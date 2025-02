Ecco cedole e codice ISIN per il collocamento del BTp Più

E’ finalmente arrivato il tanto atteso comunicato del Tesoro a proposito delle cedole e del codice ISIN del BTp Più. Quest’ultimo sarà IT0005634792 e valido solamente per i titoli acquistati in fase di collocamento, al termine del quale sarà reso noto l’ISIN ordinario, che verrà assegnato ai titoli negoziati sul mercato secondario. La differenza rileva ai fini dell’esercizio dell’opzione di rimborso anticipato, come vedremo tra poco. Sarà cura, infatti, dell’intermediario che si occupa della rivendita del titolo procedere all’assegnazione del nuovo ISIN nel caso di rivendita anticipata. Il bond retail sarà offerto a partire da lunedì 17 e fino alle ore 13.00 di venerdì 21, salvo chiusura anticipata.

Come sappiamo, prevede tassi crescenti dopo il quarto anno secondo la formula 4+4. Ed ecco quali sono:

2,80% per i primi 4 anni;

3,60% dal 5° anno alla scadenza di febbraio 2033.

Confronto con bond ordinario

Ne consegue che il rendimento medio annuo lordo per l’intera vita del titolo sarà del 3,20%. Ma coloro che prenoteranno nei giorni del collocamento, potranno avvalersi dopo i primi 4 anni dell’opzione di rimborso anticipato del capitale al 100% del valore nominale. Se non si avvarranno di tale facoltà tra il 29 gennaio e il 16 febbraio del 2029 (questa la finestra appena resa nota ufficialmente), incasseranno come tutti gli altri le più alte cedole fissate per il BTp Più a partire dal quinto anno e fino alla scadenza.

Facendo un confronto con il rendimento offerto attualmente dai bond del Tesoro già negoziati sul mercato secondario e in scadenza nei primi mesi del 2033, le cedole del BTp Più all’emissione non prospettano alcun premio. Ricordiamo, infatti, che in fase di collocamento l’emissione avviene alla pari e, pertanto, tasso cedolare e rendimento coincidono.

Il premio c’è per coloro che decidessero di farsi rimborsare il capitale dopo i primi 4 anni. Alle attuali condizioni di mercato, un bond quadriennale offre lo 0,10% in meno della cedola fissata per i primi 4 anni.

Cedole BTp Più: ecco i pagamenti trimestrali

Le cedole del BTp Più saranno corrisposte ogni tre mesi (febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno), per cui saranno pagate allo 0,70% lordo (0,6125% netto) del capitale nominale per i primi 4 anni e allo 0,90% lordo (0,7875% netto) dal quinto anno fino alla scadenza. Per ogni lotto minimo di 1.000 euro, parliamo di 7 euro lordi, cioè 6,13 euro netti accreditati ogni trimestre fino al febbraio 2029 e di 9 euro lordi o 7,88 euro netti successivamente.

[email protected]