Pensioni 2026: niente conguagli e trattamento minimo a 619,80 euro al mese

Il quadro previdenziale per il 2026 si presenta più stabile del previsto. Le ultime comunicazioni ufficiali (Circolare INPS n. 6 del 30 gennaio 2026) chiariscono che non ci saranno adeguamenti aggiuntivi sugli assegni pensionistici legati all’andamento dei prezzi. La conferma arriva dopo la definizione definitiva del dato sull’inflazione 2025 e permette di fare chiarezza su importi, regole e riferimenti normativi, con particolare attenzione al trattamento minimo riconosciuto ai pensionati.

Trattamento minimo di pensione per il 2026 e rivalutazione confermata

Per il 2026 non sono previsti conguagli sulle prestazioni pensionistiche già rivalutate a inizio anno. La rivalutazione pensioni applicata dal 1° gennaio 2026, fissata in via provvisoria nella misura dell’1,4%, diventa definitiva.

Il dato era stato stabilito con il Decreto del Ministero del Lavoro del 19 novembre 2025 e ora trova piena conferma nei numeri ufficiali.

L’Istat ha, infatti, certificato che l’indice dei prezzi al consumo per il 2025 si è attestato esattamente allo stesso livello stimato in precedenza. Questo passaggio è fondamentale perché consente di evitare ricalcoli successivi sugli assegni. In pratica, l’aumento già riconosciuto resta valido e non si rendono necessari ulteriori aggiustamenti riferiti al 2026.

Questo scenario garantisce certezza agli importi percepiti e consente all’Inps di definire con precisione anche il trattamento minimo di pensione per il 2026, senza dover prevedere somme aggiuntive o recuperi negli anni successivi.

Inflazione 2025 e assenza di conguagli sugli assegni

La chiusura definitiva del dato inflattivo per il 2025 rappresenta il passaggio chiave dell’intero meccanismo. Poiché l’aumento dei prezzi si è attestato sull’1,4%, lo stesso valore già utilizzato per la rivalutazione provvisoria, non si genera alcuna differenza tra quanto anticipato e quanto effettivamente dovuto.

In termini pratici, questo significa che il 1° gennaio del prossimo anno non verranno riconosciuti arretrati né saranno effettuate trattenute per recuperare somme pagate in eccesso sul 2026. Una situazione diversa rispetto ad altri anni, quando la discrepanza tra inflazione stimata e reale aveva comportato conguagli positivi o negativi.

La stabilità del dato consente, quindi, di considerare definitivo anche il trattamento minimo di pensione per il 2026, che resta ancorato agli importi già noti. La scelta di confermare i valori rafforza la prevedibilità del sistema e semplifica la gestione amministrativa delle prestazioni.

Importi minimi nel FPLD e aumento straordinario

Nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), il valore base del trattamento minimo è fissato a 611,85 euro mensili. Questo importo rappresenta la soglia sotto la quale l’assegno viene integrato, se spettante, secondo le regole ordinarie.

A tale cifra si aggiunge un incremento temporaneo e straordinario pari all’1,3%, introdotto dalla legge n. 207/2024. Grazie a questo intervento, il valore effettivamente riconosciuto sale a 619,80 euro mensili. L’aumento non modifica la struttura del sistema, ma rafforza il potere d’acquisto delle pensioni più basse in una fase ancora segnata dagli effetti dell’inflazione. Anche in questo caso, la definizione del trattamento minimo di pensione per il 2026 risulta chiara e definitiva.

Trattamento minimo di pensione per il 2026 nelle indicazioni Inps

Le indicazioni son contenute, come detto in premessa, nella Circolare INPS n.

6/2026. Come avviene ogni anno, il documento stabilisce i valori minimi e massimi da utilizzare per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre a riepilogare gli effetti della rivalutazione sulle prestazioni pensionistiche.

La circolare chiarisce che la rivalutazione applicata è definitiva e che non sono previsti ulteriori interventi correttivi. Questo permette di fissare in modo stabile il trattamento minimo di pensione per il 2026, sia nella versione base sia in quella comprensiva dell’aumento straordinario.

Il quadro normativo e amministrativo risulta, quindi, completo: decreto ministeriale per la rivalutazione, certificazione Istat sull’inflazione e indicazioni Inps sugli importi.

Riassumendo