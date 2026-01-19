Certificate UBS sul settore bancario italiano: rendimento annuo del 10,2% e protezione Airbag

Nel pieno di una fase intensa di consolidamento nel settore bancario italiano, caratterizzata da operazioni straordinarie e performance azionarie sostenute, UBS propone un nuovo certificate che punta sui quattro protagonisti del risiko bancario nazionale. Il prodotto unisce cedole mensili condizionate con effetto memoria, protezione del capitale rafforzata grazie all’effetto Airbag, e possibilità di rimborso anticipato.

Una panoramica sul prodotto

Il certificate è emesso da UBS AG (rating Aa2 Moody’s / A+ S&P / A+ Fitch) e negoziato su Borsa Italiana (SEDEX). Offre un rendimento annuo potenziale del 10,2%, attraverso cedole mensili dello 0,85%, legate all’andamento di quattro istituti di credito italiani: UniCredit, Banco BPM, BPER e Monte dei Paschi di Siena.

ISIN Cedola Mensile Barriera Capitale Sottostanti DE000UQ7VTE8 0,85% (10,2%) 60% con Airbag UniCredit – Banco BPM – BPER – MPS

Il contesto di riferimento: risiko e crescita del settore

Il comparto bancario nazionale si conferma tra i più dinamici in Europa. L’indice FTSE Italia All Share Banks ha segnato un +60% su base annua. A trainare il movimento, la combinazione tra utili record, tassi d’interesse favorevoli e una serie di operazioni straordinarie:

UniCredit ha tentato un’OPS su Banco BPM, valutata oltre 10 miliardi di euro.

BPER ha acquisito la Popolare di Sondrio.

Monte dei Paschi ha rilanciato con un’offerta su Mediobanca.

Nel 2025, i titoli dei quattro istituti sottostanti hanno mostrato forti performance:

UniCredit +70%, BPER +75%, Banco BPM +30%, MPS +32%.

Approfondimento sui sottostanti

UniCredit

Protagonista dell’offerta su Banco BPM, dispone di un utile 2024 pari a 9,7 miliardi di euro e di un CET1 ratio al 15,9%. Il titolo quota intorno a 71 euro, con target price di 84,3 euro (Goldman Sachs).

Banco BPM

Ha respinto l’offerta di UniCredit, sostenendo che il valore proposto non riflettesse appieno il potenziale della banca. Con 1,9 miliardi di utile nel 2024, il gruppo prevede oltre 7 miliardi di distribuzioni entro il 2027.

BPER Banca

Tra le migliori performance del 2025. Dopo l’acquisizione di Popolare di Sondrio, gli analisti esprimono giudizi favorevoli (rating overweight Morgan Stanley, target price 13,9 euro).

Monte dei Paschi

Ha avviato una nuova fase espansiva con l’offerta su Mediobanca da 13,3 miliardi. Con profitti 2024 pari a 1,95 miliardi, il Tesoro ha ridotto la partecipazione sotto il 20%. Il titolo quota 9,3-9,4 euro, con un target medio di 10,4 euro.

L’effetto Airbag: protezione in caso di ribasso

Il punto distintivo di questo certificate è la barriera al 60% arricchita dall’effetto Airbag, che mitiga le perdite anche in caso di forti ribassi del peggiore dei sottostanti.

Il meccanismo Airbag prevede che, in caso di chiusura sotto la barriera, il capitale venga calcolato non dal livello iniziale, ma dalla barriera stessa, attraverso un coefficiente di protezione pari a 1,67 (100 / 60).

Esempio:

Il sottostante peggiore chiude a 45% del livello iniziale: Senza Airbag : perdita del 55% → rimborso 450 euro Con Airbag : 45% / 1,67 = 75% → rimborso 750 euro Perdita effettiva : 25% anziché 55%



Questo meccanismo fornisce una protezione efficace in fasi di mercato ribassiste, in particolare quando le quotazioni scendono sotto la soglia di sicurezza del 60%.

Cedola mensile con effetto memoria

Il certificate riconosce una cedola mensile dello 0,85% se tutti i sottostanti sono pari o superiori al 60% del valore iniziale.

In caso contrario, il premio non viene perso ma messo in memoria. Quando la condizione viene nuovamente rispettata, il certificate eroga tutti i premi arretrati oltre a quello corrente.

Con quotazioni attuali dei titoli superiori ai livelli barriera di oltre il 40%, le probabilità di incassare la cedola appaiono elevate nel breve-medio termine.

Rimborso anticipato: funzione autocall attiva da ottobre 2026

Dal nono mese dall’emissione (ottobre 2026), il certificate può essere richiamato anticipatamente se tutti i sottostanti quotano almeno al 100% del loro valore iniziale. In tal caso, l’investitore riceve:

100% del capitale nominale (1.000 euro)

Tutte le cedole maturate, incluse quelle in memoria

Se il certificate non viene richiamato, la scadenza è fissata a gennaio 2029. Alla naturale scadenza:

Capitale rimborsato integralmente se tutti i sottostanti ≥ 60%

Rimborso ridotto con effetto Airbag se almeno un sottostante < 60%

Perché considerare questo investimento?

Caratteristica Vantaggio Effetto Airbag Protezione rafforzata con barriera al 60% e moltiplicatore 1,67 Cedole ricorrenti 0,85% mensile con effetto memoria: 10,2% annuo potenziale Settore in fermento Esposizione a banche italiane protagoniste del consolidamento Ottica fiscale Possibilità di compensare minusvalenze pregresse Emittente solido UBS AG con rating investment grade dalle tre principali agenzie di rating

Rischi da valutare

Capitale non garantito : in caso di ribasso sotto barriera a scadenza, il rimborso sarà ridotto.

Rischio “worst-of” : la performance finale dipende dal peggiore tra i quattro sottostanti.

Rischio emittente : in caso di default di UBS, il capitale è a rischio.

Correlazione settoriale : tutti i titoli sono bancari e soggetti a eventuali shock sistemici.

Come acquistare

Il certificate è negoziabile su Borsa Italiana (SEDEX). Per l’acquisto è sufficiente inserire il codice ISIN DE000UQ7VTE8 nella piattaforma del proprio intermediario. L’investimento minimo è pari a una unità (1.000 euro). La documentazione ufficiale, inclusi KID e Final Terms, è disponibile sul sito www.ubs.com/keyinvest.

Nota di trasparenza

Questo contenuto è stato realizzato con il contributo di uno sponsor. Le informazioni contenute non costituiscono consulenza finanziaria né raccomandazioni d’investimento. È raccomandata la lettura dei documenti ufficiali dell’emittente e la consulenza con un professionista abilitato prima di effettuare investimenti.