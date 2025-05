Fisco in tilt il 16 maggio? Le Entrate spostano tutto (senza sanzioni) al 30 maggio

Un evento tecnico imprevisto ha portato alla decisione dell’Agenzia delle Entrate di rinviare la scadenza di numerosi adempimenti fiscali originariamente fissati per il 16 maggio 2025.

Il malfunzionamento che ha colpito l’area riservata del sito istituzionale ha avuto un impatto rilevante su contribuenti e professionisti, determinando l’intervento formale dell’amministrazione finanziaria.

Il disguido tecnico del 16 maggio

Nel corso della giornata del 16 maggio 2025, precisamente dalle 10:04 fino alle 19:30, l’area autenticata del portale dell’Agenzia delle Entrate è risultata inaccessibile. Il disservizio ha reso impossibile, di fatto, la trasmissione telematica di documenti, versamenti e comunicazioni obbligatorie per decine di migliaia di utenti.

Il blocco, di natura tecnica, è stato prontamente riconosciuto dalla società Sogei, che gestisce l’infrastruttura informatica della pubblica amministrazione. La stessa ha dichiarato di essere immediatamente intervenuta per ripristinare le funzionalità del sistema. Ciononostante, le difficoltà incontrate hanno indotto diverse organizzazioni – tra cui il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDCEC), sindacati e associazioni di categoria – a sollecitare un intervento ufficiale per la proroga dei termini.

Il provvedimento del 20 maggio: cosa prevede

A seguito delle istanze ricevute e della gravità della situazione, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 225451 del 20 maggio 2025, in cui viene formalizzato il differimento dei termini per tutti gli adempimenti fissati in origine al 16 maggio 2025.

Il testo non parla esplicitamente di “proroga”, ma si riferisce piuttosto all’articolo 1 del Decreto Legge 21 giugno 1961, n. 498, che disciplina il rinvio automatico dei termini in caso di eventi eccezionali che ostacolano il regolare svolgimento delle attività degli uffici tributari. Tale norma riconosce la validità di un differimento dei termini di dieci giorni quando si verificano interruzioni che impediscono ai contribuenti di rispettare le scadenze previste.

In questo caso, non essendo prevista la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, la comunicazione sul sito dell’Agenzia ha assunto pieno valore giuridico. Da qui la nuova scadenza: venerdì 30 maggio 2025.

La decisione è stata preceduta dall’acquisizione del parere favorevole del Garante del Contribuente, trasmesso con nota protocollo n. 224446, anch’essa datata 20 maggio 2025. Questo passaggio evidenzia l’intenzione dell’Agenzia di garantire la massima trasparenza e correttezza nell’applicazione della disciplina fiscale, anche in presenza di criticità operative.

Adempimenti interessati dal differimento

Il rinvio al 30 maggio 2025 coinvolge tutti quegli obblighi fiscali che, in base al calendario, avrebbero dovuto essere rispettati il giorno 16, da bollino rosso per il calendario fiscale di maggio 2025:

Il versamento dell’IVA relativa al mese di aprile 2025 o al primo trimestre 2025, a seconda della periodicità adottata dal contribuente.

Il pagamento delle ritenute fiscali operate nel corso del mese di aprile.

Altri adempimenti legati a scadenze fiscali di natura dichiarativa o contributiva che ricadevano nella data interessata.

Il provvedimento dell’Agenzia comporta, dunque, un allineamento delle scadenze con un margine di tolleranza di dieci giorni, utile per consentire agli operatori di recuperare il tempo perso a causa del blocco del portale.

Versamenti dal 16 maggio al 30 maggio: le reazioni delle categorie professionali

Il malfunzionamento del portale è stato accolto con forte preoccupazione da parte di professionisti, commercialisti e CAF, che si sono trovati improvvisamente impossibilitati a completare operazioni essenziali per il rispetto delle normative fiscali.

La tempestiva mobilitazione delle categorie ha avuto un ruolo centrale nella decisione finale dell’Agenzia.

In particolare, il CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili) ha presentato una richiesta formale di rinvio, sottolineando le ricadute operative per gli studi professionali e il rischio di sanzioni per i contribuenti. La pronta risposta dell’amministrazione finanziaria ha evitato un potenziale contenzioso, offrendo una soluzione ragionevole e legalmente fondata.

Un precedente che riafferma l’importanza della continuità digitale

L’episodio del 16 maggio 2025 (non l’unico in ordine di tempo) conferma quanto la stabilità dei servizi telematici sia ormai un pilastro essenziale del sistema tributario italiano. La digitalizzazione dell’amministrazione fiscale ha indubbiamente semplificato numerosi passaggi burocratici, ma rende al contempo indispensabile la piena efficienza delle infrastrutture informatiche.

Un’interruzione come quella verificatasi può compromettere l’operatività di milioni di utenti, con conseguenze significative anche sul piano economico e legale. Il riconoscimento della natura eccezionale dell’evento da parte dell’Agenzia, con la conseguente attivazione del differimento, rappresenta una forma di tutela concreta per i contribuenti.

Riassumendo