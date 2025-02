Lettere compliance superbonus: occhio, il fisco controlla anche la rendita aggiornata!

L’aggiornamento catastale si rivela un passaggio essenziale per coloro che hanno beneficiato del Superbonus e hanno realizzato interventi di ristrutturazione sugli immobili di proprietà. In particolare, la revisione della dichiarazione catastale diventa obbligatoria quando i lavori eseguiti hanno determinato variazioni strutturali o funzionali dell’edificio.

Ciò accade, ad esempio, se la planimetria dell’immobile è stata modificata oppure se la rendita catastale è aumentata di almeno il 15% rispetto alla situazione preesistente. A prevederlo è stata la legge di bilancio 2024.

Le comunicazioni sul superbonus anche per chi ha aggiornato

Molti contribuenti che non hanno ancora aggiornato i dati catastali stanno ricevendo notifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate, sotto forma di lettere di compliance.

Queste comunicazioni rappresentano un invito a regolarizzare la posizione catastale in relazione agli interventi eseguiti. Il mancato adeguamento potrebbe comportare conseguenze fiscali, in quanto la rendita catastale influisce direttamente sull’importo delle imposte dovute. Le lettere sono destinate anche a chi ha fatto l’aggiornamento ma ritenuto non congruo dall’Agenzia Entrate rispetto a quanto doveva essere fatto in considerazione dei lavori eseguiti.

Come regolarizzare la propria posizione

Chi riceve la comunicazione superbonus dell’Agenzia delle Entrate ha due possibilità per mettersi in regola:

procedere all’aggiornamento catastale: nel caso in cui la revisione della rendita catastale sia effettivamente necessaria, il contribuente potrà adeguare la dichiarazione. Inoltre, in base al tempo trascorso dalla commissione della violazione, è possibile usufruire di una riduzione delle sanzioni previste per la mancata comunicazione. E’ opportuno, in questi casi, rivolgersi ad un tecnico per la pratica di aggiornamento catastale (geometra, ingegnere, ecc.);

fornire elementi giustificativi: qualora il destinatario della lettera ritenesse che non vi sia stata alcuna variazione catastale da dichiarare, potrà rivolgersi a professionisti abilitati per presentare all’Agenzia delle Entrate documenti e informazioni che dimostrino l’assenza dell’obbligo di aggiornamento.

L’importanza della rendita catastale e dell’aggiornamento

La rendita catastale (e in conseguente eventuale aggiornamento) è un parametro fondamentale per il calcolo di numerosi tributi e imposte. Tra queste, la TARI (Tassa sui Rifiuti) e l’IMU (Imposta Municipale Unica) sono tra le principali voci influenzate dalla rendita attribuita all’immobile.

Un eventuale aumento della rendita catastale a seguito di lavori di ristrutturazione può quindi determinare un incremento dell’importo delle tasse da corrispondere.

L’adeguamento della rendita catastale si configura pertanto come un adempimento cruciale per garantire una corretta determinazione delle imposte e per evitare sanzioni future. In caso di dubbi o difficoltà nel procedere con la dichiarazione, l’assistenza di un tecnico qualificato può risultare determinante per assicurare la conformità agli obblighi fiscali e catastali.

Riassumendo