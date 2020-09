I migliori 40 e-commerce in Italia nel 2020 dove fare acquisti online

Il Corriere della Sera, in collaborazione con Statista (portale di dati e di business intelligence internazionale) ha presentato la lista dei migliori 40 siti di e-commerce in Italia partendo da una lista di oltre 7 mila shop online. La valutazione si è basata non solo sull’esperienza d’uso dei potenziali clienti, ma anche sui metodi di pagamento previsti, sul servizio clienti e la presenza delle informazioni per il consumatore. La classifica del Corriere prevede la nomina dei migliori 500 negozi di e-commerce, ma noi ci limiteremo a fornire l’elenco dei migliori 40, con i primi 5 di ciascuna delle 8 categorie prese in esame.

Alimentari (cibi e bevande)

Tibiona.it

Fruttaweb.com

Lindt.it

Eataly.net

Cibousa.com

Elettronica (elettronica di consumo)

Samsung.com

Ollo.it

Eshop.asus.com

Smartgeneration.it

Elettrovillage.it

Moda (abbigliamento multimarca)

Mecshopping.it

Nico.it

Nohowstyle.com

Dressinn.com

Fratinardi.it

Salute e bellezza (cosmetici, prodotti per la persona)

Profumomania.com

Douglas.it

Salustore.com

Caddys.it

Marionnaud.it

Sport (articoli sportivi)

Lacertosus.com

Fitbit.com

Laselleriaonline.it

Myselleria.it

Enerfitsport.it

Tempo libero e media (libri, media, videogames)

Libraccio.it

Ilgiardinodeilibri.it

Multiplayer.com

Mondadoriperte.it

Macrolibrarsi.it

I migliori e-commerce in Italia

Nella sezione Alimentari (sottocategoria cibi e bevande) primeggia TiBioNa, il portale specializzato nella vendita di prodotti biologici e naturali. Nel settore dell’elettronica (sottocategoria elettronica di consumo), invece, troviamo al primo posto il colosso sudcoreano Samsung. Per quanto riguarda la moda (sottocategoria abbigliamento multimarca), la prima posizione va a MecShopping, che propone collezioni per uomo, donna e bambino. In salute e bellezza (sottocategoria cosmetici e prodotti per la persona) il primato spetta a ProfumoMania, una profumeria online con articoli originali di make-up, viso e corpo (oltre a un’ampia selezione di profumi).

Nella sezione Sport (sottocategoria articoli sportivi) primo posto per Lacertosus, sito di e-commerce specializzato nel Cross&Functional Training. Infine, per il tempo libero e media (sottocategoria libri, media e videogames) troneggia il portale Libraccio, dove è possibile acquistare libri nuovi e usati, oltre ai testi scolastici.

