requisiti e i moduli per poter fare domanda:

Bollo auto 2018 a metano

Le chiedevo se ho qualche riduzione delle tassa di proprietà poiché nell’aprile 2017, la concessionaria all’atto dell’ acquisto di auto a benzina, mi ha effettuato anche impianto metano.

Vediamo le novità che ci riserva il 2018 sul bollo auto e quali auto sono esenti o possono godere di una riduzione. Per calcolare il bollo auto, bisogna moltiplicare la potenza in kW del solo motore termico per la tariffa unitaria per kW prevista nella provincia di residenza, è possibile effetturare il calcolo online sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’esenzione varia in base alle regioni, il servizio Aci riporta tutte le agevolazioni del bollo auto regione per regione. Quindi le consiglio di inserire la targa nel sito dell’Agenzia delle Entrate sopra ripotato e controllare se ha diritto a qualche esenzione. Bollo auto 2018, esenzioni e riduzioni per le vecchie auto GPL – benzina, ibrida

Bollo auto 2018 nuove di fabbrica

Salve volevo chiederle se dal 2018 le auto benzina/gpl di fabbrica sono soggette a riduzione bollo o esente del tutto. Grazie della risposta.

Sono previste delle riduzioni o riduzioni in base alla regione di appartenenza, le lascio qui l’articolo dove potrà verificare la sua regione: Bollo auto 2018, i veicoli a GPL e metano, sono esenti? Esenzioni regione per regione

Esenzione Bollo auto 2018 Regione Veneto e eventuale riduzione serbatoio

Buongiorno.. Volevo chiederle se anche per la provincia di BELLUNO, ci può essere una esenzione o riduzione per il bollo auto. Io ho una dacia daster con impianto a gpl della casa. GRAZIE MARCO.

Buona sera ho letto sul suo articolo che posso chiedere informazioni su eventuali esenzioni bollo.

Sono un appassionato di auto e ho il piacere di avere salvato da una demolizione una Jaguar x tipe 3000 4wd del 2001 l’ho portata con amore e passione ad una nuova vita è nuova di zecca, sono pensionato e vorrei tenerla fino a quando non potrò più guidare, e la passerò ai nipoti.

L’auto è benzina e GPL, posso limitare il serbatoio a 15 litri per usufruire dello sconto ? Sono residente in Veneto. Grazie attendo risposta.

Analizziamo quali riduzione prevede la Regione Veneto per l’esenzione bollo 2018.

Riduzioni per veicoli elettrici, alimentati esclusivamente a gpl o a metano.

Dal 1 gennaio 1998 è stata istituita la riduzione del 75% rispetto alla tariffa base per:

autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture alimentate esclusivamente a GPL o gas metano, se dotati di dispositivi conformi alle direttive CEE n. 91/441, 91/542 e successive modificazioni (veicoli il cui serbatoio di benzina ha un capacità inferiore ai 15 litri, detti anche monovalenti).

Un veicolo può godere dell’esenzione se nel libretto di circolazione, sotto la voce ‘Alimentazione”, è presente la dicitura ‘solo metano” o ‘solo gpl”.

Attenzione: non si applica la riduzione del 75% per i veicoli, c.d. bivalenti, dotati congiuntamente di impianto a benzina e a gpl o metano (il cui serbatoio di benzina ha una capacità superiore ai 15 litri). Per questi ultimi si applica la tariffa di euro 2,84 a KW indipendentemente dalla categoria di euro di appartenenza e dalla potenza massima.

autoveicoli azionati con motore elettrico: la riduzione si applica per gli anni successivi al primo quinquennio di esenzione totale, come previsto dalla normativa in materia.

Il cambio di serbatoio comporterebbe una modifica da far collaudare e da far annotare nel libretto di circolazione. Per questo cambiamento dovrebbe mettersi in contatto con l’ACI di appartenenza in mancanza con l’Agenzia delle Entrate.

Esenzione Bollo auto 2018 Regione Puglia

Buongiorno e grazie per questo servizio.

La mia auto, in oggetto riportata, ė stata acquistata da me stesso nel 2010 ed è ad uso promiscuo benzina/gas GPL. Sono residente in Puglia. Domanda: avrò delle agevolazioni per il pagamento del bollo nel 2018?

Grazie

Sul sito Aci della Regione Puglia, vengono evidenziate le seguenti riduzioni ed esenzioni per veicoli elettrici, veicoli alimentati esclusivamente a GPL o Metano, veicoli con alimentazione doppia a benzina/GPL o benzina/metano, veicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica e diesel-elettrica.

Conformemente alle disposizioni statali vigenti su tutti il territorio nazionale, gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, godono dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici, si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell’importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.

Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

Nella Regione Puglia i veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 ed N1 con alimentazione esclusiva a metano ed esclusiva a gpl, oppure dotati fin dall’origine di alimentazione doppia a benzina/GPL o a benzina/metano, immatricolati dal 1° gennaio 2013, godono dell’esenzione temporanea per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le cinque annualità successive.

La regione Puglia ha disposto l’esenzione temporanea per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le cinque annualità successive, anche per i veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 ed N1 immatricolati dal 1° gennaio 2014 con alimentazione ibrida benzina-elettrica e diesel-elettrica.

Decorso il periodo di esenzione, i veicoli con alimentazione esclusiva a metano o a gpl, oppure ibrida benzina-elettrica e diesel-elettrica devono corrispondere la tassa automobilistica ridotta del 75%, mentre per quelli con alimentazione doppia la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.

Esenzione Bollo auto 2018 Friuli Venezia Giulia

Buongiorno, approfitto di quanto ho letto, mia moglie ha immatricolato il 29 agosto una opel corsa 1400 benzina-gpI tg. fk 804 wr. Immatricolata in Friuli provincia di Udine. Per l’assicurazione ho pagato una sovrattassa minima proprio perché è a gpl. È per il bollo ho sgravi? GRAZIE.

In Friuli-Venezia Giulia, non sono previste esenzioni di carattere regionale per le vetture ecologiche, ma valgono solo quelle previste dalla Legge nazionale. Quindi come in tutte le altre regioni la riduzione del 75% della tassa ordinaria, sempre per le auto alimentate esclusivamente a metano o a GPL.

Esenzione Bollo auto 2018 su Mercedes

Avrei una domanda da farle: vorrei acquistare un auto (Mercedes clk320 del 2000) a benzina con installato un impianto a metano. Posso godere di qualche agevolazione o riduzione sul pagamento della tassa di bollo ?

Grazie

Le esenzioni dipendono dalle regioni, di prassi i veicoli per trasporto promiscuo e autovetture alimentate esclusivamente a GPL o gas metano, possono godere delle agevolazioni, se dotati di dispositivi conformi alle direttive CEE n. 91/441, 91/542 e successive modificazioni (veicoli il cui serbatoio di benzina ha un capacità inferiore ai 15 litri, detti anche monovalenti).

Un veicolo può godere dell’esenzione se nel libretto di circolazione, sotto la voce “Alimentazione“, è presente la dicitura “solo metano” o “solo gpl”.

