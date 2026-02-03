Il certificate a capitale protetto sul BTP decennale con rendimento fino al 7% annuo

Il rendimento del BTP decennale italiano si è attestato intorno al 3,5% nel gennaio 2026, in flessione rispetto ai massimi superiori al 4% raggiunti nel corso del 2023. Contestualmente, lo spread con il Bund tedesco si è ridotto sui livelli più bassi dal 2009, stabilizzandosi in area 60 punti base. A sostenere questo scenario hanno contribuito la revisione al rialzo del rating sovrano italiano a BBB+ da parte di Fitch e una percezione diffusa di maggiore stabilità politica e fiscale. In tale contesto, Citigroup ha strutturato un certificate che consente di beneficiare di un’eventuale fase di tassi stabili o in progressiva discesa, offrendo un rendimento potenzialmente superiore a quello del BTP sottostante.

Il certificate Citigroup con codice ISIN XS3077235573 ha come riferimento il rendimento del BTP decennale italiano, misurato attraverso l’indice Solactive BTP 10 Annual Comp. Yield. Il prodotto riconosce una cedola annuale del 7% lordo con effetto memoria, a condizione che il rendimento del titolo di Stato non superi la soglia del 3,50%. Il meccanismo di memoria consente di recuperare eventuali cedole non corrisposte negli anni precedenti. È inoltre prevista la possibilità di rimborso anticipato a partire da gennaio 2027, qualora il rendimento del BTP scenda al 2,50% o al di sotto. Alla scadenza finale, fissata a febbraio 2036, il capitale è protetto integralmente al 100% del valore nominale.

Cash Collect Certificate: ISIN XS3077235573

Il prodotto è un certificate quotato su EuroTLX ed emesso da Citigroup Global Markets Holdings Inc., società con rating investment grade (A2/P1 Moody’s, A/A-1 S&P, A+/F1 Fitch). La struttura prevede cedole annuali condizionate del 7% con effetto memoria, protezione totale del capitale a scadenza e possibilità di rimborso anticipato a partire dal 2027.

ISIN Cedola annuale con memoria Barriera cedola Sottostante XS3077235573 7,00% 3,50% Solactive BTP 10Y Index

La combinazione tra protezione del capitale e rendimento

Il certificate Citigroup si propone di combinare la tutela integrale del capitale a scadenza con un flusso cedolare superiore a quello del BTP decennale. Le cedole annuali del 7% lordo, pur non beneficiando dell’agevolazione fiscale riservata ai titoli di Stato, rientrano nella categoria dei redditi diversi. Questo aspetto rende lo strumento particolarmente interessante per gli investitori che dispongono di minusvalenze fiscali da compensare.

La logica del prodotto è legata al mantenimento del rendimento del BTP decennale al di sotto del livello del 3,50%, una soglia coerente con i valori di mercato attuali. Negli ultimi dieci anni tale livello è stato superato prevalentemente durante la fase di forte rialzo dei tassi del biennio 2022-2023, un periodo eccezionale caratterizzato dallo shock inflazionistico post-pandemia.

Cedola annuale del 7% con effetto memoria

Il profilo del certificate si fonda su tre elementi principali: flusso cedolare, meccanismo di memoria e protezione del capitale. Ogni anno l’investitore può percepire una cedola pari al 7% del valore nominale di 1.000 euro. Il differenziale rispetto al rendimento del BTP decennale è attualmente pari a circa 3,469 punti percentuali. Anche considerando la diversa tassazione tra certificate e titoli di Stato, il vantaggio in termini di rendimento netto rimane significativo.

Le cedole sono qualificate come redditi diversi e possono quindi essere utilizzate per compensare minusvalenze fiscali maturate entro i quattro anni precedenti.

In caso di superamento temporaneo della soglia del 3,50%, le cedole non pagate non vengono perse ma rimangono in memoria e vengono corrisposte non appena le condizioni tornano favorevoli. In uno scenario di pieno pagamento delle dieci cedole previste, il rendimento complessivo può raggiungere il 70% a scadenza.

Rimborso anticipato a partire dal 2027

A partire dalla data di osservazione del 27 gennaio 2027, e successivamente con cadenza annuale, il certificate prevede la possibilità di rimborso anticipato qualora il rendimento del BTP decennale risulti pari o inferiore al livello autocall fissato al 2,50%. Questo meccanismo consente di ridurre la durata dell’investimento in uno scenario di ulteriore discesa dei tassi, con restituzione del capitale nominale e delle cedole maturate.

Scenari alla scadenza

Alla scadenza del 3 febbraio 2036 si delineano due possibili esiti. Nel caso in cui il rendimento del BTP decennale sia inferiore al 3,50%, l’investitore riceverà il rimborso del capitale nominale insieme alla cedola finale e a quelle eventualmente in memoria, arrivando a incassare fino a dieci cedole del 7% ciascuna. Nel caso opposto, con rendimento superiore alla soglia, il capitale verrà comunque restituito integralmente, anche se alcune cedole potrebbero non essere state corrisposte.

Contesto macroeconomico

Lo spread BTP-Bund si è riportato sui livelli più bassi dal 2009, sostenuto dal miglioramento del rating sovrano e da una maggiore stabilità politica. Con un’inflazione sotto il 2%, una crescita moderata e conti pubblici sotto controllo, molti analisti ritengono poco probabile un nuovo e marcato rialzo dei tassi di interesse nel medio periodo.

Perché investire nel Certificate Citigroup sul BTP

Capitale protetto al 100%

Rimborso integrale del valore nominale a scadenza, indipendentemente dall’andamento del sottostante.

Rendimento potenziale elevato

Cedola annua del 7% con effetto memoria, con un pick-up di circa 3,5 punti percentuali rispetto al BTP decennale.

Effetto memoria

Le cedole non pagate vengono accumulate e recuperate quando il sottostante rientra sotto la soglia prevista.

Fiscalità

I certificate consentono la compensazione delle minusvalenze presenti in portafoglio.

Emittente

Citigroup Global Markets Holdings Inc., con rating investment grade (A2 Moody’s / A S&P / A+ Fitch).

Rischi da considerare

Il principale rischio è legato all’emittente: in caso di insolvenza di Citigroup, il capitale non sarebbe garantito. Esiste inoltre il rischio di mancato pagamento delle cedole qualora il rendimento del BTP decennale resti stabilmente sopra il 3,50% per lunghi periodi. Il prodotto è quotato su mercato regolamentato, ma la liquidità dipende dall’attività del market maker.

Come acquistare il certificate

Per investire è sufficiente inserire il codice ISIN XS3077235573 nella piattaforma di trading della propria banca o intermediario. L’investimento minimo è pari a una unità, corrispondente a 1.000 euro. Prima di investire è opportuno consultare la documentazione ufficiale dell’emittente, inclusi KID e Final Terms.

Nota di trasparenza

Questo contenuto è realizzato con il contributo di uno sponsor e non costituisce in alcun modo consulenza finanziaria. Le informazioni fornite non rappresentano raccomandazioni di investimento. Prima di operare è consigliabile consultare la documentazione ufficiale e rivolgersi a un consulente abilitato.